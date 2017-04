Die Hope-Gala zieht in den Kulti Der Saal bietet 400 Gästen mehr als bisher die Chance, den Abend zu genießen – und zu spenden.

Mehr Plätze – mehr Tickets – mehr Spenden. Die Organisatoren der Hope-Gala machen diese einfache Rechnung auf: Im Oktober laden sie erstmals in den neuen Kulturpalast ein und stocken damit die Zahl der Platzkarten um 400 weitere auf. Die Benefizveranstaltung findet am 28. Oktober zum 12. Mal statt und bringt Spenden zugunsten des Aids-Projektes „Hope Cape Town“ in Südafrika ein. Neun Jahre wurde die Hope-Gala im Schauspielhaus ausgerichtet und war stets ausverkauft. „Als mich die Intendantin der Dresdner Philharmonie, Frauke Roth, einlud, den nagelneuen Kulturpalast zu besichtigen, war ich überwältigt“, sagt die Initiatorin der Gala, Viola Klein. „Dass der Saal mehr Plätze bietet als das Schauspielhaus, hat mich überzeugt, im Eröffnungsjahr in den Kulturpalast zu wechseln.“ Nun sollen auch Hotels und Reiseveranstalter die Möglichkeit bekommen, Übernachtungen in Dresden inklusive Besuch der Gala anzubieten. Die After-Show-Party startet ebenfalls im Kulturpalast. Das Konzept, nach dem regionale Gastronomen beim Catering Hand in Hand arbeiten, wird beibehalten. Durch das Programm führt der Pianist Joja Wendt mit der Moderatorin Andrea Ballschuh. Neben vielen weiteren Künstlern erleben die Gäste auch die Dresdner Philharmonie. (SZ)

Gala-Karten gibt es ab Freitag in fünf verschiedenen Kategorien ab 55 Euro ohne Teilnahme an der After-Show-Party. Tickets inklusive Party sind ab 210 Euro zu haben. Reservierung: tickets@hopegala.de oder www.hopegala.de

