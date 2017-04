Die Heinrichsburg rutscht Risse gefährden das nach den Plänen von George Bähr erbaute Gartenhaus. Die Gemeinde will nun schnell handeln.

Die Heinrichsburg ist ein beliebtes Ausflugsziel in Diesbar-Seußlitz. Die Heinrichsburg ist ein beliebtes Ausflugsziel in Diesbar-Seußlitz.

Risse im Mauerwerk, die sich seit Monaten beständig vergrößern, machen nun aber Bauarbeiten dringend nötig.

Risse im Mauerwerk, die sich seit Monaten beständig vergrößern, machen nun aber Bauarbeiten dringend nötig.

Die Risse sind nicht mehr zu übersehen. Teils mehrere Millimeter breit ziehen sie sich meterlang bis zu den Fenstern des Gartenhauses, das weit oben über den Dächern von Diesbar-Seußlitz thront. Die Heinrichsburg rutscht, so das Fazit eines Freiberger Unternehmens, das im vergangenen Jahr ein sogenanntes Rissmonitoring durchgeführt hat. „Die Standfestigkeit ist nicht mehr gegeben, es ist Gefahr in Verzug“, bestätigte auch der Nünchritzer Bürgermeister Gerd Barthold (CDU) gegenüber der SZ.

Die Kommune ist Besitzer der Immobilie, die nach den Plänen von Frauenkirche-Baumeister George Bähr in den Jahren 1725 und 1726 entstand und den Namen vom einstigen Seußlitzer Schlossbesitzer Graf Heinrich von Bünau trägt. Und die Kommune will nun schnell handeln. „Sobald der Haushalt steht, geht es los“, kündigte der Bürgermeister an. Empfohlen hat die Spezialfirma der Gemeinde den Einbau eines Felsankers samt Einbetonierung. Für die endgültige Planung und den Bau sind bereits 56 000 Euro eingeplant. Wie teuer die Sicherung des Denkmals aber genau wird und wann der Bau starten kann, ist noch ungewiss.

Denn nachdem der Haushalt für 2017 bereits durch den Gemeinderat beschlossen wurde, liegt er derzeit noch zur Prüfung bei der Rechtsaufsicht und muss dann erst noch veröffentlicht werden. Voraussichtlich Ende April erst wird er rechtskräftig, vermutet man in der Verwaltung. Und erst dann könne man mit der Ausschreibung der Arbeiten beginnen. Mit einer Vergabe rechnet man im günstigsten Fall im Juli – also vor der Sommerpause des Gemeinderates. Das wäre ausreichend, sagt der Nünchritzer Bürgermeister.

„Denn es besteht dort keine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben“, beruhigt Gerd Barthold. Die Heinrichsburg könne deshalb auch weiterhin von der Weinbaugemeinschaft als Domizil und Ausstellungsort genutzt werden. Jeden Sonntag, zwischen 14 und 17 Uhr, hat die Schau zum Weinbau der Region geöffnet.

Nach der Sicherung in diesem Jahr plant die Gemeinde zudem auch 2018 bereits weitere Baumaßnahmen an der Immobilie. Denn auch die historische Treppe, die von Skulpturen gesäumt wird und an den Stufenterrassen vorbei hinauf zur Heinrichsburg führt, weist bereits „wesentliche bauliche Mängel“ auf, heißt es aus dem Nünchritzer Rathaus. Bis zum Jahr 2020 sei deshalb eine abschnittsweise Sanierung geplant, über die man sich mit dem Denkmalamt abstimmen will. Insgesamt rechnet die Gemeinde dafür mit Ausgaben in Höhe von noch einmal etwa 19 000 Euro ein.

Das dürfte vor allem die Ausflügler freuen, die die Heinrichsburg gern als Zwischenstopp während des Aufstiegs zur Goldkuppe oder einfach nur als Aussichtspunkt nutzen. Schließlich hat man von dort nicht nur einen guten Blick auf das historische Ensemble von Barockschloss, Schlossgarten und Luisenburg, sondern kann elbaufwärts bis Zehren und stromabwärts vorbei am Schloss Hirschstein bis Boritz blicken.

