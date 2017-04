Die gute Seele aus dem Kulturpalast Irmgard Hermersdorfer kümmerte sich mehr als drei Jahrzehnte um den reibungslosen Ablauf im Haus.

Fürs Tanzstudio ihrer Tochter erwarb „Hermi“ ausgemusterte Sitze aus dem Kulturpalast. © Stefan Becker

Irmgard Hermersdorfer ist gespannt auf den neuen Kulturpalast und hat in den vergangenen Jahren jede Veröffentlichung verfolgt. Mit dem alten Kulti war sie mehr als drei Jahrzehnte ihres Lebens verbunden. Als der Dresdner Kulturpalast 1969 eröffnet wurde, begann sie dort als Sekretärin zu arbeiten. Später war sie Produktionsleiterin und Regieassistentin, vor allem aber blieb sie bis zu ihrem Rentenbeginn 2001 die gute Seele des Hauses.

Von Ruhestand hält die agile Frau wenig. Ihre Tochter, Manja Lätzsch, die einst zu den „Tanzmäusen“ im Kulturpalast gehörte, führt seit 2002 die „Luxor Dance Company“ in der Bamberger Straße. Über 150 Tanzbegeisterte zwischen drei und 25 Jahren trainieren wöchentlich in zwölf Gruppen. Zusätzlich finden Kurse für Hobbytänzer aller Altersgruppen statt. Ein kleines Fitnessstudio gehört ebenso zur Dance Company. Da gibt es auch für Irmgard Hermersdorfer reichlich zu tun. „Das hält mich frisch“, sagt sie. Ein Päuschen gönnt sie sich übrigens gern auf Stühlen, die einst im Saal des Kulturpalasts standen.

Vielen Künstlern ist Hermi, wie sie liebevoll von den Kulturpalast-Kollegen genannt wird, in guter Erinnerung. Sie kümmerte sich nicht nur um die Verträge und Auftritte der Künstler, sondern auch um das Drumherum. Dazu zählten Einkaufstouren. In der Regel erhielten früher auch Künstler aus dem Westen ihre Gage in DDR-Mark. Mit der Hälfte der Summe konnten sie beispielsweise Meissener Porzellan, Musikinstrumente, oder wertvolle Gemälde erwerben. Ein Sänger ließ sich beispielsweise an der Ostsee ein Boot bauen. All das managte Hermi im Hintergrund. Gern plaudert sie über Ungewöhnliches wie über einen ausgebüxten Bären oder zu spät kommende Künstler. Pech hatte der belgische Sänger Salvatore Adamo. Weil ihn der Pförtner nicht erkannte, verwehrte er ihm den Eintritt mit den Worten. „Wenn Sie Adamo sind, dann bin ich der Kaiser von China.“

zur Startseite