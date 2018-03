Die grüne Promenade zum Postplatz Eine Sitzmauer und ein langes Staudenband laden zum Flanieren und Ausruhen ein. 2020 soll alles fertig sein.

Ein Brunnen wird am südlichen Ende der Promenade sprudeln. Die Anlage, die 2019 auf den Dippoldiswalder Platz kommt, hat früher auf der Prager Straße gestanden © .Visualisierung: Plancontext

Dresden soll einen grünen Ring um die Altstadt bekommen. Jetzt beginnen die Arbeiten am ersten großen Abschnitt zwischen dem Postplatz und dem Dippoldiswalder Platz. In der Serie zum neuen Promenadenring stellen wir heute die Details der Gestaltung vor.

Der Ablauf: Baustart in Etappen

In diesem Jahr kommt der 340 Meter lange Abschnitt an der Marienstraße von der Annenstraße bis zum Ende der Wohnzeile der Sächsischen Wohnungsgenossenschaft Dresden (SWGD) an die Reihe, erklärt Sachgebietsleiterin Eva Meyer vom Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft. Im März beginnen die ersten Arbeiten mit dem Verpflanzen von Linden. Dann folgen die Pflanzarbeiten und später der Wegebau. Der Bau direkt vor der Oberpostdirektion kann erst im Juli beginnen, da dann die Fläche in den Besitz der Stadt übergeht. Bis Jahresende soll der knapp 40 Meter breite Streifen zwischen dem SWGD-Block und der Marienstraße fertig sein. Die anschließenden Plätze werden in den folgenden beiden Jahren gestaltet.

Die Bepflanzung: Breites Staudenband

Auf dem Rasen steht jetzt eine Doppelreihe Linden. Die äußere werde in Kürze ausgegraben und an der Marienstraße wieder eingepflanzt, erläutert die Planungschefin. Dann beträgt der Abstand 25 Meter zwischen den Baumreihen, sodass genügend Platz für den Weg und die Grünanlagen bleibt. Auf der Seite Richtung Marienstraße ist am Weg eine 40 Zentimeter hohe Sitzmauer geplant. Gegenüber pflanzen Landschaftsgärtner ein zwei Meter breites Staudenband. „Das wird ganz abwechslungsreich mit vielen Arten gestaltet“, sagt Meyer. Bei den Blütengehölzen sind Sommerflieder und -jasmin sowie Rosen vorgesehen, bei den Stauden unter anderem Iris und Bergenien. „Außerdem pflanzen wir Ziergräser, die auch im Winter stehen bleiben.“ Vorbild für die Bepflanzung sind die jetzigen Holzbeete auf dem Postplatz. Am Staudenband sind 14 Bänke geplant.

Direkt vor der SWGD-Wohnzeile werden zudem Blütensträucher gepflanzt. „Das wird noch einmal ein Hingucker vor dem Gebäude“, kündigt die Expertin an. Dafür wurde ein öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Genossenschaft abgeschlossen. Sie übernimmt dann die Pflege.

Der Weg: Neuheit in Dresden

Der 3,5 Meter breite Promenadenweg wird aus einem speziellen Asphalt gebaut. „Das ist ein Belag, den wir bisher in Dresden noch nicht hatten“, sagt sie. Gut haftender Quarzkies wird auf der Oberfläche aufgebracht. „Damit ist sie nicht glatt wie Asphalt, sondern rau.“ Mit einer beigen Farbe soll die Oberfläche zudem wie die für Dresden typische sandgeschlämmte Schotterdecke aussehen.

Die Pflege sei optimal, da an dem Weg im Gegensatz zu einem herkömmlichen keine Arbeiten nötig seien. Das Wasser kann zwar nicht versickern. „Das kommt aber den benachbarten Bäumen und Stauden zugute“, sagt Meyer.

Die Beleuchtung: Strahler an Sitzmauer

Ein spezielles Konzept gibt es für die Beleuchtung. 14 moderne Laternen kommen zwischen die Lindenreihe und das Staudenband. Die Rasenfläche bis zur Marienstraße wird mit einem LED-Leuchtenband angestrahlt, das an der Rückseite der Sitzmauer installiert wird. Geplant ist, die Arbeiten in diesem Abschnitt bis Jahresende abzuschließen. Insgesamt kostet der westliche Promenadenring mit den anschließenden Plätzen rund 4,6 Millionen Euro. Die werden komplett mit Fördermitteln finanziert. Für den ersten Abschnitt an der Marienstraße ist eine Million Euro vorgesehen.

Die Plätze: Bis 2020 zwei Brunnen

Von Frühjahr bis Herbst nächsten Jahres kommt die Ecke des Dippoldiswalder Platzes zwischen Budapester und Marienstraße an die Reihe. Dort wird der Schalenbrunnen von Leoni Wirth wieder aufgebaut, der bis nach der Jahrhundertflut 2002 vor dem Hotel Bastei auf der Prager Straße gestanden hatte. Zudem werden Blütensträucher und ein Staudenband gepflanzt sowie Bänke aufgestellt.



Von Herbst 2019 bis 2020 wird der südliche Postplatz gestaltet. Dabei handelt es sich um die Fläche zwischen Annen- und Freiberger Straße vor dem Fernmeldezentrum, das jetzt abgerissen wird. Mit dem Neubau eines weiteren Brunnens sollen die westlichen Grundrisse der Bastion Saturn nachgestaltet werden. Von dem Platz vorm Fernmeldezentrum wird die Panzerkette von Heidemarie Dressel, das Denkmal für den Volksaufstand vom 17. Juni 1953, ein Stück weiter an den Ort des Geschehens vor die alte Oberpostdirektion umgesetzt.

Zuletzt steht 2020 noch der Postplatz vor dem Schauspielhaus auf dem Plan. Die Holzbeete an dem Wasservorhang kommen weg. Sie werden durch dauerhafte Pflanzbeete und Bänke ersetzt. Damit erstreckt sich der Promenadenring auf einer Länge von rund 500 Metern bis zum Zwinger. Vorbereitet wird derzeit die Planung für den Abschnitt vom Pirnaischen Platz bis zum Rathausplatz. „Wir hoffen, dass er für die Bürger und die Gäste der Stadt eine tolle Sache wird“, sagt Planungschefin Meyer. „Ein Weg zum Flanieren und Ausruhen – eine grüne Oase in der Stadt.“





