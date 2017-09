Die harte Schule Spanien atmet gerade wieder auf. Doch die Krise hat Spuren hinterlassen. Eine Familie erzählt, wie sie durch die vergangenen zehn Jahre gekommen ist.

Und wenn sie blauäugig waren wie so viele andere? „Wir sahen die Welt mit großem Optimismus“, sagt Marta Saiz. „Es sah so aus, als wenn alles immer weiter gut gehen würde. Wir haben uns in den Kauf dieses Hauses gestürzt …“. „Nein nein …“, unterbricht sie ihr Mann Ernesto Viñas. „Doch doch“, beharrt Marta. „2006 verkauften wir eine Wohnung, die uns kaum was gekostet hatte, und kauften dieses Haus, wir taten groß, wir hatten beide gute Arbeit damals.“

„Mir war klar, dass wir dumm waren, dass wir das nicht tun sollten“, widerspricht Ernesto, „als ich unterschrieb, wusste ich, dass ich in eine Falle ging.“ Ein paar Jahre später schnappte die Falle zu. Gerade öffnet sie sich wieder. Die Familie hat Schrammen davongetragen, wie das ganze Land. Sie hat durchgehalten, sie ist durchgekommen. Aber da bleibt die Frage: Was ist schiefgelaufen?

Marta und Ernesto, beide 48 Jahre alt, leben noch in dem Haus, das sie sich vor elf Jahren in Quijorna gekauft haben, einem 3 200-Einwohner-Dorf gut 30 Kilometer westlich von Madrid, mit einem schönen kleinen Garten und mitten darin ein Olivenbaum. Ja, es war ein finanzielles Abenteuer, aber das Haus ist ihr Heim geworden, in dem sie glücklich ihre beiden Töchter groß werden sahen.

Der Umzug nach Quijorna war auch eine Flucht. Das Viertel in der Madrider Vorstadt, aus dem sie wegzogen, sei problematisch geworden, sagt Ernesto, „und wenn wir jetzt noch einmal umziehen sollten, dann in ein noch kleineres Dorf.“ Dann aber ohne die 16-jährige Natalia: „Mich zieht es nach Madrid“, sagt sie. Sie geht in Madrid zur Schule, wofür sie jeden Morgen um sechs aufsteht, das ist es ihr wert.

Wie war das damals vor der Krise, als alles gut zu laufen schien? Ernesto arbeitete als freiberuflicher Zahntechniker, Marta hatte eine Stelle als Verwaltungsangestellte und keine Geldsorgen. Ein Jahr vor dem Umzug kaufte sie sich ein neues Auto und nach dem Umzug neue Möbel. Ernesto sperrte sich gegen alles, „weil ich wusste, dass irgendwann das Fallbeil runtersausen würde“.

„Ich habe ihm nicht geglaubt“, sagt Marta. „Ich dachte, das sei nun mal sein Charakter, immer sehr pessimistisch und anti-sistema. Aber später habe ich ihm recht gegeben.“ Ernesto sagt: „Als es Spanien gut ging, als es hier Geld gab und die Wirtschaft wuchs, war ich wütend. Mir gefiel das Modell nicht, ich hielt es für ungerecht, für eine Blase, die platzen musste.“ Und sie platzte.

Die Überreste der Blase sind nur ein paar Meter weiter die Straße rauf anzuschauen: halb fertige, seit Jahren leer stehende Häuser. In Quijorna wurde, wie überall in Spanien, gebaut, als gäbe es kein Morgen. Mit dem Anschluss an die Europäische Währungsunion waren die Zinsen auf solch niedrige Sätze gefallen, wie sie die Spanier noch nie erlebt hatten. Bauen, kaufen, sich zu verschulden schienen auf einmal die vernünftigste Option zu sein. Und die Banken, zuvörderst die Sparkassen, hielten das Fest mit immer neuen Krediten in Gang. Man brauchte schon einen starken Charakter, um ihren Versuchungen zu widerstehen.

Bis das Kartenhaus zusammenstürzte. Erst wurden die Immobilienfirmen ihre Wohnungen nicht mehr los, weswegen die Bauunternehmen nichts mehr zu bauen hatten, weswegen Millionen Arbeiter auf der Straße landeten und weswegen schließlich Dutzende Sparkassen und ein paar Banken in den Ruin trudelten – um am Ende vom Staat gerettet zu werden. Mit freundlicher Hilfe der EU und des IWF, die Spanien 2012 einen 40-Milliarden-Euro-Kredit gewährten, den das Land jetzt langsam abstottert. „Die Rettung bezahlen wir mit unseren spanischen Steuern“, sagt Großmutter Melitina Rivera.

Zuerst bekam Ernesto die Krise zu spüren, der immer weniger Aufträge erhielt, während gleichzeitig die Zahlungsmoral seiner Kunden nachließ. 2011 verlor Marta ihre Anstellung. Die harten Jahre begannen. „Drei Jahre stellten wir die Heizung nicht an“, sagt Marta. „Bei minus zehn Grad in einigen Wintern.“ Kein Problem, fand Natalia, „dann haben wir eben zwei Pullover übereinander angezogen.“

„Wir haben essen können, wir haben das Haus weiter abbezahlt. Anderen ging es viel schlechter“, sagt Ernesto. „Ich habe Frauen gesehen, die in Containern vor den Supermärkten nach Essen gesucht haben“, erzählt Melitina. „Hier hat es keine soziale Hängematte gegeben.“ Wenn es für die Familie ganz eng wurde, sprangen Martas Eltern ein und halfen mit ihrer Pension aus, wie in so vielen spanischen Familien.

Erst 2015 fand Marta wieder eine Stelle als Verwaltungsangestellte, natürlich zeitlich befristet. Besseres ist in Spanien kaum zu bekommen. Ernestos Auftragslage hat sich verbessert, „aber ich arbeite jetzt zu Preisen wie von 1990.“ Es geht aufwärts, aber langsam. Die 18-jährige Paula wird dieses Jahr ein Krankenpflegestudium beginnen. Sie will sich daneben eine Arbeit suchen, „um meinen Eltern zu helfen, damit sie mir nicht alles bezahlen müssen“.

Auch Natalia will Geld verdienen, als Fotomodell, sie fängt gerade an, „ich habe mit 1,82 Meter die Größe und werde es versuchen“. Die Mädchen sind optimistisch, was ihre Zukunft angeht. „Wir denken, dass die Krise vorüber sein wird, wenn wir das Studium hinter uns haben, dass es uns besser gehen wird – nicht so wie denen, die jetzt 30 sind“, sagt Paula.

„Dies ist eine große Realitätsschule gewesen“, meint Ernesto, „von 2007 bis hier hat uns die Wirklichkeit heimgesucht.“ Und damit der frische Optimismus in der Familie nicht überhand nimmt, fügt er hinzu: „Die Ursachen, die zur Krise geführt haben, sind noch da.“

