Die Gute-Laune-Spezialisten Der Reinhardtsdorfer Karnevalsklub steckt das Publikum mit seiner Lebensfreude an – ganz unpolitisch.

zurück Bild 1 von 3 weiter Haben wieder mächtig in ihre Kostüme investiert: Die Funkengarde des Reinhardtsdorfer Karnevalsklubs präsentiert sich in diesem Jahr in opulentem Outfit ganz barock. © Steffen Unger Haben wieder mächtig in ihre Kostüme investiert: Die Funkengarde des Reinhardtsdorfer Karnevalsklubs präsentiert sich in diesem Jahr in opulentem Outfit ganz barock.

Gerd Ehrlich gehört seit 31 Jahren zur Faschingskapelle in Reinhardtsdorf.

Inge Schneider (r.), die Chefin der Waldschänke Schöna, übernimmt seit 20 Jahren die Imbissversorgung. Ivonne Schneider (l.) und Kerstin Rolle unterstützen sie gern.

Inge Schneider hat gerade noch einen Stehplatz an der Wand ergattern können, um das kunterbunte Spektakel auf der Bühne zu verfolgen. Gelassen ist sie nicht. Ein Auge muss sie immer auf ihren Imbiss haben. Seit 20 Jahren versorgt sie die Gäste mit Speisen, wenn der Reinhardtsdorfer Karnevalsklub seine Prunksitzungen im Sport- und Freizeittreff abhält. Trotz des Stresses freut sie sich jedes Jahr wieder auf die tollen Tage. „Das Publikum ist locker drauf und viel lustiger als im Alltag“, sagt sie. Ihre Mitarbeiterinnen pflichten ihr bei. Alle haben sich am Sonnabend in Schale geschmissen, als der Verein zur ersten Veranstaltung in diesem Jahr einlud.

Noch prachtvoller geht es auf der Bühne zu. In wochenlanger Fleißarbeit wurde ein Zwinger erschaffen, durch den jetzt Dutzende Zeitreisende ziehen – mal mehr, mal weniger zackig. Das rund zweistündige Programm ist ein Augenschmaus. An den Kostümen wurde nicht gespart, wenn man mal von den kurzen Röcken absieht.

Den Einmarsch der Funkengarden und der Faschingspolizei, bei dem tatsächlich akkurat marschiert wird, beendet der Präsident mit dem Kommando „Rühren!“. Und danach rührte sich einiges. Bei dem opulenten Outfit der Funkengarde fiel so mancher Fehltritt nicht mehr ins Gewicht. Es war einfach nur schön, sich von der Lebensfreude der barocken Damen anstecken zu lassen.

So in Schwung gebracht, ging das Publikum auch gleich mächtig mit, als es in den folgenden Sketchen an die Lachmuskeln der über 300 Besucher in dem rappelvollen Saal ging. Herrlich die Idee mit dem Polizeiauto und Silvio Schatlowski in der Rolle des frechen Betrunkenen. Der Saal bebte, als die Faschingskapelle ihren Platz im Oberrang der Bühne verlies. Ohne Fasching würde es die Band gar nicht geben. Nur zum Karneval üben sie zusammen, immer mal in neuer Besetzung. Gerd Ehrlich ist der Schlagzeuger – seit 31 Jahren. Wahrscheinlich hat schon jeder aus dem Ort, der ein Instrument spielen kann, mal in der Faschingskapelle gespielt. „Da rutscht man als Reinhardtsdorfer einfach so rein“, sagt der frühere Lehrer und jetzige Rentner.

Beim Auftritt der Faschingspolizei wird dann die erste Zugabe gefordert. Zwar ist nicht ein einziger Schritt synchron, aber das hat offenbar auch niemand erwartet. Dass die Männer überhaupt zusammen auf der Bühne tanzen, wird hier honoriert. An dieser bedingungslosen Unterstützung durch das Publikum liegt es vielleicht auch, dass am Ende des Abends mehr Männer als Frauen auf der Bühne getanzt haben. Obwohl – wozu zählt man den strammen Kerl im roten Röckchen und der Oberweite?

Jede Menge Lebensweisheiten

Männer in Frauenkleidern sind im Karneval nun mal unschlagbar, weil sie immer wieder für kräftige Frauenjuchzer sorgen. Wer auf politische Seitenhiebe wartete, musste die Ohren schon sehr spitzen. Frau Merkel war mal dran, ohne beim Namen genannt zu werden. Clara Zetkin zählte auch nicht wirklich beim Kaffeeklatsch in ihrem Glamour-Kleidchen.

Stattdessen gab es jede Menge Lebensweisheiten wie diese: Eine Frau, die schweigt, sollte man nicht unterbrechen. Oder: Wer „naksch“ baden geht, braucht keine Bikini-Figur. Erst als die Zeitmaschine in der Ritterzeit anhielt, wurde es im Saal etwas unruhig, schauten manche das erste Mal auf die Uhr. Da waren schon eineinhalb Stunden rum. Zum großen Finale holten sich noch mal alle Akteure ihren verdienten Applaus ab.

Fast jeder der rund 100 Vereinsmitglieder hatte einen Auftritt und wenn er nur die Aufgabe hatte, den Rollstuhl von der Bühne zu schieben oder die Anzeige der Zeitmaschine zu bedienen. „Hier macht jeder, was er kann und alle respektieren einander“, sagt Olaf Kessler, der Vorsitzende des Karnevalsvereins. Dass nicht alles perfekt läuft, wird den Künstler-Laien verziehen. Sicher kann sich aber jeder Besucher sein, dass er bei den Prunksitzungen Gute-Laune-Spezialisten erlebt, ob auf der Bühne oder dahinter, vor oder hinter den Tresen. „Jeder will eben, dass der Abend gut wird“, erklärt Olaf Kessler die Vereinsphilosophie.

Auch Inge Schneider freut sich schon aufs nächste Wochenende. Dass sie wieder nur stückweise das Programm verfolgen kann, stört sie nicht. „Deswegen gehen wir ja immer zur Generalprobe“, sagt sie und wendet sich mit einem Lächeln dem nächsten hungrigen Gast zu.

