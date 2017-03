Die Grünmacher sind unterwegs Der Ullersdorfer Golfplatz ist aus dem Winterschlaf erwacht. Wobei geschlafen hat er nicht wirklich.

Carsten Bergk ist einer der eifrigen Golfer, die schon die ersten milden Tage in Ullersdorf für ihren Sport nutzen.

Neu für diese Saison: Gut geschützt sammelt das Auto die Golfbälle wieder ein …

Auf dem neuen Beet am Eingang zum Golfplatz wird es nun noch ein bisschen grüner und noch ein bisschen bunter …

Die vereinzelten Gänseblümchen als untrügliches Frühlingszeichen haben es hier schwer. „Wir mähen unseren Rasen derzeit einfach so viel, dass die Gänseblümchen irgendwann die Nase voll haben“, sagt Holm Koch mit einem Schmunzeln. Er ist einer von insgesamt sieben sogenannten Greenkeepern, den Rasen-Fachmännern des Ullersdorfer Golfplatzes also. Und sie sind derzeit emsig dabei, den Rasen aus dem Winterschlaf wachzurütteln.

Mit hochmodernen Mähgeräten werden die Spielbahnen für Golfer auf dem Platz nun auf Vordermann gebracht. Und mit viel Handarbeit. Das Grün macht auch schon mehr und mehr seinem Namen alle Ehre, die mürrischen winterlichen Brauntöne verschwinden. Der Rasenteppich ist also keine Zauberei oder erst recht nicht das Werk von Chemiefabriken, schiebt auch Geschäftsführer Uwe Neumann gleich noch nach. Er kennt die Vorbehalte. „Aber bei uns kommt keine Chemie zum Einsatz, wir bekämpfen auch das Unkraut ausschließlich mechanisch.“ Nicht ohne Grund kann der Golfplatz zum Beispiel auf ein Umweltzertifikat verweisen, der Naturschutzbund lädt zudem regelmäßig zu Rundgängen samt Tierweltbeobachtung ein – der nächste startet am 12. April.

Wieder mal ein richtiger Winter

Uwe Neumann und seine Leute haben jedenfalls derzeit alle Hände voll zu tun, dem Frühling auf dem sich idyllisch in die hügelige Landschaft zwischen Dresdner Heide und dem Weißiger Hutberg schmiegenden Areal auf die Sprünge zu helfen. „Der Winter war ja diesmal wieder ein richtiger Winter.“ Und der Golfplatz war mal wieder ein richtiges Ski-Langlauf-Mekka. Denn seit einigen Jahren spuren die Golfplatz-Mitarbeiter bei entsprechender Schneehöhe bekanntlich eine Langlauf-Loipe. In erster Linie, um die sensiblen Bereiche des Golfrasens zu schützen. Und die Ski-Fans – die auch in den Jahren ohne Loipe hier unterwegs waren – sozusagen auf vorbereiteten Wegen um diese sensiblen Flächen herumzuführen. „Das funktioniert super – und in diesem Jahr sind hier regelrecht alle Dämme gebrochen“, denkt Uwe Neumann an die durchaus langen und schneereichen Winterwochen zurück. Bis zu tausend Leute schnallten sich an den Wochenend-Tagen hier die Langläufer unter und gingen auf die etwa vier Kilometer lange Rund-Tour. „Wir haben diesmal sogar zwei Spuren gemacht, um dem Andrang einigermaßen gerecht werden zu können“, so der Golfplatz-Chef. Er selbst ist ebenfalls Langlauf-Fan; „aber ich bin immer am frühen Morgen gefahren, als noch nicht so viel los war“, verrät er. Und ist noch immer hörbar beeindruckt, wie rege das Angebot angenommen worden war. „Viele waren so begeistert, dass sie gefragt haben, ob sie etwas bezahlen könnten“, beschreibt Uwe Neumann. Also wurde kurzerhand eine Spendenbox für die Jugendabteilung aufgestellt.

Beider Jugendarbeit Spitze

Gerade beim Thema Jugendarbeit sind die Ullersdorfer in Sachsen und Thüringen Spitze. Zum nun schon wiederholten Mal gab’s die Auszeichnung für die beste Jugendarbeit im gemeinsamen Landesverband Sachsen/Thüringen. Was nicht „nur“ an der Arbeit mit den immerhin 120 Kindern und Jugendlichen liegt, die hier aktiv und auch in verschiedenen Ligen im Spielbetrieb sind – sondern auch am Projekt „Abschlag Schule“, das der Ullersdorfer Golfverein seit Jahren betreut. In Zusammenarbeit mit Schulen wird dann sozusagen der Sportunterricht auf den Golfplatz verlegt. Die Grundschule im benachbarten Weißig hat sich für dieses Jahr erneut beworben; „und wir sind auch mit dem Radeberger Gymnasium im Gespräch“, sagt Uwe Neumann. „Wir wollen natürlich auf diese Weise Nachwuchs gewinnen, aber andererseits auch zeigen, dass Golf eben nicht der elitäre Sport ist, für den ihn viele leider halten …“

Ziel: 900 Mitglieder

Um die 800 aktive Mitglieder hat der Verein derzeit. „Unser Ziel bleibt auch weiterhin, die 900er-Marke zu knacken“, gibt sich der Geschäftsführer optimistisch, die Marke demnächst erreichen zu können. Das Interesse sei jedenfalls durchaus da, sagt Uwe Neumann. Und denkt beispielsweise an den Auftritt jüngst auf der Messe „Aktiv und Vital“ im Dresdner Ostra-Gehege zurück. „Wir waren immer dicht umlagert“, freut er sich. Und ist durchaus ein bisschen sauer, dass der Golfsport nicht nur in der öffentlichen Wahrnehmung in die elitäre Ecke gerückt wird, „sondern wir auch keine finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Hand bekommen“. Während Städte zum Beispiel mit Hunderttausenden Euro den Bau von Kunstrasen-Plätzen für Fußball-Vereine unterstützen, „steckt in unserer Anlage kein einziger Cent öffentliches Geld“.

Aber Uwe Neumann will nicht jammern, sagt er. Bei dem schönen Frühlingswetter sowieso nicht, das für die kommenden Tage angesagt ist. „Wir haben zwar noch einiges zu tun, aber die Anlage ist nutzbar“, stellt der Golfplatz-Chef klar. Und die ersten Hartgesottenen haben sich in den vergangenen Tagen auch bereits mit Schläger und Golfball auf den Weg über insgesamt 18 Bahnen gemacht; auch wenn es da hier und da noch recht frisch war. „Die Rasenflächen sind vorbereitet, die Terrasse unseres Golf-Restaurants ist neu bestuhlt und am Eingang wird derzeit ein weiteres Hochbeet gestaltet – der Frühling kann kommen“, sagt Uwe Neumann.

Nächste Veranstaltungen: Osterfeuer am 16. April ab 18.30 Uhr auf der Golfanlage am Weg von Ullersdorf nach Weißig und am 7. Mai ab 13 Uhr großer Golf-Schnuppertag.

www.golfanlage-ullersdorf.de

