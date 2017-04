Die Hotel-Macher Früher Gästehaus, wird die Turmvilla Bad Muskau nach einer Neuausrichtung heute immer öfter gebucht.

Die sind top, scheint der Hotelmanager der Turmvilla mit seiner Geste anzudeuten. Die Betten in dem Bad Muskauer Hotel sind neu. Darüber hinaus gibt es viele weitere Neuerungen. Weitere sollen folgen. © Joachim Rehle

In der frisch renovierten Lobby der Villa Caroline gibt eine Ausstellung einen Ausblick auf das reiche kulturelle Erbe der Region. Hotelgäste können sich über das neu installierte W-Lan einen Überblick über alles andere verschaffen. Oben in den Hotelzimmern stehen neue Betten. Nebenan im Restaurant Oleander der Turmvilla wurde kürzlich renoviert. Das Geschirr ist neu, die Küchenausstattung auch. Mit dem nun erreichten Stand hat die Turmvilla Bad Muskau den Wechsel vom Gästehaus zum Hotel mit Restaurant und Biergarten geschafft. „Wir haben als Branchenfremde ein Jahr gebraucht, um für uns eine Richtung zu formulieren“, sagt Daniel Kunze. Der Geschäftsführer des Weißwasseraner Familienunternehmens Kunze ist eigentlich auf die Pflege von Senioren und Hilfsbedürftigen spezialisiert. Mit der Übernahme der Bad Muskauer Turmvilla 2016 betrat er Neuland, das erobert werden wollte.

„Wir sind auf einem guten Weg“, stellt Jörg Lübben fest. Der Finanzfachmann zeichnet als Geschäftsführer der neu gegründeten Turmvilla Bad Muskau GmbH für den Gesamtbetrieb verantwortlich. Privat engagiert sich der Weißwasseraner für den Feuerwehrförderverein und den Tierpark. Seine Feststellung nicht nur eine bloße Behauptung. Das zeigt ein Blick in den Hof. Auf dem kleinen Parkplatz ist kaum eine Lücke zu finden. AUR, E, HB – die Autokennzeichen kommen aus dem gesamten Bundesgebiet. „Wir haben in der kurzen Zeit bereits eine sehr gute Akzeptanz bei Firmen in der Region gefunden, die für ihre Geschäftskunden bei uns buchen“, meint Lübben. In der gemütlichen Villa Caroline stehen sechs Zimmer zur Verfügung, in der unmittelbar angrenzenden Turmvilla sind es elf. Angebot und Service werden offenbar geschätzt. „Wir bekommen Topbewertungen von Gästen im Netz“, erzählt Daniel Kunze.

Ein erster Schritt bei der Neuausrichtung war die Zusammenfassung der verschiedenen Angebote zu einer Einheit. Unter der Führung des damaligen Turmvilla-Vereins fungierten die Villa Caroline als Seminargebäude und das Restaurant als separate Strukturen mit jeweils eigenständigen Teams. Heute arbeiten alle Hand in Hand. Von den zwölf Mitarbeitern ist rund die Hälfte neu dazugekommen. Noch sind nicht alle Positionen restlos besetzt. „Wir haben festgestellt, dass gute Mitarbeiter schwer zu finden sind“, so Jörg Lübben. Ein Restaurantleiter, Pauschal- und Aushilfskräfte haben bei ihm aktuell noch eine Chance. Der Dritte im Bunde ist Sandro Reichel. Als Hotelmanager kümmert er sich um den laufenden Betrieb. Der 40-jährige Hotelfachmann und gebürtige Weißwasseraner wohnt heute in Uhyst. Jahrelang arbeitete er in Berlin, Leipzig, Dresden, Suhl und im Münsterland für nationale und internationale Hotelketten in unterschiedlichen Positionen, unter anderem als Restaurant- und Bankettleiter sowie als Verkaufsdirektor. Bevor es ihn im August 2016 in die Lausitz zurückzog, leitete er ein Hotel in Thüringen. „Ganz einfach, weil ich gerne Gastgeber bin.“

Bedarf an Übernachtungskapazitäten in der Region ist da. Der Muskauer Park verzeichnet seit der Bonner Ausstellung von 2016 – sie thematisierte die Gartenschöpfungen des Fürsten Pückler – steigende Besucherzahlen. Nun stellt sich weiteres Interesse ein. Die Stippvisiten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Gregor Gysi (Die Linke) und Frauke Petry (AfD), die, unabhängig voneinander, vor wenigen Tagen Bad Muskau besuchten, bescheren der Region eine rege Nachfrage. Dazu kommt, dass durch die Schließungen des Fürst-Pückler-Hotels in Krauschwitz und des Hotels Prenzel in Weißwasser im Frühjahr beziehungsweise im Sommer 2016 Übernachtungskapazitäten wegfielen. Ob sich all das auf die Nachfrage in der Turmvilla auswirkt, ist schwer zu sagen. Doch liegen für die neue Saison schon eine ganze Reihe von Buchungen vor. Rund 60 Prozent Auslastung wollen Kunze, Lübben und Reichel in dieser Saison schaffen. Am besten mehr.

Auch das Restaurant rückt wieder in den regionalen Fokus. Seit Kurzem steht hier Matthias Goldstein am Herd. „Wir haben die Karte ganz neu ausgerichtet“, sagt Sandro Reichel. Frische ist vielleicht das wichtigste Stichwort, um den Wechsel zu beschreiben. Deshalb kommen die verwendeten Produkte vielfach aus der Region. „Wir wollen uns vom übrigen Angebot in der Stadt abheben und haben dabei internationale Gäste im Auge.“ Eine frische und gesunde Küche hat ihren Preis. Die Kalkulation sei gesund und orientiere sich nicht an den Mitbewerbern, so Reichel. Was nicht zwangsläufig bedeuten müsse, dass die Preise höher sind als anderswo, meint er. Bis zum Sommer sind viele Wochenenden für Familienfeiern und Hochzeiten ausgebucht. Zusätzlich entstehen Synergieeffekte bei der Nutzung der neu gestalteten Seminarräume und des Catering-Angebots durch Fortbildungen, die das Familienunternehmen in der Turmvilla abhält. Daniel Kunze: „Ich denke, wir sind angekommen.“

