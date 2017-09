Die Grube zieht das Grundwasser ab Tschechen protestierten gegen die Erweiterung des Tagebaus in Turów. Am Wochenende gibt es die nächste Aktion.

Die Teilnehmer der ersten Protest-Kanu-Fahrt. © Wolfgang Domeyer

Die Spannung an der Grenze wächst. Die Bewohner aus dem Friedländerzipfel und Umgebung von Hrádek nad Nisou (Grottau) protestieren am Wochenende gegen die weitere Kohleförderung im polnischen Turów. Etwa zwei Dutzend Menschen nahmen bereits am vergangenen Wochenende an einer internationalen Protestkanufahrt teil. Sie wollen damit ihre Abneigung gegen die geplante Erweiterung des Tagebaus in Turów zeigen.

„Nehmen sie uns nicht unser Wasser“, war die Botschaft ihrer Initiative. „Wir wollen die Leute ringsum an der Grenze auf das Problem aufmerksam machen“, sagt die Organisatorin der Veranstaltung, Šárka Soukupová. Die 19-jährige Gymnasiastin wohnt in Grottau und macht sich, genau wie weitere ihre Nachbarn, ernste Sorgen um das Grundwasser.

Die Angst vor einem Wasserproblemen besteht im gesamten Friedländerzipfel, aber auch in Hrádek nad Nisou (Grottau) und Chrastava (Kratzau). Bis 30 000 Einwohner könnten davon betroffen sein, wenn der polnische Tagebau Turów bei Bogatynia (Reichenau) weiterwächst und dabei Wasser abpumpt und verschmutzt. „Allein 2015 ging es um zwölf Millionen Kubikmeter Wasser, das verschwunden ist. Das entspricht einem Jahreswasserverbrauch für 250 000 Menschen“, betonte Soukupová.

Die erste zweitägige Protestfahrt an der Neiße begann in Grottau unter der Aufsicht des dortigen Bürgermeisters Josef Horinka und der Ministerin für Arbeit und Sozialwesen Michaela Marksová. Sie endete bei Marienthal in der polnischen Stadt Radomierzyce. Während der Strecke machten die Naturschützer auf die hiesigen Ökosysteme aufmerksam. „Wir haben für unsere Bemühungen Partner in Deutschland und Polen, wie Greenpeace sowie die polnische Stiftung Development YES – Open-Pit Mines NO, gefunden“, freut sich Jan Rovenský. Er ist einer der Teilnehmer der Kanufahrt gewesen und zugleich ein Vertreter der tschechischen Umweltschützer.

Tschechien und Polen haben ganz unterschiedliche Meinungen zum Tagebau. „Deswegen bewilligte das tschechische Umweltministerium 30 Millionen Kronen (1,15 Million) für Untersuchungsbohrungen, die die Senkung des Grundwassers aufzeichnen werde“, betonte Umweltminister Richard Brabec. Das tschechische geologische Amt will für die Erweiterung des Monitorings sorgen. Bis Ende 2017 soll das wichtigste Dokument zur vorgesehener Tagebau-Erweiterung – eine Studie über die Einflüsse des Vorhabens auf die Umwelt – vorliegen. „Danach werden wir unsere weiteren Schritte planen“, sagt Soukupová. Am Donnerstag wurde in beiden Ministerien in Wroclaw darüber beraten. Die tschechische Regierung soll zudem über mögliche finanzielle Folgen mit Polen verhandeln und das Vorbereiten von notwendigen Projekten unterstützen. Die Polen lehnen bisher solche Forderungen ab.

Der Kohlevorrat der Grube reicht bis 2044, heißt es. Laut polnischen Plänen soll der 45 Quadratkilometer große Tagebau noch in Richtung Hrádek und Václavice um weitere zehn Quadratkilometer erweitert werden. Jetzt ist die Grube etwa ein Kilometer von der Grenze entfernt. Künftig sollen es nur noch 300 Meter sein. Außerdem soll bis zu 80 Meter tiefer gefördert werden. Damit die Bergleute und Maschinen dann nicht im Grundwasser versinken, muss es abgepumpt werden. Dann hätten allerdings die Orte Detrichov, Kunratice, Hermanice, Višnová und Cernousy höchstwahrscheinlich kein Grundwasser mehr. In Oldrichov erinnert schon jetzt ein trockenes Flussbett an einen früheren Bach.

Laut einer Prognose könnte in den nächsten 20 Jahren das Grundwasser aus allen Brunnen sowie aus drei gebohrten Entnahmestellen, die Wasserwirtschaftler nutzen, verschwunden sein. „Wir werden dann Wasser aus Frýdlant holen müssen und die Wasserspeicher im Tal und in Libverda (Liebwerda) damit füllen. Auch müssen einige Orte an die Wasserversorgung von Frýdlant angeschlossen werden“, schildert Petr Olyšar, Direktor der Friedländer Wasserwirtschaftsgesellschaft.

Es gibt noch eine schlimmere Variante. Danach sind von der Grundwasserabsenkung im Tagebau weitere Orte betroffen. Dann müsste möglicherweise die gesamte Region an die Talsperren im Isergebirge angeschlossen werden. Diese Variante bedeutet aber Investitionen von 900 Millionen Kronen (rund 35 Millionen Euro). Am Wochenende geht die Protest-Kanu-Fahrt weiter nördlich weiter.

zur Startseite