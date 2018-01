Die guten Momente des Lebens

Die Dörgenhausenerin Silvia Scheibe teilt hier persönliche Erfahrungen mit, um damit Denkanstöße zu geben. Foto: privat © torsten kellermann

Ich komme von draußen herein, mit roten Wangen im frischen Gesicht. Die Sonne scheint herrlich, wie tags zuvor ist es winterkalt und es riecht sozusagen nach Schnee. Ich liebe diese Atmosphäre. Gestern rief mir ein Bekannter zu: „Mit der Sonne ist das Leben doch gleich ein ganz anderes.“ Ein guter Moment!

Dann wird es allerdings schwerfällig. So richtig finde ich keinen Zugang zum Kolumnen-Schreiben. Ich überlege und warte, hoffe auf eine Idee. Nichts scheint recht zu passen. Mein Mann sitzt am Küchentisch, durchblättert flott die Zeitung, macht sich eine Kleinigkeit zu essen. Ich bitte ihn: „Nenn mir einfach mal spontan ein Stichwort. Irgendwas, das dir im Kopf ist.“ Er schaut erst fragend, meint dann aber: „Ich hab im Kopf, dass ich in fünf Minuten wieder arbeiten muss. Und nachher kommt dein Vater, dann fahren wir in den Wald, Holz machen.“ Sprach’s, aß und verschwand im Arbeitszimmer. In dem Wissen, dass mein Mann sich auf die Arbeit im Wald freut, rufe ich hinterher „Danke, du hast mir geholfen!“ Die beste Zeit zum Holzmachen ist jetzt, im Winter. Nun sind die Bäume am trockensten. Fährt mein Mann mit meinen Papa in unseren Wald, hat das für mich etwas Ursprüngliches. Ich selbst war noch nie dabei, jedoch ist deutlich spürbar, wie erfüllt die Männer aus dem Wald wiederkommen. Die gemeinsame Arbeit im Freien und das gesägte Gut auf dem Anhänger schaffen unübersehbare Zufriedenheit.

Und ja, so ist es: Die Bewegung an der frischen Luft, das gemeinsame Schaffen sorgen für Ausgeglichenheit. „Das Beste, was es gibt, vor allem wenn man ansonsten täglich am PC sitzt“, findet mein Mann, als er beglückt aus dem Wald zurückkommt. Ein wahrlich guter Moment! Etwas später klingelt es an der Tür. Der eintretende Freund aus der Wagenbautruppe unseres Dorfes verschwindet, gemeinsam mit meinem Gatten, feixend in dessen Zimmer. Heimlichkeit wird in Dörgenhausen nicht nur zu Weihnachten großgeschrieben. Besonders kurz vor der ausgelassenen Faschingszeit treffen sich die verschiedenen Faschingsgruppen des Ortes, um im Geheimen an ihren Kostümen zu arbeiten.

Auch unsere Maskenballtruppe, bestehend aus elf Mädels (wir sind und bleiben „Mädels“ – da spielt das Alter keine Rolle!) trifft sich wöchentlich für die letzten Handgriffe an den Kostümen. Hier wird aufwendig genäht, dort geklebt und gebastelt, da aufgehübscht. In vierzehn Tagen ist es schließlich so weit: Wir feiern alle zusammen den unvergesslich guten, närrischen Maskenballabend in Wittichenau. Heidewitzka – der hat es wirklich in sich! Manches Mal habe ich schon gewettet: „Die Beine da, unter dem chinesischen Drachen, die gehören zu meinem Mann, ganz sicher!“ Oder: „Der Gang, der Pirat dort, ist 100-pro meiner, sonst fress ich ‚nen Besen!“

Nach der Demaskierung hätte ich schon so manches Fegegerät verspeisen müssen, habe ich mich doch mindestens genauso oft geirrt wie Recht behalten; in den zwanzig Jahren, in denen ich nun beim Wittichenauer Maskenball dabei bin. Herrlich albern, sagenhaft bunt, gut gelaunt und ausgelassen – das ist Maskenball. Ein echt guter Moment auch das!

Halten Sie sich am heutigen Samstag in der Dörgenhausener Umgebung auf, dann machen Sie sich auf ein paar außergewöhnliche Gestalten gefasst! Denn in unserem Örtchen wird gezampert. Nach alter, sorbischer Tradition ziehen unsere Männer auch in diesem Jahr von einer Blaskapelle angeführt in bunten Kostümen durchs Dorf. Hier gibt es ein paar Eier, dort etwas Geld und anschließend ein beschwingtes Tänzchen mit der Hausherrin. Der Lärm soll böse Geister und auch den Winter vertreiben, heißt es. Ob das heuer der Beweggrund der fidelen Herrschaften ist, fragen Sie sich? Aus meiner Sicht treiben vielmehr die Geselligkeit und der Frohsinn die bunt Verkleideten dabei an, mit der Zamperkasse in der Hand an jede Tür zu klopfen.

Am Abend wird das Erheischte zum großen Zampertanz gemeinsam verprasst. Dort wird geschwoft, blöd gequatscht und gelacht, bis der Arzt kommt. Humor ist besser, als das Leben zu ernst zu nehmen. In diesen außergewöhnlichen Tagen und Abenden feiern wir die frohen Momente. Das ist immer wichtig, auch wenn Ihnen im Augenblick oder in kommender Zeit etwas nicht gleich gelingen mag, so wie bei mir, als anfänglich diese Kolumne nicht so recht den Anfang finden wollte, oder wenn Termine und Verpflichtungen zwischenzeitlich einmal wieder drücken.

Machen wir es, gemäß dem Motto eines in Wittichenau bekannten Faschingsliedes, und lieben, leben, lachen wir! Genießen auch Sie die Sonne an kalten Wintertagen, haben Freude im Freien oder bei der Waldarbeit und sind mit froher Stimmung im Faschingstaumel. Feiern wir einfach diese wohltuenden Momente des Lebens!

