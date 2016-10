Die Hüter der Nacht

112 hat vorgesorgt: Krankenwagen und Feuerwehr stehen bereit In der Nacht zum Sonntag wird in der Dresdner Leitstelle, bei der alle Notrufe eingehen, nicht mehr Personal arbeiten als sonst üblich. „Unsere Disponenten arbeiten einfach eine Stunde länger“, sagt Andreas Rümpel, der Direktor der Feuerwehr. „In dem Zeitintervall der Umstellung ist die Einsatzfrequenz in der Regel niedrig. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass die Zeitumstellung keine Probleme verursacht“, so Rümpel weiter.

Alles nach Plan: Streifenpolizisten schieben eine Überstunde In der Tat, sagt Polizeisprecher Mario Laske, müssen auch Beamte, die in der Nacht auf Streife oder im Revier eingeteilt sind, eine Stunde länger arbeiten. „Die normale Nachtschicht geht bei der Polizei von 21 bis sechs Uhr“, so Laske. „Unsere Beamten arbeiten also in der Nacht zum 30. Oktober zehn statt neun Stunden.“ Die Überstunde bekommen sie dann auf einem Dienstzeitkonto gutgeschrieben. Irgendwann können sie diese Zeit dann abbummeln.

Wenn der Nachtbus zweimal kommt: Busfahrer drehen eine Extra-Runde Viele Nachtschwärmer kennen und lieben sie: die Regionalbustreffen auf dem Postplatz, mitten in Dresden. Christian Schlemper, Pressesprecher des Verkehrsverbunds Oberelbe (VVO) sagt: „In dieser Nacht müssen die 2.25-Uhr-Nachtbusse zweimal kommen.“ Das betrifft auch die regionalen Linien nach Heidenau und Pirna, Dippoldiswalde, Wilsdruff und Freital. Die Busfahrer arbeiten eine Stunde länger, weil sie ihre Strecke einmal mehr abfahren müssen als in jeder anderen Nacht im Jahr. Roland Zinke aus der Freitaler Region wird in der Nacht der Zeitumstellung mit der Linie 333 unterwegs sein. „Für mich ist das ganz normal“, sagt er, „wir sind als Dienstleistungsunternehmen für unsere Fahrgäste da, und die wollen ja an ihr Ziel kommen.“

Eine Überstunde hat auch Vorteile: Nachtschwestern haben mehr Zeit Auch die Pflegekräfte und Ärzte in den Weißeritztal-Kliniken in Freital müssen in der Nacht zum Sonntag eine Stunde länger ran. Besonders unbeliebt unter den Kollegen ist die Schicht deswegen aber nicht. „Ich habe damit kein Problem. Beim Arbeiten denkt man sowieso nicht so sehr an die Zeit“, sagt Roswitha Jänicke. Sie ist Krankenschwester auf der Station für Gefäßchirurgie, arbeitet schon seit 1979 in dem Beruf und hat auch schon viele Extrastunden gearbeitet, wenn an der Uhr gedreht wird. „Für mich ist es ja ganz normal, zu arbeiten, wenn andere schlafen“, sagt sie. Verläuft die Nacht auf der Station ruhig, dann habe die Stunde mehr auch Vorteile: „Ich habe dann eine Stunde länger Zeit für alle Aufgaben“, sagt sie.