Die große Leere Noch bis Ende November soll das Heim am Remonteplatz betrieben werden. Schon jetzt haben viele Flüchtlinge genug.

Auf den Gängen im Flüchtlingsheim auf dem Großenhainer Remonteplatz herrscht in der Regel gähnende Leere. Das Haus ist momentan nur zu 60 Prozent belegt. Jimmy, Hassan und Usman aus Pakistan leben bereits seit 2015 hier. Für die drei Männer wird der Tag oft zu lang. Noch immer warten sie auf ihre Anerkennung. © Anne Hübschmann

Im Haus herrscht Winterschlaf. Kein Mensch ist in den Gängen zu sehen, nicht ein Geräusch signalisiert, dass hinter den Zimmertüren tatsächlich noch jemand lebt. Lediglich der intensive Geruch nach Essen verrät, dass das Heim am Remonteplatz noch immer das zu sein scheint, als was es seit 17. November 2015 in Großenhain bekannt ist: ein ehemaliges Verwaltungsgebäude, in welchem gut einhundert Flüchtlinge Platz finden können.

Auf drei Etagen, in geweißelten Zimmern, die Fenster schmiedeeisern vergittert. Ein gemütliches Zuhause sieht anders aus, aber all jene, die hier sind, haben ihres ohnehin längst verloren. Afghanen, Pakistani und Iraner, größtenteils Familien, aber auch alleinstehende junge Männer.

Nur noch 60 Prozent der Plätze, so Einrichtungsleiterin Doreen Pappritz, seien gegenwärtig belegt. Aller zwei Wochen kämen immer mal wieder ein paar Neuankömmlinge hinzu. „Aber es ist nicht mehr der große Ansturm, das ist völlig klar“, weiß die 50-Jährige. Vorbei sind die Zeiten, in denen die Kinder im langen Flur Ball gespielt oder zum ersten Mal in ihrem Leben mit einem Dreirad um die Wette gefahren sind. Durch den Remonteplatz wabert Abgesangsstimmung, und daran können auch die wenigen hier wohnenden Mädchen und Jungen nichts ändern. Täglich besuchen acht von ihnen die umliegenden Grund- und Oberschulen, die Kleineren werden von ihren Müttern betreut. „Das ist auch der Grund, weshalb die Frauen zumeist keinen Sprachkurs belegen können. Ihre Männer gehen hin, während sie sich um den Nachwuchs kümmern“, erklärt Doreen Pappritz.

Wie sie betont, sei die Asylbranche wesentlich entspannter geworden. Auch in denen von ihr geleiteten Heimen Glaubitz und Großenhain mache sich das bemerkbar. Ämter, Sozialdienste und Mitarbeiter vor Ort wüssten inzwischen routiniert, was sie zu tun hätten und auch, was sie eigentlich nicht wissen. Dass nicht alle Lebensgeschichten ihrer Schützlinge stimmten, sei etwa ein offenes Geheimnis und auch, dass ein bekennender Arzt noch längst kein Arzt sein müsse. Erst recht nicht, wenn er keine entsprechenden Papiere über eine Ausbildung oder ein Studium vorweisen könne und nicht wüsste, was denn überhaupt eine Fraktur ist. Ja, an all diese vermeintlichen Mediziner, Computerspezialisten und Sportprofis habe sie sich inzwischen gewöhnt, so Doreen Pappritz.

Nicht indes an die zuweilen noch immer sehr lange Bearbeitungsdauer der Verfahren. Einige Bewohner lebten seit der Eröffnung des Heimes unter ihrem Dach. Jimmy, Hassan und Usman aus Pakistan zum Beispiel. Die Männer warten nach eigenem Bekunden sehnsüchtig auf eine Entscheidung über ihren Aufenthalt in Deutschland. Obwohl schon seit 2015 im Land, haben zwei von ihnen erst vor 14 Tagen eine Einladung für ein Gespräch mit der Ausländerbehörde gehabt. „Die Tage vergehen, wir hocken nur hier drin, schlafen, essen, schlafen. Das ist schlimm“, sagt Hassan. Bis zum Jahresende seien sie wenigstens beim städtischen Bauhof arbeiten gewesen. Für 80 Cent, täglich fünf Stunden, hätten sie alle anfallenden Arbeiten übernommen. Nun sei das Projekt aber leider ausgelaufen und sie würden wieder in ihrem Zimmer sitzen. „Dieses Nichtstun und ängstliche Warten ist wirklich zermürbend für die Leute. Ich glaube, das hat man am Beginn der Flüchtlingskrise erheblich unterschätzt“, ist sich Doreen Pappritz sicher.

Noch vermutlich bis November wird sie die Geschicke im Haus leiten. Bis dahin, so hofft die Behörde in Meißen, könne das Objekt geschlossen werden. Was dann aus den Bewohnern wird? Doreen Pappritz weiß es nicht. Und damit schließt sich der Kreis. Als sie 2015 in Großenhain anfing zu arbeiten, habe sie nicht geahnt, was alles auf sie zukommt. Mittlerweile sei ihr klar: Es war viel mehr, als die momentan menschenleeren Gänge vermögen zu erzählen.

