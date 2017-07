Die Herausforderer der Tafel-Runde Es gibt in der Stadt bereits eine Ausgabestelle von Lebensmittel für Bedürftige. Da gründet sich plötzlich ein neuer Verein.

Eigentlich sind alle mit dem Umzug der Tafel innerhalb von Heidenau stehenden Fragen beantwortet. Ab September wird sich einiges ändern. Neben dem Standort auch der Tag der Ausgabe, das Verfahren und die Arbeit insgesamt. Dazu gehört auch, dass Behinderte nicht mehr beliefert werden.

Die Pirnaer Tafel, die die Verantwortung für Heidenau übernimmt, hat dafür Alternativen angeboten. Die Erfahrungen in Pirna zeigten, dass Behinderte durchaus auch selbst kommen oder andere mit Vollmachten zur Übernahme der Lebensmittel schicken. Doch das reicht in Dohna und Heidenau einigen nicht. Außerdem wollen sie nicht, dass die Pirnaer künftig in Heidenau das Sagen haben. Sie gründeten deshalb jetzt einen eigenen Tafel-Verein, teilt Madeleine Peterreit am Wochenende mit. Noch einen Tag vor der Gründung stand auf Nachfrage der Termin nicht fest. Das letzte Gründungsmitglied sei erst unmittelbar vor der Versammlung gefunden worden.

Die sieben Gründer sind Tafelgäste und ehrenamtliche Helfer, heißt es. Ihr Ziel: Betriebsübernahme der Heidenauer Tafel vom bisherigen Träger. Das ist der Demokratische Frauenbund in Dresden. „Die Gründungsmitglieder sind hoch motiviert, die Versorgung der Heidenauer Tafelgäste mit Lebensmitteln, Bekleidung und Haushaltsausstattung in bewährter Weise sicherzustellen und an einem neuen geeigneten Standort zu verbessern“, heißt es in einer Mitteilung. Dazu will man beim Dach- und Landesverband der Tafeln die Anerkennung beantragen und sich vorstellen. Man sei sicher, gute Chancen auf die Anerkennung zu haben.

Doch genau das dürfte nicht so einfach werden. So ist der Name „Tafel“ als eingetragenes Markenzeichen durch die Tafel Deutschland e. V. rechtlich geschützt und bei der Tafel Deutschland zu beantragen. Anderenorts gründeten sich Vereine mit anderen Namen wie zum Beispiel Tellerlein oder Tischlein deck dich.

Die Grundsätze des Landesverbandes sagten, bei Unstimmigkeiten, bei Neugründungen oder bei bereits bestehenden Tafeln, sollte vorrangig eine einvernehmliche Lösung im Interesse der Bedürftigen vor Ort angestrebt werden. Derzeit sind im sächsischen Landesverband 39 regionale Tafeln unterschiedlicher Träger und Konfessionen vereint. Dazu gehören über 160 Ausgabestellen. In Pirna sind es neben der Hauptstelle am Tischerplatz eine auf dem Sonnenstein und Heidenau. Hinzu kommen die Fragen der Finanzierung und der Spenden sowie der Räume. Bezahlbare und passende zu finden, war zumindest in Heidenau zuletzt gar nicht so leicht. Nach der Kündigung der auf der Güterbahnhofstraße durch den privaten Vermieter wurde lange gesucht.

Es ist offenbar nicht davon auszugehen, dass es künftig in Heidenau zwei Tafeln geben wird, zumal auch die zu verteilenden Lebensmittel nicht mehr werden. Wie der Landesverband zu den Absichten des neuen Vereins steht, war am Sonntag nicht zu erfahren. Die Pirnaer Tafel lässt sich von der Gründung nicht aus der Ruhe bringen. Für sie steht die weitere kontinuierliche Versorgung der Heidenauer und Dohnaer im Mittelpunkt. Die erste Ausgabe auf der Ernst-Thälmann-Straße ist am 31. August und am 4. September gibt es den Tag der offenen Tür.

