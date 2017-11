Die grüngeringelte Insel im Smartphone Die Kulturinsel ist Gastgeber für Querdenker aus Einrichtungen und von Touristikanbietern. Sie können viel mitnehmen.

Andrea Grudda (rechts) ist sattelfest, was die Themen für Trends und Lebensstil betrifft. Wo die Reise im digitalen Zeitalter hingeht, das erfuhren die Teilnehmer in ihrem unterhaltsamen Vortrag. © SZ/Steffen Gerhardt

Es ist der laufende Gag zur Vorstellungsrunde am Donnerstagmorgen: Von der Kulturinsel kann man viel mitnehmen. Doch das Stirnrunzeln von Insel-Chef Jürgen Bergmann ist unbegründet. Es geht allein um geistige Werke, die die Teilnehmer mitnehmen wollen. 35 Leute sind es, die sich zur Fachtagung der Querdenker auf der Kulturinsel eingeschrieben haben. Diese findet zum 22. Mal am Donnerstag und Freitag in dem Freizeitpark statt.

Bei ihrer Vorstellung sind nicht wenige Damen und Herren dabei, die stolz erwähnen, dass sie schon die dritte oder vierte Tagung besuchen, weil sie jedes Mal viel mitnehmen. So auch bei der 2017er Auflage. Die Erstteilnehmer verweisen darauf, dass durch lobende und anerkennende Worte ihrer Vorgänger sie neugierig auf das Seminar gemacht wurden.

Jedenfalls erwartet alle ein anspruchsvolles Programm, zu dem Trendforscherin Andrea Grudda den Auftakt gibt. Sie spricht über „Die neuen Menschen“. In der Zukunft entscheiden sie über unseren Erfolg, ist die Autorin überzeugt. Kurzum, sie zeigt den Teilnehmern auf, wohin die Reise unserer Gesellschaft im digitalen Zeitalter geht – und dass ohne App-bestücktes Smartphone bald nichts mehr gehen wird.

Vorwiegend Touristiker sitzen auf den Holzbänken und lauschen nicht nur diesem Vortrag aufmerksam. Angefangen vom Trixi-Park Großschönau bis zum Freizeit- und Erholungszentrum Berlin oder dem Ferienpark Oberwiesenthal – nicht nur von dort kommen die Teilnehmer. Auch sechs Leute von der Touristischen Gebietsgemeinschaft „Neißeland“ sind mit dabei. Sie alle eint, mehr aus dem Tourismus vor Ort machen zu wollen.

Dieses Mal heißt es für die Querdenker: Erlebnisse inszenieren und wertvoll machen. Jürgen Bergmann ergänzt: durch nachvollziehbare Legenden. Die Insulaner haben sie – mit dem Volk der Turiseder, das einst an der Neiße gesiedelt haben soll. „Natürlich muss man Legenden wachhalten und sich immer wieder etwas Neues einfallen lassen“, erklärt der künstlerische Leiter der Kulturinsel bei einer Führung über den Freizeitpark. Und dass man an der Neiße mit der Zeit geht, zeigt ein neues Projekt: ein virtueller Rundgang über den grüngeringelten Freizeitpark. Daran wird zwar noch getüftelt, aber bald soll das am heimischen Computer und mit dem Smartphone möglich sein. Das digitale Zeitalter hat die Kulturinsel erreicht.

