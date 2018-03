Die Hoffnung stirbt zuletzt Budissa will Sonnabend gegen den BFC Dynamo unbedingt spielen. Die Entscheidung trifft am Freitag die Platzkommission.

Fußball-Regionalliga Nordost. Den Spielansetzern der Fußball-Regionalliga Nordost dürfte tagtäglich der Schweiß auf der Stirn stehen. Eine wahre Absagen-Flut ergießt sich seit Wochen über die 4. Liga. Auch am 25. Spieltag waren bis Freitagmittag schon wieder vier Begegnungen abgesetzt worden, insgesamt erhöhte sich die Zahl aller nachzuholenden Partien auf 37! Die meisten Spiele hat bisher die BSG Chemie Leipzig bestritten (23 von 24), die wenigsten die TSG Neustrelitz (18). Budissa steht mit vier „Nachholern“ zu Buche.

Auch die Heimpartie der Neugersdorfer gegen den 1. FC Lok Leipzig wurde abgesagt. „Aufgrund der geforderten Sicherheitsbedingungen dürfen wir nicht auf den Kunstrasen ausweichen“, gab Sportchef Manfred Weidner bekannt. Dagegen stirbt die Hoffnung in Bautzen zuletzt. „Am Freitag gibt es um zehn Uhr eine Begehung im Stadion Müllerwiese“, informierte Budissas Geschäftsführer Sven Johne. Sollte am Sonnabend ab 14 Uhr gegen den Tabellenzweiten BFC Dynamo gespielt werden können, „erwarten wir rund 200 Fans aus der Hauptstadt“, so Johne.

Der BFC konnte in diesem Jahr erst ein Punktspiel austragen, kam zu Hause im Stadtduell gegen Viktoria Berlin nicht über ein 1:1 hinaus. Budissa spielte 0:0 gegen Energie Cottbus und verlor 0:1 bei Chemie Leipzig. Seit vier Wochen haben die Bautzener keine Partie mehr bestritten, nicht mal ein Freundschaftsspiel. Cheftrainer Torsten Gütschow muss sich also auf seine Trainingseindrücke verlassen.

Viele Bautzener sind wieder fit

„Wir müssen 90 Minuten gehen können und dementsprechend haben wir uns im Training vorbereitet“, sagt Gütschow. In seinem Rückblick auf die erste Halbserie hatte der 55-Jährige gesagt: „Mein Mannschaft hat in der Hinrunde nur einmal auf ganzer Linie versagt – beim 0:5 in Berlin gegen den BFC“. Extra motivieren muss Gütschow seine Schützlinge sicher nicht mehr. Zumindest ein Gutes hat die lange Wettkampfpause. Spieler wie Jonas Krautschick, Tonias Heppner oder Max Gehrmann sind wieder fit und so kann Gütschow aus dem Vollen schöpfen.

