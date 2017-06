Die Heinrich-Zille-Straße wird glatt Das Kopfsteinpflaster verschwindet, denn die Straße soll bald zu einer wichtigen Umleitung werden.

Noch ist es ziemlich laut, wenn Autos über das Pflaster in der Heinrich-Zille-Straße fahren. Blad soll die Straße asphaltiert werden. © Norbert Millauer

Es ist ein angenehmer Moment, wenn die Autoreifen den glatten Straßenbelag kurz vor dem Elblandklinikum erreichen. Mit einem Schlag hört das Dröhnen auf, der Wagen wird nicht mehr durchgeschaukelt. Der Abschnitt am Krankenhaus ist bisher der einzige auf der Heinrich-Zille-Straße, der so gut ausgebaut ist. Auch wer dort zu Fuß unterwegs ist, merkt den Unterschied deutlich: Von den vorbeirollenden Autos hört man viel weniger, als weiter vorne, wo die Straße mit Kopfsteinpflaster gedeckt ist.

Doch das soll jetzt verschwinden. Radebeul hat bald eine Buckelpiste weniger. Der Stadtrat hat beschlossen, dass der Abschnitt zwischen Hausnummer 20 und Rosa-Luxemburg-Platz ausgebaut werden soll.

Der schlechte bauliche Zustand ist aber nicht der einzige Grund, warum die Stadt die Sanierung der Straße jetzt angeht. „Man sollte es nicht meinen, aber die Heinrich-Zille-Straße ist eine wichtige Verkehrsstraße“, sagt Baubürgermeister Jörg Müller. Die Route muss in Schuss gebracht werden, weil sie als Umleitungsstrecke für die Meißner Straße gebraucht wird. Radebeuls Hauptverkehrsader soll 2018 zwischen Rennerbergstraße und Dr.-Külz-Straße ausgebaut werden.

Als Ausweichroute muss dann die Heinrich-Zille-Straße herhalten. Ganz abgesehen von diesen Plänen, muss immer eine leistungsfähige Umleitung für die Meißner Straße zur Verfügung stehen, weil es sich bei ihr um eine Staatsstraße handelt, erklärt Müller.

Deshalb soll das Pflaster auf der Straße jetzt wegkommen und durch eine glatte Asphaltoberfläche ersetzt werden. Bevor das passiert, rückt aber zuerst die Wasserversorgung und Stadtentwässerung (WSR) an, um die Kanäle neu zu machen. „Die Abwasserkanäle werden ausgetauscht“, sagt WSR-Chef Olaf Terno. Gullys gibt es bisher auf der Straße nur in unregelmäßigen Abständen. In den Bauplänen sind deshalb 29 neue Abläufe eingezeichnet, auch in den Kreuzungsbereichen zur Heinrichstraße und zur Dr.-Külz-Straße.

Die Straße selbst wird im Bestand saniert. Die jetzige Fahrbahnbreite von 5,50 und sechs Meter bleibt bestehen. Die Gehwege werden unterschiedlich breit, zwischen 1,50 und 2,30 Meter. Sie sollen gelbes Betonpflaster bekommen, so wie die bereits ausgebauten Bürgersteige vor dem Krankenhaus. Neue Bordsteinkanten aus Granit werden gesetzt. In die Zufahrten zu den Grundstücken wird Granit-Kleinpflaster verlegt. Die Anwohner werden im Zuge der Planungen weiter informiert, heißt es von der Stadt. Ihre grundstücksbezogenen Anregungen könnten in die Pläne mit einfließen.

Insgesamt rechnet die Stadt mit Kosten für den Ausbau in Höhe von rund 450 000 Euro. Davon muss die Stadt selbst 30 Prozent aufbringen. Der Rest soll durch Fördermittel über die Richtlinie Kommunaler Straßenbau finanziert werden. Die Bauarbeiten sollen möglichst noch in diesem Jahr umgesetzt werden, sagt Müller.

Sonderlich grün wird der Straßenabschnitt allerdings nicht werden. Die Stadt will keine neuen Straßenbäume pflanzen. Begründung: Die Straße sei zu eng. Außerdem seien Neupflanzungen nicht möglich, weil verschiedene Leitungen in den Gehwegen verlaufen.

CDU-Stadtrat Wolfgang Jacobi zeigte sich mit dieser Entscheidung nicht einverstanden. Er sagte, es gehöre zum Wesen einer Gartenstadt, sich zu Bäumen zu bekennen. Das fehle ihm bei den Plänen für die Heinrich-Zille-Straße.

