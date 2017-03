Die Großen werden wieder klein Zum letzten Mal gab es für die Harthaer Zwölftklässler einen Unterrichtstag. Den haben sie auf besondere Weise verlebt.

Abiturienten des Martin-Luther-Gymnasiums Hartha als Schulanfänger unterwegs. Ganz vorn mit dabei: Maria Wußling und Nancy Beyer. © André Braun

Der 31. März 2017 wird den Zwölftklässlern des Martin-Luther-Gymnasiums Hartha in besonderer Erinnerung bleiben. Aber nicht nur, weil es der letzte offizielle Unterrichtstag ihrer Schulzeit war. Für alle sichtbar, haben sie sich in die erste Klasse zurückversetzt. Die Mädchen flochten sich Zöpfe und fast alle Jugendlichen hatten Utensilien von damals dabei: Zuckertüten, Schulranzen und Plüschtiere. In den kommenden Wochen wird es für die 17- und 18-Jährigen aber wieder ernst. Die Abschlussprüfungen stehen an. Die Ergebnisse erhalten die jungen Leute am 2. Juni. Wenn sie wissen, wie sie abgeschnitten haben, wollen sie noch einmal feiern. Für den 6. Juni ist unter dem Motto „Spruchlos glücklich“ eine große Schulhofaktion geplant, in der auch die Lehrer und alle anderen Klassen des Gymnasiums einbezogen werden. (DA/rt)

