Die Hüterin der Tür

Schwester Jacqueline hat am Potsdamer Tisch, der sich unmittelbar am Ausgang der Station befindet, ein Auge auf die Patienten, unterhält sich mit ihnen und leistet ihnen Gesellschaft. Durch das neue Konzept hat sich einiges auf der Gerontopsychiatrie verbessert.

Dr. Cäcilia Strehle ist Oberärztin der Gerontopsychiatrie.

Es ist ein winzig kleiner Arbeitstisch, auf dem nur ein Laptop Platz findet. Doch so klein dieser Tisch auch sein mag, seine Wirkung für das Arnsdorfer Krankenhaus und besonders für eine Station ist riesig. Der kleine Wunder-Tisch nennt sich dabei übrigens „Potsdamer Tisch“.

Der Potsdamer Tisch ist seit März des vergangenen Jahres in dem Gebäude der Gerontopsychiatrie zu finden. Das Haus gliedert sich in zwei Stationen auf. Auf einer Station sind vor allem Patienten mit Demenz untergebracht. Und genau auf dieser Station steht der Potsdamer Tisch. Er ist der Hauptgrund dafür, dass sich die Station von einer geschlossenen zu einer offenen umwandeln konnte.

Noch vor einem Jahr waren die Türen zu der Station mechanisch verschlossen. Niemand kam raus, niemand rein. Denn die Sorge, dass die demenzkranken Patienten weglaufen, war zu groß. Doch die Medizin entwickelt sich weiter und mit dem Potsdamer Tisch hat das Krankenhaus ein Konzept gefunden, mit dem das Verschließen der Türen überflüssig wurde.

Dabei ist das Prinzip schnell erklärt: Der kleine Arbeitsplatz befindet sich im Flur und in unmittelbarer Nähe der Eingangstür. Hier nimmt sowohl im Früh- als auch im Spätdienst ein sogenannter Komfortpfleger Platz. Er hat den Überblick über all diejenigen, die die Station betreten oder verlassen – er ist der Hüter der Tür. Steuert ein demenzkranker Patient auf die Tür zu, verwickelt der Pfleger ihn in ein Gespräch, um ihn abzulenken. „Unser Pfleger versucht dann, die Patienten beispielsweise zu einem Tee im Gemeinschaftsraum zu ermutigen“, erklärt Dr. Cäcilia Strehle, Oberärztin der Gerontopsychiatrie. Oftmals entwickelt sich der Bereich um den Potsdamer Tisch sogar zu einem geselligen Treffpunkt, denn hier kommen Patienten, Pfleger, Ärzte und natürlich auch Besucher gleichermaßen zusammen.

Angenehmer auch für die Angehörigen

Für das Krankenhaus ist die Öffnung der Station ein voller Erfolg. So sei beispielsweise eine intensivere Betreuung der Patienten möglich. „Der Komfortpfleger am Potsdamer Tisch ist eine Stelle, die wir völlig neu besetzten konnten“, berichte Cäcilia Strehle. Sprich: Es gibt nun mehr Mitarbeiter, die sich natürlich auch intensiver um die Demenzkranken kümmern können. Dieser Punkt führt auch gleich zum nächsten Erfolg. Denn durch die bessere Betreuung sind auch weniger Fixierungen nötig. „Früher hatten wir drei Fixierungen im Monat. Seit Öffnung der Station hatten wir insgesamt nur drei Fixierungen!“, berichtet die Oberärztin. Gleichzeitig sind dadurch auch weniger Medikamente nötig, um die Patienten zu beruhigen. Doch nicht nur für die Demenzkranken ist die offene Station eine Erleichterung. Auch für die Angehörigen ist vieles angenehmer. Sie haben nicht mehr das Gefühl, ihre Großeltern weg zu sperren, können problemlos Oma oder Opa einen Besuch abstatten. Denn die Türen sind nun offen.

Aus all diesen positiven Fakten ergibt sich auch eine größere Nachfrage nach der Betreuung im Arnsdorfer Krankenhaus. Denn das Konzept hat sich herum gesprochen, die Betten auf der Station der Gerontopsychiatrie sind zu fast 100 Prozent ausgelastet. Doch natürlich brennt bei solch einem Thema auch die Frage auf der Zunge, ob denn seit der Öffnung der Station Patienten weggelaufen sind. „Ja“, erklärt Cäcilia Strehle ein wenig schmunzelnd. Insgesamt drei Demenzkranke seien entwischt. Doch alle konnten wohlbehalten in ihre Zimmer zurück gebracht werden. Deswegen sehe sie die Umwandlung zur offenen Station als vollen Erfolg an. „Ich selbst fühle mich auch wohler damit“, erklärt die Oberärztin.

Intensive Vorbereitung

Und was ist mit den anderen geschlossen Stationen? Grundsätzlich sind noch auf zwei Stationen die Türen mechanisch verschlossen. Beide befinden sich im Haus der Allgemein- und Akutpsychiatrie. Hier sind neben Suchtpatienten mit psychiatrischen Störungen auch Suizidgefährdete untergebracht. Dr. Cäcilia Strehle sieht die Öffnung der Stationen als deutlich schwieriger an. „Wenn bei uns ein 80-jähriger Demenzkranker auf die Tür zueilt, ist es leichter ihn aufzuhalten als einen 30-jährigen Suchtkranken“, erklärt die Oberärztin. Eine Öffnung der Stationen sei möglich, müsste aber intensiv vorbereitet werden. Und auch Dr. Peter Schönknecht, ärztlicher Direktor des Krankenhauses, hält eine Öffnung der Stationen für möglich. „Die Behandlung von suizidalen Patienten ist nicht an eine geschützte Abteilung gebunden, sondern vielmehr an ihre intensive Betreuung. Und die kann genauso gut auf einer offenen Station passieren.“

