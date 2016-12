Die gute Seele von Großenhain Rita Derwing fühlt sich für die Ordnung in der Röderstadt zuständig und putzt sogar mal den Dianabrunnen. Dafür wurde sie am Dienstag geehrt.

Rita Derwing ist die gute Seele von Großenhain. Immerhin achtet die 78-Jährige nicht nur auf Ordnung, sondern stellt sie such selbst täglich her. © A. Hübschmann

Flaschen, Papier, Zigarettenstummel. Gleich nun, ob im Gebüsch liegend, achtlos auf dem Gehweg weggeworfen oder sich in den Ästen der Bäume verfangen: Rita Derwing sieht alles. Und sammelt alles ein und auf. Die 78-Jährige ist das, was man ein gutes Gewissen der Stadt Großenhain nennen könnte. Eine fleißige Frau, die tatsächlich jeden Tag im Einsatz ist, um Straßen, Plätze oder dem Stadtpark zu einem sauberen Erscheinungsbild zu verhelfen. Grund genug für Matthias Schmieder, Geschäftsbereichsleiter für Stadtkultur und Ordnung, so kurz vorm Weihnachtsfest für all die Mühen einmal Danke zu sagen. Mit einem Präsentkorb überraschte er am Dienstagmorgen die agile Rentnerin, die um ihr Engagement indes gar kein Aufhebens machen will. „Das müssen Sie doch gar nicht erwähnen! Für mich ist das eine absolute Selbstverständlichkeit“, betont Rita Derwing.

Allerdings: Genau das ist es eben nicht. Nicht in hektischen Zeiten wie diesen. Nicht jetzt, da alte Tugenden viel zu oft auf der Strecke bleiben und nicht in diesen Tagen, wo häufig nur die eigene kleine Welt zählt. Rita Derwing, bis 2010 in Schönfeld lebend, macht sich all diese Gedanken jedoch nicht: Die Mutter einer Tochter tut einfach.

Allein 2 200 Flaschen in diesem Jahr

Vom Naturerlebnisbad bis hin zum Stadtpark sammelt sie beispielsweise die Flaschen auf. Und führt Buch darüber, wie viele sie gefunden hat. Allein in diesem Jahr seien es insgesamt 2 200 gewesen. Von 2010 bis jetzt unglaubliche 10 000. „Manchmal werde ich beim Aufsammeln von den Leuten mitleidig angeschaut. Und einige bedauern mich dann wortreich, dass ich wohl damit meine karge Rente aufbessern muss“, erzählt Rita Derwing.

Aber das sei nun ganz und gar nicht der Fall. Nach dem Tod ihres Mannes vor sechs Jahren habe sie sich entschlossen, das gemeinsame Haus in Schönfeld zu verkaufen und nach Großenhain zu ziehen. Um nicht einzurosten, wären die täglichen Spaziergänge durch die Stadt schnell zur lieben Gewohnheit geworden. Als ordnungs- und sauberkeitsliebender Mensch habe es die gelernte Stenotypistin irgendwann dann einfach nicht mehr ertragen können, all den entdeckten Müll einfach so liegenzulassen.

Mittlerweile gehe sie regelmäßig auf Streifzüge und – nicht nur das. Zum großen Hausputz am Wochenende gehöre für die am Frauenmarkt wohnende Fleißbiene auch das Reinigen der Bushaltestelle dazu. Und selbst der geschichtsträchtige Diana-Brunnen am benachbarten Hauptmarkt hat schon Bekanntschaft mit ihrem Putzlappen gemacht.

„Ich kann mich wirklich gar nicht genug bei Ihnen bedanken! Menschen wie Sie, die so selbstlos agieren, gibt es leider viel zu wenige“, sagte Matthias Schmieder. Und gab Rita Derwing in seiner Eigenschaft als Ordnungsamtschef alle erzieherischen Kompetenzen: „Wenn Sie jemanden beim Wegwerfen von Flaschen oder so erwischen, dann halten Sie denen ruhig eine deftige Strafpredigt!“

