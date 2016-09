Die hässliche Seite des Brexit Nach dem Brexit lassen britische Rassisten ihrem Hass freien Lauf. Eine Gruppe trifft es besonders stark.

Trauermarsch für Arkadiusz Jozwik: Der polnische Arbeiter war bei einem Überfall von Rechtsextremisten in Harlow so schwer verletzt worden, dass er wenig später starb. Die polnische Gemeinde in Großbritannien hat nach dem Brexit-Referendum Angst um ihre Zukunft. Foto: dpa © dpa

Die Attacke war so plötzlich wie brutal. Arkadiusz Jozwik aß eine Pizza und plauderte mit zwei Freunden vor einem Einkaufszentrum im südenglischen Städtchen Harlow, als eine Gruppe von Teenagern auf die Polen zukam. Die Jugendlichen, sechs Jungen im Alter von fünfzehn und sechzehn Jahren, pöbelten: „Was wollt ihr hier, ihr könnt noch nicht mal englisch sprechen.“ Dann griffen sie an. Ein einziger Schlag brachte Jozwik zu Boden. Der 40-Jährige stand nicht wieder auf. Eine Ambulanz brachte ihn ins Krankenhaus, aber zwei Tage später starb der Fabrikarbeiter an seinen Kopfverletzungen.

Die polnische Gemeinde im Königreich ist entsetzt. Nachdem sich die Briten am 23. Juni in der Volksabstimmung für den Brexit, den Austritt aus der EU, entschieden haben, spüren die Polen eine Welle der Feindseligkeit. Ein englischer Nationalismus, den es latent immer gegeben hat, fühlt sich vom Brexit ermutigt. Es wagen sich die Leute aus der Deckung, die schon immer etwas gegen Ausländer hatten. Allein in den zwei letzten Juniwochen hatte es laut offiziellen Zahlen 3 076 sogenannte Hassverbrechen gegeben. Das sind 42 Prozent mehr fremdenfeindliche Taten als im Vorjahreszeitraum. Der Tod von Arkadiusz Jozwik ist der traurige Höhepunkt.

Am letzten Wochenende versammelten sich rund 700 Polen in Harlow zu einer Mahnwache und einem Gedenkmarsch. Nur Stunden später, in der Nacht zum Sonntag, kam es erneut zu Übergriffen. Zwei polnische Männer wurden in der Innenstadt von vier oder fünf Männern zusammengeschlagen und kamen mit Kopfverletzungen und einer gebrochenen Nase davon. Die Polizei geht von einem Hassverbrechen aus. Robert Halfon, der Abgeordnete von Harlow, warnte davor, dass eine kleine Minderheit „von Abschaum“ jetzt den Brexit zu rassistischen Zwecken ausnutze. Polen in Harlow hätten ihm gesagt, dass sie es nicht mehr wagen würden, auf der Straße polnisch zu sprechen.

Am Wochenanfang reisten der polische Außenminister Witold Waszczykowski und der Innenminister Mariusz Blaszczak nach London, um das Problem mit ihren Amtskollegen Boris Johnson und Amber Rudd zu besprechen. Ein paar Tage zuvor hatte Boris Johnson bei einem Besuch in Warschau schon erklärt, dass es in Großbritannien „keinen Raum für Fremdenhass geben darf“. Doch den gibt es leider durchaus, wie ein Uno-Report befand.

Der Wahlkampf des Brexit-Lagers, dessen Hauptthema Immigration war, trägt die Verantwortung für eine vergiftete Atmosphäre, in der ein vormals versteckter Rassismus jetzt für manche Briten salonfähig wird. Johnson hatte während der Kampagne stets davon gesprochen, „die Kontrolle zurückzugewinnen“ bei Fragen der Einwanderung von EU-Bürgern.

„Schickt sie nach Hause!“

Einige seiner Landsleute verstanden das allzu wörtlich, wie eine Reihe von Zwischenfällen in den ersten Tagen nach dem Brexit-Votum bezeugte: „Ja! Wir haben gewonnen“, stand auf dem T-Shirt eines Mannes in Romford, „schickt sie nach Hause.“ „Verlasst die EU, kein polnisches Ungeziefer mehr“, war in englischer wie polnischer Sprache auf Karten zu lesen, die außerhalb der Schule St. Peter’s in Cambridge gefunden wurden. „Stoppt Immigration, startet Repatriierung“ forderte ein Spruchband, das Anhänger der rechtsradikalen „National Front“ in Newcastle entfalteten. Und in einer Schlange bei einem Supermarkt in Gloucester schrief ein Mann: „Das ist jetzt England. Ausländer haben 48 Stunden, um abzuhauen.“

Kein Wunder, dass die polnische Gemeinde, die mit rund 916 000 Mitgliedern die größte Einwanderungsgruppe im Königreich ist, sich Sorgen macht. Auch wenn die gewalttätigen Übergriffe gegen sie vereinzelt sein mögen, spüren sie doch, wie sich die Stimmung gegen sie kehrt. Man ist nicht mehr willkommen – so der Eindruck. Hinzu kommt, dass die britische Regierung bisher nicht ausschließen will, dass EU-Bürger nach dem Austritt nach Hause geschickt werden könnten.

Premierministerin Theresa May hatte zu verstehen gegeben, dass das Bleiberecht der insgesamt rund drei Millionen europäischer Zuwanderer Verhandlungsmasse wäre. Es müsse geklärt werden, ob die rund 1,2 Millionen Briten, die in EU-Ländern leben, ebenfalls bleiben dürfen. Da mag es die Polen beruhigen, dass ein Großteil der Briten anders als ihre Regierung denkt. Laut einer Umfrage des Instituts ICM würde es 84 Prozent der Befragten begrüßen, wenn EU-Bürger nach dem Austritt im Land verbleiben.

