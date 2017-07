Die heißesten Partys des Sommers In den Freibädern Schmölln, Burkau und Bischofswerda gibt es Open Airs, Nachtbaden inklusive.

Leckere Cocktails machen Lust auf Beachparty. © dpa

Plakate an den Straßen weisen darauf hin: Im Schiebocker Land beginnt die Zeit der Open Airs in den Freibädern. Die erste Beachparty des Jahres findet am Sonnabend dieser Woche in Schmölln statt. Es folgen Burkau und Bischofswerda. Die Partys in Burkau und Schmölln werden vom Team Hangar 01 organisiert, Eastbeach in Schiebock vom ortsansässigen East Club.

Freibad Schmölln: DJ Beam spielt die Hits aus den 80ern bis zu Electro

Im Freibad Schmölln gibt’s am Sonnabend, 15. Juli, gehörig was auf die Ohren: Von 21 Uhr bis Sonntag früh um fünf ist Party angesagt. Musikalisch versorgt werden die Besucher von DJ Beam mit Hits aus den 80er- und 90er-Jahren sowie Musik der House- und Electroszene. „Falls das Wetter nicht so mitspielt wie gedacht – kein Problem für uns! Die überdachte Bühne und unser gigantisches Luftfloorzelt sorgen auch bei Regen für super Partylaune“, verspricht Roberto Weiß vom Team Hangar 01. Für Durstige gibt es eine Bar und einen Bierwagen. Und wem vom Feiern zu warm wird, der kann sich im Wasser abkühlen. Der Schwimmmeister und sein Team sind vor Ort. Roberto Weiß: „Also, packt eure Partylaune, Badesachen und den Durst ein und kommt vorbei!“ Der Eintritt kostet fünf Euro. Karten gibt es an der Abendkasse. Einlass nur für Leute ab 18 Jahren, so die Veranstalter.

Freibad Burkau: DJ T.H.O.M. fliegt aus Lauchhammer ein

Zwei Wochen später, am 29. Juli, lädt Hangar 01 zu seiner achten Beachparty nach Burkau ein. DJ T.H.O.M. aus Lauchhammer heizt dort ab 21 Uhr den Besuchern ein. Luftfloorzelt, Getränkewagen und Bar stehen, wie in Schmölln, bereit. Auch in Burkau darf man baden. Geplant ist die Veranstaltung bis Sonntag 5 Uhr. Eintritt: fünf Euro. Karten an der Abendkasse.

Stadtbad Bischofswerda: Partynacht

auf drei Floors

Wie in jedem Sommer lädt der East zu Eastbeach ins Freibad Bischofswerda ein. Die Party steigt am Sonnabend, 12. August, von 21 bis 3 Uhr, teilt der East Club auf Facebook mit. Gefeiert wird auf drei Floors. Mit einem Mix aus House & Black werden Fabian S. und DP66 den heißesten Sound um die Ohren feuern, die die Musikszene gerade zu bieten hat, versprechen die Veranstalter. Außerdem gibt’s eine Depeche Mode-Party, präsentiert von DJ Martin. Und natürlich darf man an diesem Abend auch in Bischofswerda schwimmen. (SZ)

zur Startseite