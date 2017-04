Die Hirschkurve muss warten Die zuständigen Straßenplaner nehmen das Projekt an der B 97 erst 2018 in Angriff. Dadurch verschieben sich auch andere Maßnahmen.

Der Ausbau der Hirschkurve fällt in diesem Jahr ins Wasser. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat die Maßnahme auf 2018 verschoben, weil sich keine Baufirma gefunden hat. © Thorsten Eckert

Jetzt ist es amtlich! Zwar spekulierten die Ottendorfer schon seit zwei Wochen darüber, dass die Baumaßnahme Hirschkurve in diesem Jahr nicht mehr kommen wird, doch die endgültige Entscheidung blieb bis Mittwochnachmittag aus. Doch die zuständige Straßenbaubehörde, das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), gab nun bekannt, dass sie das Projekt an der B 97 im Ortskern der Gemeinde auf das kommende Jahr verschieben muss.

Ursprünglich hatte die Behörde geplant, die sogenannte Hirschkurve in Ottendorf-Okrilla ab Juni zu erneuern und zu entschärfen. Südlich und nördlich des Nadelöhrs, durch das sich täglich auch hunderte Laster quälen, ließ das Lasuv bereits die B 97 in den vergangenen beiden Jahren instand setzen. Nun standen die 310 Meter dazwischen im Plan, 800 000 Euro waren für die Arbeiten vorgesehen – doch auf die Ausschreibung fand sich kein bauwilliges Unternehmen. „Uns bleibt nichts anderes übrig, als die Baumaßnahme in diesem Herbst noch einmal auszuschreiben – mit dem Ziel, dass die Arbeiten dann im nächsten Jahr stattfinden können“, sagte Andreas Biesold, Leiter der Bautzener Lasuv-Niederlassung am Mittwoch. Ursprünglich hatte die Behörde überlegt, die Maßnahme kurzfristig noch einmal auszuschreiben. Allerdings hätte dann wohl keiner der Straßenplaner garantieren können, dass sich das Projekt Hirschkurve in eine Winterbaustelle verwandelt.

Anwohner sind froh

Die Ottendorfer – und vor allem die Anwohner und Gewerbetreibenden in unmittelbarere Nähe der Hirschkurve – wird diese Nachricht freuen. Denn als Vertreter des Lasuvs vor zwei Wochen in der Großgemeinde zu Gast waren und bekannt geben mussten, dass nicht sicher ist, ob die Baumaßnahme 2017 überhaupt kommt, war aus den Reihen der Zuschauer schon zu hören, dass man „da in diesem Jahr wenigstens seine Ruhe habe“.

Doch einen großen Nachteil hat die Verlegung der Baumaßnahme in das kommende Jahr: Denn somit verschiebt sich die ebenfalls für 2018 vorgesehene Erneuerung der Fahrbahn zwischen Ottendorf und Medingen. Denn sonst würde man den Ortskern von Ottendorf-Okrilla nahezu von der Außenwelt abschneiden. Diese Nachricht wird wiederum für Ärger sorgen. Denn bereits seit mehr als einem Jahrzehnt kämpfen die Ottendorfer für die Erneuerung der S 177 zwischen den beiden Ortsteilen und dem Neubau des Radwegs. Gerade für die Schulkinder, die regelmäßig mit dem Rad zwischen Ottendorf und Medingen unterwegs sind, ist die Straße kreuzgefährlich, weshalb die Gemeinde vehement auf das Vorhaben pocht. Doch bei den Planungen hatte in der Vergangenheit immer wieder die Säge geklemmt. Vor einigen Jahren konnte der Freistaat schließlich die fertigen Entwürfe für das Projekt präsentieren. Diese sehen vor, das etwas mehr als einen Kilometer lange Teilstück auf eine einheitliche Breite von siebeneinhalb Metern auszubauen und obendrein um einen Radweg zu erweitern. Doch solange die Arbeiten an der B 97 – die Vorrang genießt – nicht beendet sind, wird der Ausbau der S 177 warten müssen. Wieder einmal.

zur Startseite