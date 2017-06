Die Hängepartie geht weiter Auch nach dem Ende der Ostliga ist die Entscheidung über die Wertung eines Dresdner Derbys noch unklar – zumindest offiziell.

Der Tscheche Michael Schmid holte am letzten Spieltag Punkte für Blasewitz. Der Klub muss trotz sportlicher Qualifikation noch um den Start in der Tennis- Ostliga der nächsten Saison bangen. © Ronald Bonß

Die Tennis-Ostliga wird ein Nachspiel haben. Denn nach Abschluss der Punkterunde am Wochenende gerät die endgültige Wertung des Gesamtklassements zur Hängepartie. Die könnte für den TC Blau-Weiß Blasewitz, größter Tennisverein der neuen Bundesländer, sogar noch fatale Folgen haben. Einen Zwangsabstieg nämlich. Der hätte nicht nur sportliche Auswirkungen, sondern würde auch einen größeren Imageschaden bedeuten.

Hintergrund dieser Saisonverlängerung ist eine Partie, die nie stattgefunden hat. Ausgerechnet das Derby zwischen dem SV Dresden-Mitte und dem TC Blau-Weiß Blasewitz war am 11. Juni geplatzt, weil die Gastmannschaft nicht in der geforderten Mindest-Mannschaftsstärke (vier Spieler) zur angesetzten Uhrzeit (9 Uhr) im Ostragehege erschienen war. Offenbar hatte der an diesem Sonntag stattfindende Sportscheck-Stadtlauf die mit unterschiedlichen Fahrzeugen angereisten Blasewitzer aufgehalten. Die restlichen Gästespieler tauchten zwar kurz nach 9 Uhr auf, das war aber zu spät. Dem Gastgeber hätte eine Kulanz zugestanden, auf die der SV Dresden-Mitte aber nicht bestand. Entsprechend dem Reglement wurde die Partie kampflos mit 9:0 für den Gastgeber gewertet. „Natürlich ärgern wir uns sehr über den Vorgang. Aus unserer Sicht ist es aber begründbar, dass dieser nicht durch uns vertretbar verschuldet wurde“, sagte der Blasewitzer Trainer Thomas Völker.

Allerdings ist noch strittig, ob das nicht ausgespielte Derby als unverschuldeter oder verschuldeter „Nichtantritt“ der Blasewitzer gewertet wird. Letzteres hätte einen Zwangsabstieg der Blasewitzer Männer in die fünftklassige Oberliga zur Folge. Einiges spricht dafür, dass es mit 9:0 gewonnen für das Mitte-Team in die Abschlusstabelle eingeht. In diesem Falle würden die Blasewitzer auf dem sechsten Platz landen, und der reicht zum Klassenerhalt. „Dieser Schwebezustand ist sicher für alle Mannschaften in der Ostliga ein bisschen unerfreulich“, sagt Völker. Ihm ist nach einem persönlichen Gespräch mit Staffelleiter Bernd Wacker die endgültige Entscheidung schon bekannt, er will der offiziellen Verkündung jedoch nicht vorgreifen. „Aus unserer Sicht ist der Sachverhalt klar, es handelt sich um einen unverschuldeten Nichtantritt“, betont Völker. Er rechnet damit, dass Wacker in dieser Woche die Entscheidung der Ostliga bekannt gibt.

Blasewitz hatte am letzten Spieltag zunächst mit 4:5 gegen Friedrichshagen verloren und sich mit einem 7:2-Sieg bei Berlin-Frohnau aus der Saison verabschiedet. SV Dresden-Mitte muss nach den klaren Niederlagen gegen Grün-Weiß Nikolassee (1:8) und die Zehlendorfer Wespen (2:7) als Vorletzter mit dem Wiederabstieg planen – unabhängig von der endgültigen Wertung des besagten Streitfalls.

Daran müssen die Frauen des TC Bad Weißer Hirsch keinen Gedanken verschwenden. Der einzige Dresdner Vertreter in der Frauen-Ostliga hatte den Klassen-

erhalt schon vor den abschließenden und nicht in Bestformation bestrittenen Partien bei Berlin-Frohnau (3:6) und beim Meister Nikolassee (2:7) perfekt gemacht.

