Die „Große Schlagerhitparade“ wird zum Publikumsrenner

Pia Malo vertrat am Freitag die jüngere Schlagergeneration. Foto: JoS

Hoyerswerda. Die Lausitzhalle wird für die Stars des deutschen Schlagers zunehmend zum Magneten, geschuldet dem begeisterten Publikum. Die Stars des deutschen Schlagers sagen: Hier schlagen unsere Künstlerherzen, hier ist Begeisterung für unsere Musik. Die „Große Schlagerhitparade 2018“ tourt derzeit deutschlandweit durch 70 Städte. In Hoyerswerda fühlten sich alle Künstler am Freitag besonders wohl, weil hier das Publikum einmalig ist, wohl deutschlandweit. Das hat sich in der Künstlerwelt des deutschen Schlagers mittlerweile herumgesprochen. Und so kommen sie alle immer gern wieder.

Auch Monika Martin aus Salzburg. Die gefeierte Sängerin hat das Hoyerswerdaer Publikum in ihr Herz geschlossen und war erneut umjubelt mit ihren Hits wie „La Luna Blue“ aus 1996, ihrem neuen Titel „Er war erst 18 Jahre – Angelo“, und es folgten flotte Titel wie „Zwei Stunden Ewigkeit“. Monika Martin versteht sich als „stille Sängerin“ kirchlicher und weltlicher Lieder, ist überzeugte katholische Christin und hat mittlerweile 22 Alben produziert.

Gastgeber Sascha Heyna war auch gut drauf. 2017 erschien seine neue CD „Sehnsucht“, daraus sang er „Wenn du keinen Grund zum Küssen hast“ und „Im Café Orchidee“.

Mit G. G. Anderson betrat ein Ausnahmekünstler die Bühne. Er wird im März 2019 mit einem eigenen dreistündigen Programm wieder nach Hoyerswerda kommen. „Da werde ich dann Zeit haben, wenn auch nicht alle, aber viele Hits aus meiner Feder für Euch hier in der Lausitzhalle zu singen“, versprach der Entertainer. Er zählt zu den größten Ikonen des deutschen Schlagers mit ungezählten Hits im vierstelligen Bereich, die er auch für andere Künstlerkollegen schrieb und komponierte. Man darf sich schon jetzt auf seine persönliche Gala im nächsten Jahr freuen. Vielleicht auch wieder auf die „Sommernacht in Rom“, auf „Leha“ und sein neues Album „Sommerlove“. Es zeigt einen gereiften Sänger, Komponisten und Autoren.

Die große Hitparade ging dann erst einmal an die jüngere Schlagergeneration. Gut so, dass es der Veranstalter immer wieder versteht, Jung und Alt bei seinen großen Shows zusammenzubringen. Sandro gehört zu den Jüngsten, Sohn von Fantasy-Sänger Freddy und DSDS-Sieger 2016. Sein Casting-Song von damals ist inzwischen ein Kulthit: „Ich lieb dich mehr als mein Leben“. Mit weiteren flotten Hits wie „Wenn du willst, dann lieb ich dich“ sang sich Sandro erstmals und wohl auch für die Zukunft in die Herzen des Lausitzhallenpublikums.

Etwas gereifter im Alter, aber trotzdem jung, ist Pia Malo, Tochter von Olaf, dem Flipper. Pia Malo hängte ihren bürgerlichen Beruf eigens für die „Große Schlagerhitparade“ ganz einfach an den Nagel und folgte den musikalischen Spuren ihres Papas. Mit Riesenerfolg, das zeigten ihre Titel „Du tust mit gut“ und „Dein Herz verleitet mir Flügel“. Dann setzte Pia Malo noch einen drauf: 18 Minuten deutsche Schlagererinnerungen aus 50 Jahren in einem berauschendem Medley.

Papa Olaf tat es ihr anschließend gleich: Seine „Flipper-Hits“ waren auch nur im Medley zu vereinen. Die „Flippers“ gab es 44 Jahre, da brachten sie 47 Alben heraus. Alle Lieder zu singen, da hätte Olaf wohl heute früh noch singen müssen. Sascha Heyna bezeichnete Olaf als „Kultstar, der die Lausitzhalle zum Kochen bringen wird“. So war es ja dann auch, vor allem mit den Ersthits wie „Weine nicht, kleine Eva“ und „Monja“. Was dann folgte, war Flipper-Musikkulturgeschichte.

Kaum zu glauben: Vier Stunden deutscher Schlager und keiner im Publikum konnte genug bekommen. Riesenjubel, Beifallsstürme ohne Ende, Zugaben, ein großes Künstlerfinale mit weiteren Hits, und natürlich Autogrammstunde und persönliches Fotoshooting mit den Lieblingen. Die hatten dafür auch nach Hitparadenende viel Zeit mitgebracht. Jeder Besucher konnte mehr als zufrieden nach Hause gehen.

