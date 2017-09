Die Helfer der Landwirte In Zeiten von Sparkurs und teurer Erntetechnik sind Lohnunternehmen hoch im Kurs. Auch im Raum Bischofswerda.

René Schneider bedient einen Hightech-Mähdrescher des Lohnunternehmens Hampel. Beide sichern beste Qualität für die Kundschaft. © Jonny Linke

Kaum eine Branche ist so unvorhersehbar wie die Landwirtschaft. Wetterunbilden, aber auch Pflanzenkrankheiten oder Tierseuchen können über die Zukunft eines Betriebes entscheiden. Umso wichtiger ist es, zur richtigen Zeit mit der richtigen Technik und Qualität präsent zu sein.

Einer, der dies in den letzten Jahren verinnerlicht hat, ist Ulrich Hampel (59) aus Rauschwitz mit seinem Lohnunternehmen. Vor etwas mehr als sechs Jahren entschloss er sich, neben seiner CNC-Firma ein Lohnunternehmen aufzubauen. Mit einem landwirtschaftlichen Vertriebspartner in direkter Nachbarschaft war der Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit schnell gelegt. Jetzt gehören vier Mähdrescher, zwei Großtraktoren sowie jede Menge Anbaugeräte zum Fuhrpark des Elstraer. „Die Landwirtschaft war schon immer ein Traum von mir, und jetzt kann ich anderen noch helfen, eine tolle Verbindung“, sagt der Chef des Lohnunternehmens. Vor allem in der Erntezeit hat er viel zu tun – auch auf einigen Feldern im Bischofswerdaer Land. Vor allem kleine Betriebe nutzen die Dienstleistungen.

„Die Ernte ist etwas früher gestartet als sonst, doch durch den Regen der vergangenen Wochen verschiebt sie sich jetzt nach hinten“, sagt René Schneider (38), einer der Hampel-Mitarbeiter. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren kann man 2017 bisher von einer durchschnittlichen Ernte sprechen. Genaue Zahlen liegen noch nicht vor, doch was Schneider so auf den Feldern seiner Kunden mitbekommt, wird sich der Ertrag wohl im Durchschnitt einpegeln.

Geerntet wird unter anderem mit einem 430 PS starken Mähdrescher der Marke John Deere. „Dieser Mähdrescher hat ein 7,60 Meter breites Schneidwerk und einen 11 000-Liter-Korntank. Das reicht für ungefähr 10 bis 15 Minuten, je nach Ertrag“, erklärt René Schneider. Doch sein Fahrzeug ist speziell. Nicht nur, dass er vollgestopft mit Sensoren und GPS gesteuert ist. „Der Mähdrescher wurde mit einem Kettenlaufwerk anstatt mit Rädern bestellt. So verringern wir die Bodenverdichtung auf dem Feld des Kunden und können auch bei nasserem Untergrund ohne größere Schäden ernten“, erklärt der erfahrene Mähdrescherfahrer.

Schon seit der ersten Stunde ist Schneider im Unternehmen tätig. „Jetzt zählt jede Stunde, die wir dreschen können.. Deswegen darf nichts schiefgehen“, sagt René Schneider. . Damit das funktioniert, setzt das Lohnunternehmen auf moderne Technik, Weiterbildung und intensive Wartung.

„Jeder Landwirt möchte sein Getreide gedroschen haben. Und viele, die keine eigene Technik haben, rufen jetzt bei uns an. Doch wir fahren jetzt schon am Maximum. Denn die Qualität muss immer stimmen, nicht die Zeit“, so der Lohnunternehmer Ulrich Hampel.

Seiner Philosophie nach bedarf es auch fachkundiger Mitarbeiter mit hohem Einsatz. „Gerade in der Sommerzeit verzichten meine Mitarbeiter auf viel Freizeit und sind immer abrufbar. Da bin ich den Kollegen sehr dankbar, denn nur so erhält der Kunde, was er verdient“, sagt Ulrich Hampel weiter. Dieses Herangehen kommt bei den Kunden an. Denn der eifrige Lohnunternehmer bietet nicht nur modernste Dreschtechnik, welche zentimetergenau dank GPS die Flächen bewirtschaftet an, sondern presst auch für Kleinstkunden Heu, Silage und Stroh. „Viele haben kleine Tierbestände als Hobby und dazu kleine Flächen. Die Bearbeitung dafür übernehmen wir gerne. Sonst gibt es irgendwann auf den Dörfern keine Tradition mehr“, meint Ulrich Hampel. Und somit sind er und sein Team gerade in der heutigen, unwetterreichen Zeit ein unverzichtbarer Helfer der Landwirte. Gerade bei denen, die sich keine eigene Technik leisten können.

Mittlere und größere Landwirtschaftsbetriebe setzen nur in Ausnahmefällen auf Lohnunternehmen, ergab eine Umfrage der SZ in der Region Bischofswerda. So nutzt zum Beispiel der Geißmannsdorfer Agrarbetrieb während der Rübenernte die Leistungen eines Lohnunternehmens aus dem Raum Meißen, sagt Geschäftsführer Mario Voigt. Ansonsten bewirtschaftet der Landwirt mit seinen zehn Mitarbeitern die Flächen des Betriebes selbst. „Wir haben die Technik, und es geht ja auch darum, Arbeit für unsere Leute zu sichern“, sagt Mario Voigt. (mit SZ/ir)

