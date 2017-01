Die Helden von Sitten Bei der Demontage des kaputten Windrads müssen die Männer der Servicefirma leiden. Das liegt nicht nur am Wetter.

zurück Bild 1 von 3 weiter Daniel Pietschel (links) und Hans Körner von der Firma Rasmus Windkraftservice mussten erst einmal tief durchatmen, bevor sie in die Kamera lächeln konnten. Nach zweieinhalb Stunden haben sie endlich wieder festen Boden unter den Füßen. So lang hat es gedauert, den Turm zu durchtrennen. Der Großteil liegt im Hintergrund am Boden. © Dietmar Thomas Daniel Pietschel (links) und Hans Körner von der Firma Rasmus Windkraftservice mussten erst einmal tief durchatmen, bevor sie in die Kamera lächeln konnten. Nach zweieinhalb Stunden haben sie endlich wieder festen Boden unter den Füßen. So lang hat es gedauert, den Turm zu durchtrennen. Der Großteil liegt im Hintergrund am Boden.

Hans Körner macht seinen Arm so lang, wie er kann. Es sind die letzten Zentimeter, die er mit dem Trennschneider zerteilen muss.

Um 14.32 Uhr kracht, knallt, rummst und scheppert es. Der Turm rutscht herunter und bleibt auf dem gefrorenen Acker im Windpark Sitten liegen.

Mit einem lauten Rumms kracht um 14.32 Uhr ein Teil des Turmes des abgeknickten Windrades auf das Feld im Windpark Sitten. Es ist der Moment, auf den alle an der Demontage Beteiligten seit Tagen gewartet haben. Denn immer wieder hat es Verzögerungen gegeben.

Die Wetterkapriolen, Schaulustige, die den Untergrund total zerfahren haben sowie ein Demontage-Stopp haben ihr Übriges dazu beigetragen. Ein Gutachter aus Dänemark ist am Donnerstag tatsächlich wohlbehalten in Sitten angekommen. Er nimmt die Unglücksstelle in Augenschein. Um kurz nach 12 Uhr setzt er sich ins Auto und fährt über den verschneiten Weg wieder weg. Zeitgleich steigen Daniel Pietschel und Hans Körner von der Firma Rasmus Windkraftservice in den Korb, der am Kran baumelt. Mit an Bord: zwei Gasflaschen. Endlich kann es losgehen. Sie lassen sich nach oben ziehen. Pietschel hält über Funk Kontakt zum Kranführer. Körner greift unterdessen zum Trennschneider. An der Oberseite setzt er an. Millimeter für Millimeter arbeitet er sich vor. Rote Funken sprühen. Über den Acker weht ein eisiger Wind. Zumindest fühlt er sich so an. Tatsächlich zeigt das Thermometer nur minus vier Grad Celsius an.

Hans Körner rückt seine Schutzbrille zurecht. Durchziehen ist für ihn und seine Männer angesagt. Zwei Kollegen am Boden bleibt nichts anderes übrig, als zuzusehen, was Pietschel und Körner in luftiger Höhe treiben. Zumindest fast nichts. Hans Körner, übrigens der Chef der Firma, ruft nach unten: „Nehmt mal das Zeug da weg. Wir müssen gleich ein Teil hier runterschmeißen.“ Geschwind werden ein Notstromaggregat und diverse Werkzeuge zur Seite getragen und ein Radlader weggefahren. Körner hat ein Viereck „ausgeschnitten“. Er und Daniel Pietschel ziehen daran. Es löst sich und fällt mit einem Scheppern zu Boden. Warum er das macht? Damit er sich mitsamt der Gondel langsam zur Unterseite des Turms vorarbeiten kann. Die Köpfe der beiden Männer verschwinden in dem Hohlkörper. Wieder und wieder sprühen die Funken. Und so vergeht Minute um Minute. Der Kranführer lenkt den Korb auf die andere, noch intakte Seite des Turms. Hans Körner setzt den Trennschneider wieder an. Es ist 13.45 Uhr. Dichtes Schneetreiben setzt ein. Ab und zu ist von oben ein herzhafter Fluch zu hören. Kein Wunder. Bei dem Wetter möchte wohl niemand gern mit den beiden Männern in dem baumelnden Korb tauschen. Einen dicken Schal bis zur Nasenspitze zu ziehen, ist für sie nicht drin.

Der lange Weg zum Fall zurück 1 von 6 weiter 27. Dezember 2016: Das Windrad ist aufgrund eines technischen Defekts aufs Feld in Sitten gestürzt. Zahlreiche Schaulustige besuchten über den Jahreswechsel die Unglücksstelle. Sie haben das Gelände mit ihren Autos total zerfahren. Am Montag sind Monteure der Firma Rasmus angerückt, um Trümmerteile zu beseitigen. Am Dienstag wurden erste Platten verlegt, damit der georderte Kran einen sicheren Stand hat. Am Mittwoch wird ein Demontage-Stopp verhängt. Ein Gutachter macht sich von Dänemark aus auf den Weg nach Leisnig. Am Donnerstag ist es um 14.32Uhr so weit: Der Turm wird vom Fundament getrennt. Quelle: DA-Recherche

Fluchen muss auch mal sein

Langsam nähert sich die Demontage dem letzten Akt. Mit der Betonung auf langsam. „Scheiße, ich komme nicht ran“, brüllt Hans Körner. Er macht seinen Arm so lang er kann. Jetzt aber. Es kracht, knallt, rummst und scheppert. Und plötzlich liegt der Großteil des Turms auf dem Boden. An dem Stück, das noch auf dem Fundament steht, sind deutliche, schwarze, langgezogene Kratzspuren zu sehen.

Als sich die Teile lösen, gibt es an der Gondel einen heftigen Rückstoß. Daniel Pietschel und Hans Körner rüttelt es ordentlich durch. Der Kranführer lässt sie zu Boden – nach zweieinhalb Stunden. Der Firmenchef kann erst einmal nichts sagen. Beim Rückstoß ist er mit der Rippe gegen eine Strebe geknallt. „Geht gleich wieder, warte.“ Nach zwei Minuten steigt er aus. „Dazu braucht man echt Eier“, sagt er. Dem ist nichts hinzuzufügen.

