Die Hitze fordert alles

Auch wenn die Entscheidung nicht von allen Läufern verstanden wurde, waren die Veranstalter des Technitzer Kuchenlaufes im Nachhinein froh darüber: Die längere der beiden Strecken (13 km) wurde gestrichen, sodass alle Läufer „nur“ acht Kilometer bewältigen mussten. Bei 36 Grad im Schatten war auch das eine Herausforderung. Immerhin, die meisten der 73 Teilnehmer auf dieser Strecke kamen zwar triefend vor Schweiß, aber ansonsten unbeschadet im Ziel an. Eine Starterin aus Leipzig verkraftete die Belastung allerdings nicht so gut und brauchte nach dem Lauf ärztliche Hilfe. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Teilnehmer hatte den Lauf nach reichlich zwei Kilometern abgebrochen, kam aber wohlbehalten wieder am Kanuheim an.

Trotz dieses Zwischenfalls zeigte sich Ulrike Brückner, die die Organisation von Dieter Hundrieser übernommen hatte, nicht unzufrieden. „Ich hätte mir schon gewünscht, dass nicht gleich der Notarzt anrücken muss. Ansonsten hat aber alles geklappt“, sagte sie. Zwar wären nicht so viele Teilnehmer wie in den vergangenen Jahren am Start gewesen, doch das sei sicher der Hitze geschuldet.

Die Gesamtteilnehmerzahl ist noch etwas höher. Vier Walkingsportler nahmen die acht Kilometer in Angriff, und beim Krümellauf der Jüngsten über 800 Meter gingen acht Kinder an den Start. Der jüngste Teilnehmer zählte gerade vier Jahre.

Die neuen Organisatoren ließen sich zur 25. Auflage dieses Laufes einiges einfallen. Zunächst gab es die obligatorischen Torten für die Gesamtsieger bei den Frauen und Männern. Die nahmen Bärbel Hempel vom ESV Lok Döbeln, die 36:05 Minuten benötigte, und Konrad Muhl (Suku Lichtenau), der als einziger Starter mit 29:24 Minuten unter einer halben Stunde blieb, entgegen. Zusätzlich ehrten die Veranstalter Siegfried Hempel (Altersklasse 75, Walking Bennewitz) als ältesten Teilnehmer. Auch Lilly Marleen Wetzig (Jugend A) konnte sich über eine Torte freuen. Sie hatte sich regelrecht durchgekämpft, wollte den Lauf aber unbedingt beenden. „Wir haben damit den Kampfgeist von Lilly Marleen honoriert“, so Ulrike Brückner.

Mit einer fünften Torte sorgte das neue Organisationsteam für eine Überraschung. Die gab es – ganz stilecht mit einem Läufer oben drauf – für Dieter Hundrieser, der bis zum vergangenen Jahr als Organisationschef des Kuchenlaufs fungiert hatte. Hundrieser zeigte sich sichtlich gerührt. Er versprach, auch weiterhin im Organisationsteam mitzuarbeiten, aber eben nicht mehr als Chef. Und er zog aus seiner eigenen Erschöpfung die Erkenntnis, dass er im nächsten Jahr nicht wieder selbst mitlaufen wird.

Er drückte die Hoffnung aus, dass der Lauf auch weiterhin angeboten wird. Ulrike Brückner wollte sich aber noch nicht äußern, ob und wie es mit dem Kuchenlauf weitergeht. „Wir haben den Lauf zum ersten Mal organisiert und wollen im Team besprechen, wie es weiter geht.“

