Die halbe Miete ist drin

Niklas Kreuzer tritt gegen Fürth eine Ecke. © Robert Michael

Nach dem 2:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth rangiert Dynamo Dresden mit 22 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Die halbe Miete ist also eingefahren, wenn man von den ominösen 40 Punkten ausgeht, die als magische Grenze für den Klassenverbleib dienen.



In keiner der bisherigen fünf Zweitliga-Spielzeiten zuvor stand eine Dynamo-Mannschaft nach 13 Spieltagen so gut da. Auch wenn das noch nicht mehr als ein Fingerzeig ist: Wie haben Ihnen die Spieler am Sonntag gefallen?



Bewerten Sie die Dynamos jetzt!

zur Startseite