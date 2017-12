Rückblick 2017 Die Gründerin geht Frauke Petry verlässt die AfD. Sie war vier Jahre Chefin. Jetzt will sie die blaue Partei etablieren.

Sie machte die Partei groß und kehrte ihr nach langen internen Querelen und Machtkämpfen mit großer Geste den Rücken. © dpa

Die Überraschung ist Frauke Petry gelungen. Am Tag nach der Bundestagswahl sitzt sie mit den anderen AfD-Spitzen auf dem Podium der Bundespressekonferenz in Berlin. Sie spricht davon, dass die Partei in Sachsen stärkste Kraft geworden ist und dankt routiniert den Wahlhelfern. Dann bekräftigt sie das Ziel, rasch regierungsfähig zu werden. „Das ist weiterhin mein Anspruch.“ Eine anarchische Partei könne allenfalls in der Opposition erfolgreich sein. Das sei der Grund für sie „nach langer Überlegung zu entscheiden, dass ich der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag nicht angehören werde“. Petry steht auf und lässt den AfD-Führungszirkel verdutzt zurück. Nach wenigen Augenblicken entspannen sich jedoch die Mienen von Alexander Gauland und Jörg Meuthen. Petrys damaliger Ko-Chef lächelt sogar und entschuldigt sich für das Verhalten seiner Rivalin: „Das ist so nicht vorgesehen, das ist auch mit uns nicht abgesprochen gewesen.“ Innerlich dürfte er gejubelt haben.

Kurz darauf geben Petry und ihr Mann, der Europaabgeordnete Marcus Pretzell, den Austritt aus der Partei bekannt. Damit findet ein Machtkampf, der auch einer um die Ausrichtung der erst 2013 gegründeten AfD ist, ein vorläufiges Ende. Petry, die im Bundestag bleibt, versucht, sich als moderate Konservative zu zeigen, die hart in der Sache, aber nicht radikal ist.

Ein Beispiel: Wenn die 42-Jährige die Asylpolitik des Bundes kritisiert, nutzt sie nach wie vor äußerst markige Worte. Rückkehrprämien nennt sie „Verschwendung“. Die „sogenannte Flüchtlingskrise“ empfindet sie als „Missbrauch unseres Asylrechts“.

Gleichwohl scheut Petry vor allzu heftiger Rhetorik zurück. Sie würde vermutlich nicht wie der Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke „1 000 Jahre Deutschland“ ausrufen oder – ebenfalls doppeldeutig – das Holocaust-Mahnmal in Berlin als „Mahnmal der Schande“ bezeichnen.

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob Parteimitbegründerin Petry denen unterlegen ist, die in der Radikalität der AfD Motor für weiteres Wachstum sehen. Offenkundig wird der Bruch auf dem legendären Parteitag Mitte April in Köln. Petry verzichtet kurz vorher auf die Spitzenkandidatur. Bei der Zusammenkunft zieht sie ihren sogenannten Zukunftsantrag zurück, in dem sie für einen „realpolitischen Weg einer bürgerlichen Volkspartei“ wirbt.

Dass Petry sich gegen den radikaleren Kurs nicht durchsetzen kann, ahnt sie schon länger. Bereits vor dem Parteitag macht eine Spekulation die Runde. Wenn es dem Petry-Lager nicht gelingt, den gemäßigten Realo-Kurs durchzusetzen, tritt es nach den Wahlen in Nordrhein-Westfalen und auf Bundesebene aus und gründet eine neue konservative Partei, eine Art deutschlandweit agierende CSU. Ganz so ist es nicht gekommen, doch der Kern der Spekulation erweist sich als richtig.

In Sachsen, wo Petry ebenfalls im Parlament sitzt, schließen sich ihr vier Abgeordnete an, darunter ihr politischer Vertrauter Uwe Wurlitzer. Sie nennen sich blaue Gruppe, haben keinen Fraktionsstatus und daher kaum Redezeit. Spannend ist, ob weitere Abgeordnete, womöglich auch aus der CDU, folgen. Sieben sind zur Fraktionsbildung nötig. Allerdings, das ist sächsische Besonderheit, dürfen Politiker, die auf einer Liste kandidiert haben, nur eine Fraktion gründen. Experten halten das für rechtswidrig. Sollte ein Gericht entscheiden, dürfte das dauern, womöglich bis nach der Landtagswahl 2019.

Bis dahin will die blaue Partei ihre Programmatik schärfen und sich als Bürgerbewegung präsentieren. Petry, die ihren im Mai geborenen Sohn auch bei offiziellen Terminen oft auf dem Arm trägt, tourt eifrig nicht nur durch sächsische Wirtshäuser: „Es geht um Konservative, die sich politisch heimatlos fühlen.“ Programmatisch besteht Nähe zur AfD. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll zu einem „freiwilligen Bürgerrundfunk“ umgebaut und wohl geschwächt werden. Die EU soll sich wandeln „in einen Bund souveräner Staaten unter Beibehaltung des Freihandels“.

zur Startseite