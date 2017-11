Die Heim-WM kann kommen Die deutschen Handballerinnen holen sich beim Länderspiel in Dresden das Selbstbewusstsein für das große Ziel: eine Medaille.

Und wieder einen Ball abgewehrt. Katja Kramarczyk zählt zu den Konstanten in der deutschen Nationalmannschaft und beim Länderspiel in Dresden zu den Besten. © dpa

Die Zuschauer zählen schon den Countdown herunter. Sieben, sechs, fünf, ... In vier Tagen beginnt die Handball-Heim-WM, und auch die deutschen Frauen können es kaum noch erwarten. Das abschließende Länderspiel am Samstagabend in Dresden, die mit einem 32:19-Sieg gegen Island erwartet erfolgreiche Generalprobe, hat die Vorfreude nur noch einmal gesteigert. „Das war auf jeden Fall ein guter Vorgeschmack“, meint Torfrau Katja Kramarczyk, die eher unter ihrem Mädchennamen Schülke einem breiteren Sportpublikum bekannt sein dürfte.

In den nächsten Wochen könnte sich das nun ändern. Neun große Turniere hat Kramarczyk bereits gespielt, und die Torfrau von Bayer Leverkusen ahnt, dass dieses unmittelbar bevorstehende zehnte der „Höhepunkt meiner Karriere“ wird. Emotional stimmt das ganz sicher, denn die fünf Vorrundenspiele bestreiten die Gastgeberinnen allesamt in Leipzig.

Dort also, wo Kramarczyk knapp zehn Jahre lang für den inzwischen insolventen HCL gespielt hat, wo ihr Sohn geboren wurde, sie immer noch ihren Hauptwohnsitz hat und auch die Familie zu Hause ist. Nach Leverkusen ist sie vor einem halben Jahr schließlich nur gewechselt, um ihre WM-Chancen nicht zu gefährden. Die Pendelei hat sich gelohnt, zumindest nach den Eindrücken vom Samstag, und zwar für sie und die Mannschaft.

Wie es sich mit den Chancen der Deutschen auf die angestrebte Medaille verhält, lässt sich dagegen nach dieser sogar doppelten Generalprobe nur schwer prognostizieren. Bereits am Freitagabend hatten die Frauen ja in Bratislava gegen die Slowakei mit 23:22 gewonnen, ehe sie keine 24 Stunden später, dafür allerdings rund 500 Kilometer weiter, nun also Island deutlich besiegten.

Bundestrainer Michael Biegler, der mit dem Begriff Generalprobe so gar nichts anfangen kann, hat sich angesichts der Reisestrapazen dann auch nicht an Details aufhalten wollen. „Wir haben uns der Belastung gestellt und das nicht groß thematisiert, auch wenn die Mannschaft natürlich etwas Zeit benötigt hat, die Müdigkeit aus dem Körper zu schütteln“, erklärt Biegler und verweist außerdem auf den kräftezehrenden Vorbereitungslehrgang in den Tagen zuvor.

Auch Kramarczyk weiß den niemals gefährdeten Sieg gegen die nicht für die WM qualifizierten Isländerinnen einzuordnen. „Das Ergebnis hat natürlich keinen Stellenwert. Zum WM-Auftakt am Freitag gegen Kamerun müssen wir bereit sein, aber den Schwung und die Vorfreude werden wir aus Dresden mitnehmen“, sagt die 33-Jährige. Mit einigen sehenswerten Paraden ist sie die auffälligste Spielerin nach der Halbzeitpause – während in der ersten Hälfte Dinah Eckerle, die Torfrau des Thüringer HC, ebenso überzeugt und mit Clara Woltering die dritte und mutmaßlich beste deutsche Torfrau das alles von draußen Beifall klatschend verfolgt.

Auf der Position zwischen den Pfosten haben die Deutschen also selbst im Handball ein offensichtliches Luxusproblem, auch bei den Frauen. „Ich sehe meine Verpflichtung darin, allen drei ihre WM-Erlebnisse zu verschaffen. Das haben sie sich mit ihren Leistungen in den vergangenen Jahren verdient“, sagt der Bundestrainer, der sich bis zum Eröffnungsspiel aber mehr darum kümmern muss, die eine oder andere angeschlagene Spielerin fit zu bekommen. „Das kriegen wir hin“, betont Biegler.

In Dresden hat er bis auf Kapitän Anna Loerper sowie Woltering alle weiteren 19 im vorläufigen WM-Aufgebot befindlichen Spielerinnen eingesetzt, nun will er den Kader auf mindestens 18 reduzieren, sich aber auch von dieser kniffligen Entscheidung nicht aus der Ruhe bringen lassen.

Überhaupt ist der 56-Jährige der Gegenpol zu seinen Frauen, bei denen die Anspannung sichtlich steigt. Sie wissen natürlich um die Erwartungshaltung, die eigene und die öffentliche. „Das ist zwar ein Standardspruch, aber Druck ist auch ein Privileg. Wir haben eine riesige Möglichkeit, zu zeigen, dass wir was draufhaben“, sagt Kramarczyk. Dresden soll und kann da wirklich nur ein Vorgeschmack gewesen sein.

