Die Hauptstraße bleibt einen Monat länger voll gesperrt In Leutersdorf wird dafür mehr gebaut als ursprünglich geplant gewesen ist.

Die Bauarbeiten an der Hauptstraße in Leutersdorf dauern einen Monat länger als geplant. Sie werden sich also noch bis zum 30. November hinziehen. Das berichtete jetzt Bürgermeister Bruno Scholze (CDU) gegenüber der SZ. Alle Medien und die Abwasserleitung liegen drin, auch die Regenwasserleitung unter dem Fußweg. Im ersten von insgesamt vier Abschnitten wird jetzt allerdings mehr gemacht als ursprünglich geplant war. „Wir haben angeregt, die Straße gleich grundhaft auszubauen“, sagt der Bürgermeister. Diese Entscheidung musste jedoch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) als Bauträger treffen. Immerhin entstehen dadurch für den rund 300 Meter langen Straßenabschnitt Mehrkosten von etwa 150 000 Euro. „Das Lasuv ist bereit, die Kosten zu übernehmen“, sagt Bruno Scholze. Der Abschnitt wird somit 60 Zentimeter tief ausgebaggert und die Straße in diesem Bereich komplett neu mit Trag- und Deckschicht aufgebaut. Zudem werden am Fußweg neue Borde gesetzt und auf einem 90 Meter langen Teilstück die Regenentwässerung mit Seiteneinläufen geregelt.

Die Bauarbeiten an der Hauptstraße in Leutersdorf sind ein Gemeinschaftsvorhaben der Gemeinde, die für die Erneuerung des Regenwasserkanals und den Bau des Fußwegs verantwortlich ist, sowie des Straßenbauamtes, das neuen Asphalt auf die Straße bringt. Die Kosten für den ersten Bauabschnitt von der Poststraße bis zur Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße betragen nun nach der geänderten Bauvariante circa 460 000 Euro für Kanal- und Fußwegbau sowie 130 000 Euro für die Straßendeckenerneuerung.

Nach den jetzigen Plänen soll nun am 1. November im gesamten Bauabschnitt die Schwarzdecke auf die Straße aufgetragen werden. „Ende November sind Straße und Fußweg fertig. Das wird richtig schön“, sagt Bruno Scholze.

Insgesamt sind die Arbeiten an der Hauptstraße in vier Bauabschnitte eingeteilt. Im nächsten Jahr folgt der zweite Bauabschnitt von der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße zur Straße Am Wehr. 2018 wird im dritten Abschnitt der Bereich zwischen der Straße Am Wehr bis zur Neuen Straße (bei Michel Reisen) an der Ortsgrenze zu Neueibau gebaut. Danach kommt 2019 der Bereich Zittauer Platz/Poststraße dran.

