Die Hasen sind los Im Großröhrsdorfer Rödertalpark ist derzeit eine große Osterausstellung zu sehen.

Kerstin Hermann ist im Großröhrsdorfer Hagebaumarkt tätig. Im Rödertalpark ist jetzt eine große Osterausstellung zu sehen. © Matthias Schumann

Im Rödertalpark laufen derzeit die Ostervorbereitungen, Hasen in allen Größen inklusive. Die kann man auch selbst bemalen. Um Hasen dreht sich auch die große Osterausstellung, die jetzt auf beiden Etagen des Einkaufszentrums in Großröhrsdorf aufgebaut wird. Bis 22. April wird sie zu sehen sein. Auf den großen Dekoflächen wird dafür Rasen verlegt, und es werden Blumenbeete angelegt. Alles für die Osterhasenschule mit beweglichen, lebensgroßen Figuren.

Die Schau war bereits in anderen großen Shoppingzentren zu sehen und habe das Publikum begeistert, heißt es. Nun wird das Klassenzimmer erstmals in Großröhrsdorf aufgebaut und bestimmt ein beliebtes Fotoobjekt sein. Am 15. April lädt das Einkaufszentrum außerdem von 11 bis 15 Uhr zum Kinderschminken und Osterbasteln ein.

zur Startseite