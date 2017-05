Die Hexe zieht die Leute an Bei herbstlichen Temperaturen haben die Organisatoren des ersten großen Festes des Jahres der Hexe ordentlich eingeheizt. Sogar für Glühwein war gesorgt.

Sina, Finnlay und Sam stehen mit ihren Lampions am wärmenden Hexenfeuer. © André Braun

Treffpunkt Hintereingang Pestalozzischule: Auto mit Hexe und Musik drauf, Kameraden der Feuerwehr rundherrum, auf geht’s zum Schützenplatz. Hunderte Harthaer kommen mit ihren Kindern und teilweise tollen selbstgebastelten Lampions zum Treffpunkt, um gemeinsam durch die Stadt zu ziehen. Wieder hat die Hexe eine schicke Schürze und ein Kopftuch an. Diesmal noch einen gefüllten Korb mit Gemüse. Wie in jedem Jahr klettert Uwe Wyhnanek vom Verein Pro Hartha, der das Fest ausrichtet, mit einer Leiter auf den großen Scheiterhaufen und steckt die Hexe unter Johlen und Beifall der Kinder mit ihrem Pfahl in den Haufen. Dann wird angezündet. Mit etwas Nachhelfen erreichen die Flammen ziemlich schnell die Spitze, ein Kranz aus Luftballons muss zuerst dran glauben, bevor kurz darauf auch die Hexe Feuer fängt.

Bei stürmischem Wetter fliegen kleine Fetzen weit über die Köpfe der Besucher. Es sind so viele Menschen gekommen, dass sich an allen Ständen lange Schlangen bilden, bis zu einer halben Stunden dauert es, obwohl die Mitarbeiter im Akkord Wurst, Langos und Getränke ausgeben. „Wer großen Hunger hat, bleibt, wer nicht, geht und kommt vielleicht später nochmal“, sagt die Verkäuferin am Langos-Stand.

Nach und nach verteilen sich dann die vielen Besucher in den Zelten, an den Ständen und vor allem rings um Feuer. Es ist mit sechs Grad am Abend sehr kühl, sodass der angebotene Glühwein gern angenommen wird. „Am Feuer wird immer nur eine Seite warm, da wärmen wir und noch von innen“, lacht Petra Schumann mit ihren Kolleginnen.

Vor der Bühne ist genug Platz und sowohl der DJ als auch die Band „Wally&Co“ um Erik Köhler locken zahlreiche Tänzer auf die Fläche. Bis in die Morgenstunden wird getanzt und vor allem gequatscht. Schließlich ist das Hexenfeuer jedes Jahr das erste große Treffen der Harthaer.

