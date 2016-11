Die große Illusion Diebe hoffen im Landkreis Görlitz auf große Beute in Geldautomaten. Das ist aber nicht der Fall. Mit ihren Taten befördern sie eher deren Verschwinden.

So sah eine Volksbank-Filiale in Niedersachsen nach einer Sprengung des Geldautomaten aus. Krasse Beispiele wie dieses aus Hambühren sind im Landkreis Görlitz noch nicht zu finden. © dpa

Da hatten die Hörnitzer noch mal Glück. Als sich bislang Unbekannte mit einem Luft-Gas-Gemisch daran machten, den Geldautomaten der Sparkasse in dem Ort bei Zittau zu sprengen, lösten die Sicherungssysteme Alarm aus. So entstand nur ein geringer Sachschaden, die Täter mussten ohne Beute davonziehen.

Angriffe auf Geldautomaten spielen im Kriminalitätsgeschehen im Landkreis zwar nach Ansicht der Görlitzer Polizeidirektion eine geringe Bedeutung. Allein im vergangenen Jahr aber gab es sechs versuchte oder tatsächliche Einbrüche in Automaten bei Kreditinstituten hierzulande. Im Februar 2015 erwischte es einen Automaten in Schönau-Berzdorf, Tage darauf in Großschönau und in Ebersbach bei Görlitz. Mitte März vergangenen Jahres hatten die Täter schon einmal Bertsdorf-Hörnitz im Visier und sieben Tage später erneut Ebersbach. Diese fünf Fälle hat die Polizei mittlerweile aufgeklärt. „Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei wurden die Taten zwei 23-jährigen polnischen Staatsbürgern angelastet“, erklärt Polizeisprecher Thomas Knaup gegenüber der SZ.

Doch riss damit die Serie der Taten nicht ab. Im November vergangenen Jahres wurde die Sparkassenfiliale in Mücka getroffen, und jetzt eben zweimal hintereinander Hörnitz, wobei der erste Einbruch schon beim Versuch scheiterte.

Die betroffenen Geldhäuser, die Sparkasse Oberlausitz/Niederschlesien und die Volksbank/Raiffeisenbank Niederschlesien, reagieren auf diese Vorfälle. So hat die Sparkasse nach der Sprengung des Geldautomaten in Mücka zusätzliche Sicherungssysteme eingebaut, die jetzt auch in Hörnitz Schlimmeres verhindert haben, wie Sparkassen-Sprecherin Kirsten Müller mitteilt. Volksbank-Vorstand Sven Fiedler hat ebenso aus den drei Einbruchsversuchen in seine Filialen Lehren gezogen. „Seit vielen Jahren haben wir auch umfangreiche Maßnahmen und Vorkehrungen getroffen, um eine Sprengung zu erschweren oder bereits im Vorfeld unattraktiv werden zu lassen“, sagt er. Er sieht sich dabei auch von bundesweiten Entwicklungen bestätigt. „Bei den jüngst zu beobachtenden Sprengungsversuchen in der ganzen Bundesrepublik“, so sagt er, „bleibt festzuhalten, dass die Erfolgsaussichten gering, die verursachten Schäden aber leider häufig sehr hoch sind.“

Vor allem in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen häufen sich die Sprengungen von Geldautomaten. Einem Bericht des Düsseldorfer Innenministeriums zufolge stieg die Zahl dieser Fälle allein in Nordrhein-Westfalen 2016 von 67 auf 110. Die Aufklärungsquote, so berichtete dieser Tage das Hamburger Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, sei im selben Zeitraum aber von 52 auf 25 Prozent gefallen. Die Täter stammen überwiegend aus den Niederlanden. Sie weichen auf die deutschen Bundesländer aus, weil die Sicherungsvorkehrungen bei den Banken in den Benelux-Staaten besser seien als in Deutschland.

Von solchen bandenmäßigen Angriffen ist im Landkreis Görlitz noch nichts bekannt. Doch hat Sven Fiedler ein Muster hinter den Straftaten festgestellt. „Die Täter verübten ihre Angriffe in der Vergangenheit häufig auf Geschäftsstellen, die etwas abseits und in wenig frequentierten Orten lagen.“ Das könnte wiederum die Debatte anfeuern, ob die Automaten an solchen Standorten noch erhalten werden können. Zumal der Bargeldbedarf stetig sinkt. Grund: Viele Kunden bezahlen mit EC- oder Kreditkarten und überweisen online. Andererseits steigen die Sicherheitsanforderungen an die Automaten. „Deshalb prüfen alle Banken genau“, sagt Fiedler, „wo Automatenstandorte wirtschaftlich sinnvoll betrieben werden können“.

