Die Hoffnung lebt Die Lausitzer Füchse schlagen die Dresdner Eislöwen und müssen den Traum von den Pre-Play-offs noch nicht begraben.

Füchse-Stürmer Artur Tegkaev links) sichert den Puck vor dem Eislöwen-Verteidiger Steve Hanusch, der eigentlich auch ein Heimspiel hatte. Hanusch stammt aus Weißwasser. Foto: Thomas Heide © Thomas Heide

Von einem Krisenduell war vor dem Derby zwischen den Lausitzer Füchsen und den Dresdner Eislöwen die Rede, von einer der wahrscheinlich letzten Chancen für das Team von Trainer Robert Hoffmann, doch noch Richtung Pre-Play-offs schielen zu können. Die nutzten es und schickte die Gäste aus der Landeshauptstadt mit 4:3 (1:0, 1:2, 2:1) nach Hause.

„Die Dresdner haben eine Mannschaft mit hoher Qualität“, hatte Hoffmann vor der Partie erklärt. Um sie schlagen zu können, müsse bei den Füchsen schon alles stimmen. Und das tat es. Nach 71 Sekunden wusste sich Matt Siddall nicht anders zu helfen, als seinen Gegenspieler auf Höhe der Mittellinie unfair zu Fall zu bringen. Das anschließende Powerplay hätte Roope Ranta fast direkt zur Führung genutzt, doch seinen Schuss konnte Marco Eisenhut im Tor der Eislöwen noch klären. Doch nur wenig später lag der Puck dann doch im Kasten der Gäste. Nach Vorarbeit von Ranta und Chris Owens traf Anders Eriksson zur frühen Führung (2. Minute).

Das half auch der Stimmung in der Halle auf die Sprünge, die nun langsam einen Vorgeschmack auf das gab, was nach der Hauptrunde der DEL 2 noch kommen könnte. In der Halle waren jeweils 500 gelbe und blaue Handtücher verteilt, die die Fans nach musikalischer Aufforderung über ihren Köpfen kreisen ließen. Mit der aus Kanada stammenden Idee, dort auch „Play-off-Handtücher“ genannt, sollte die Mannschaft von Robert Hoffmann zusätzlich motiviert werden.

Schon in der nächsten Überzahlsituation vergaben dann zunächst Jeff Hayes und wenig später Ranta (9.) gute Gelegenheiten, die Führung auszubauen. Auch Erik Hoffmann prüfte Eisenhut mit einem perfekt platzierten Schuss, doch der 23-jährige Keeper parierte mit einem sensationellen Reflex (13.). Als nun auch die Füchse mit einem Überzahlspiel konfrontiert wurden, zeigten sie keine Schwächen und ließen den Eislöwen keine nennenswerten Gelegenheiten, was aber auch am schwachen Passspiel der Gäste lag.

Dass so ein Derby auch für junge Spieler nur schwer zu verkraften ist, zeigten in den Schlusssekunden dann noch Weißwassers Maximilian Adam und der Dresdner Christoph Körner. Aus einem harmlosen Disput entwickelte sich eine handfeste Schlägerei, die dem 19 Jahre alten Adam und dem ein Jahr älteren Körner jeweils zweimal zwei Minuten auf der Strafbank bescherten.

Nach nur 55 Sekunden im zweiten Drittel mussten die beiden Youngster noch von draußen zusehen, wie Martin Davidek mit einem Schlenzer den Ausgleich erzielte. Beim Schuss des Tschechen von der blauen Linie war Maximilian Franzreb die Sicht verdeckt. Schocken ließen sich die Füchse von dem Gegentor aber nicht. Steven Bär fing nur gut anderthalb Minuten später einen Dresdner Pass ab und setzte Artur Tegkaev in Szene, der Eisenhut ausguckte und den alten Abstand wiederherstellte.

In der 25. Minuten kam es dann fast zu einem Deja-Vu dieser Szene, nur konnte diesmal der Eislöwen-Keeper den Schuss von Charlie Jahnke abwehren. Doch das war nicht die einzige bittere Szene für die Füchse. In der 36. Minute musste Andre Mücke mit schmerzverzerrtem Gesicht raus, nachdem ihn Thomas Pielmeier zu Fall brachte und der Verteidiger in die Bande knallte. Für Pielmeier bedeutete das vier Minuten auf der Strafbank, für die Füchse ausgiebig Zeit, das Dresdner Tor unter Beschuss zu nehmen.

Die nutzte die Heimmannschaft, nur blieb der zählbare Erfolg aus. Als dann auch noch Owens auf die Strafbank musste (40.), schlugen die Gäste wieder zu. Erneut war es Davidek, der diesmal nur abzustauben brauchte, nachdem Franzreb einen Schuss von Tadas Kumeliauskas nicht festhalten konnte.

Eine gute Nachricht dann vor dem Schlussabschnitt: Mücke konnte weiterspielen. Und offenbar mit einer ordentlichen Portion Wut im Bauch zog der Kapitän in der 44. Minute ab und brachte die Füchse zum dritten Mal an diesem Abend in Führung. Schon das ließ die meisten der 2 681 Zuschauer euphorisch jubeln. Noch ohrenbetäubender wurde es aber, als Owens den Puck von Ranta aufgelegt bekam und die Führung auf 4:2 ausbauen konnte (49.). Zwar bekamen die Eislöwen noch einen Penalty zugesprochen, doch Steven Rupprich scheiterte bei seinem Versuch an Franzreb (57.).

Von da an stand die Halle, die Anhänger sangen „Oh, wie ist das schön“ – und mussten doch noch ein Gegentor mit ansehen. Pielmeier verkürzte auf 4:3 – doch der Weißwasseraner Sieg kam nicht mehr wirklich in Gefahr. Die einzige schlechte Nachricht an diesem Tag: Auch Bad Nauheim hat (in Freiburg) gewonnen. Der Abstand auf die Pre-Play-off-Plätze bleibt bei zwölf Punkten. Also – einfach weitermachen! Am Sonntag geht es zum Tabellenschlusslicht Bayreuth. Da muss ein Sieg her. UNd am Dienstag kommt der Meister aus Frankfurt nach Weißwasser …

Statistik

Lausitzer Füchse – Dresdner Eislöwen 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

1:0 Anders Eriksson 1:35 (Überzahl, Assist: Ranta, Owens)

1:1 Martin Davidek 20:55 (Kumeliauskas)

2:1 Artur Tegkaev 22:24 (Bär)

2:2 Martin Davidek 39:27 (Überzahl: Kumeliauskas, Kramer)

3:2 André Mücke 43:24 (Jahnke, Hayes)

4:2 Chris Owens 48:21 (Ranta)

4:3 Thomas Pielmeier 59:29 (Kumeliauskas, Körner)

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Owens, Bär – Mücke, Hoffmann – Adam, Kania

Sturm: Ranta, Eriksson, Boiarchinov – Jahnke, Hayes, Schmidt – Tegkaev, Götz, Warttig – Kuschel, Stöber

Dresdner Eislöwen

Tor: Eisenhut

Verteidigung: Zauner, Kramer – Hanusch, Schmist – Boutin, Uplegger

Sturm: Dvidek, Höller, Huard – Körner, Kumeliauskas, Siddall – Rupprich, Garten, Pielmeier – Veisert, Walther, Glemser

Schiedsrichter: Sven Fischer, Ulpi Sicorschi

Strafen: Weißwasser 16,, Dresden 14

Zuschauer:2 681

zur Startseite