Die große Siggi-Show Sigmar Gabriel nutzt den Küchentisch als Weltbühne. Der Sozialdemokrat erklärt, warum Putin sein Kumpel ist.

SPD-Minister Sigmar Gabriel will keine Große Koalition. Ausschließen will er sie aber auch nicht. Falls Deutschland durch eine schwache Regierung wackelt, dann wackelt auch Europa, findet er. © dpa

Das ist die große Stärke des SPD-Politikers Sigmar Gabriel. Er kann komplexe Sachverhalte entzerren, sie in völlig überraschende Zusammenhänge bringen und so seine Gegner verblüffen. Beispiel innere Sicherheit: Mit 16 Mannschaftswagen ist die Dresdner Polizei vorgefahren, um den Wahlkampfauftritt des Außenministers in einem rustikalen Saal in der Landeshauptstadt zu sichern. Drinnen wird der Sozialdemokrat derweil gefragt, was er gegen dealende Asylbewerber unternimmt.

Gabriel, das ist kein Geheimnis, will konsequente Abschiebung, vor allem jener, die keine Bleibeperspektive haben. Und natürlich will auch er mehr Prävention sowie die Polizei stärken. Doch etwas später kommt die Volte. Es wäre ihm lieber, stichelt der prominente Politiker süffisant und doch frei von publikumsverletzender Schärfe, wenn die vielen Polizisten vor der Tür ihre Arbeit machen könnten, anstatt ihn beschützen zu müssen.

Das Plädoyer gegen Pöbler sitzt. Gabriel bietet so dem Dutzend Gegendemonstranten vor dem Brauhaus Watzke, die ihn als Volksverräter ausbuhten, elegant Kontra und wirbt im Saal in Zeiten von Tomatenwürfen und Buhkonzerten bei Kanzlerinnenauftritten für Fairness. Nebenbei macht er geschickt klar: Auch berechtigte Bedenken sollten nicht dazu führen, gegen Geflüchtete zu polemisieren.

Gabriel ist Stargast am Küchentisch von Sachsens SPD-Chef Martin Dulig. Das schwere Möbel steht in einem Ballsaal, an dessen Decke Porträts von Beethoven, Haydn, Mozart und Weber prangen. Am Boden macht Gabriel den Küchentisch zur Weltbühne. Die um ihn platzierten Sozialdemokraten kommen kaum zu Wort. Diejenigen, die sich aus dem Publikum herandrängen, um für eine Frage Platz zu nehmen, erhalten lange Antworten, die staatstragend, aber eben auch originell und teils spaßig daherkommen. Gabriel gibt rhetorisch versiert die große Siggi-Show.

Es geht um Löhne. Gabriel verblüfft mit der Aussage: „Dass wir in Deutschland einen Mindestlohn brauchen, ist eine große Schande.“ Dann hellt er die Aussage auf. Nötig seien höhere Tariflöhne. Es geht um Flüchtlinge: Knapp eine Million hat Deutschland aufgenommen. Der Minister rechnet das auf den Saal mit den etwa 300 Zuhörern um. Ergebnis: Unter den Gästen sitzen drei Ausländer. „Das ist jetzt nicht wirklich eine Überfremdung, glaube ich.“

Doch Gabriel weiß, dass das Thema Zuwanderung viele Deutsche umtreibt. Die Kernfrage lautet für ihn: „Schaffen wir, denen zu erklären, in welcher Gesellschaft wir hier sind?“ Gabriel will Integration, Werte vermitteln, wozu auch Achtung gegenüber Frauen und Homosexuellen zählt. Dann versteigt er sich zu dem Satz, dass Syrer Antisemitismus „mit der Muttermilch mitbekommen“. Gabriel kümmert sich übrigens selbst um eine syrische Familie mit Traumata und Kriegsverletzungen.

Es geht um Rente: Gabriel hält einen Monolog zu Verbesserungen, die die Koalition geschaffen habe. Gleichwohl empfiehlt er jungen Menschen, so sie es können, Wohneigentum zu schaffen. Am besten mit Geld, das durch den von ihm gewünschten Steigerungsstopp bei Mieten frei wird. Eine Lehrstunde zu Russland beginnt bei Peter dem Großen und geht über die Schlussakte von Helsinki zu Wladimir Putin. Gabriel verurteilt den Krieg in der Ukraine, lobt aber das Angebot der Russen für eine Blauhelmmission. Er will parallel dazu Sanktionen abbauen. Kritik kommt von Sozis, der Union und der Ukraine, aber nicht von Putin. Er sei, sagt Gabriel locker, deshalb in der Frage sein einziger Kumpel.

zur Startseite