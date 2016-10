Die große Hundeshow Für Schlittenhunde beginnt bald wieder die Wintersaison. Erste Trainingsläufe starten dieses Wochenende – vor Zuschauern.

Das vierte Mal sind Irmtraud (im Wagen sitzend) und Armin Haufe aus Reinholdshain bei den Oberbärenburger Schlittentagen dabei. Dieses Foto entstand 2014. © Daniel Förster

Nordische Schlittenhunde toben sich an diesem Wochenende, 8. und 9. Oktober, im Erholungsort Oberbärenburg aus. Hauptsächlich nehmen Siberian Huskys und Alaskan Malamute, aber auch Samojeden an dem Wochenende teil.

Hundesportler aus Sachsen und aus angrenzenden Bundesländern wie Brandenburg bereiten sich mit ihren flinken und aufgeweckten Tieren auf die Wintersaison vor. Der „Freundeskreis Kurort Oberbärenburg e. V.“, der die Rahmenbedingungen für das Show-Training bietet, erwartet 22 Schlittenhundefreunde mit ihren Gespannen unterschiedlichster Größe. „So um die 50 Hunde werden insgesamt auf einem etwa vier Kilometer langen Rundkurs durch den Wald des Erholungsortes jagen“, schickt Vereinsvorsitzende Manjana Eberth-Fromm voraus. Start und Ziel ist der Kur- und Konzertplatz, am Fuße des Aussichtsturmes von Oberbärenburg. Dort schlagen die Sportler auch ihr Wohnwagen-Camp auf.

Bei zwei Trainingsläufen – am Sonnabend, ab 14 Uhr und am Sonntag ab 10.30 Uhr – über jeweils anderthalb Stunden können Gäste hautnah zu erleben, was an Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer möglich ist. Zuschauer dürfen sich auf die sogenannten „Wagenrennen“ freuen: Denn auch ohne Schnee werden die Musher, also die Lenker der Gespanne, mit ihren Schlittenhunden ihnen einen Hauch von Abenteuer und Alaska vermitteln. „Schon allein das Zusammenspiel von Mensch und Tier zu sehen, ist faszinierend“, sagt Eberth-Fromm. Das Publikum bekommt aber auch viel Wissenswertes vermittelt. „Die Läufe werden gut moderiert. Dabei erfährt man Erstaunliches über Schlittenhunde und ihre Halter.“ Wer sich von den Gästen noch intensiver interessiert, kann sich am Sonnabendabend ab 17 Uhr zum Musherabend mit an das Lagerfeuer gesellen und in familiärer, ungezwungener Atmosphäre den Erzählungen der Hundesportler lauschen, die ihre Erfahrungen austauschen.

Irmtraud und Armin Haufe aus Reinholdshain werden mit ihren vier Alaskan Malamuten das vierte Mal dabei sein. „Den ersten Hund habe ich vor zehn Jahren gekauft, jeweils anderthalb Jahre später kam ein weiterer hinzu“, erzählt der Halter. „Den letzten haben wir vor zwei Jahren gekauft.“ Das Ehepaar freut sich, dass die Saison nun wieder losgeht. „Wir haben im Sommer wenig trainiert, weil es viel zu warm war“, sagt Irmtraud Haufe. „Unter 15 Grad sollte es schon sein.“ Die beiden hoffen, dass sich die Besucher, wenn es am Wochenende regnet, nicht abhalten lassen, vorbeizuschauen.

In Vorfreude sind auch Ben, Giny und Eyk, die drei Alaskan-Malamute-Hunde von Björn Gedlich aus Lohmen. „Im Tellkoppengebiet finden wir ideale Trainingsbedingungen. Die Veranstaltung ist sehr schön gemacht. Da es um keine Trophäen geht, läuft alles völlig ohne Wettkampfhektik, ganz in Ruhe“, sagen sie.

Übrigens: Gedlich selbst organisiert jedes Jahr den Vielseitigkeitslauf für Schlittenhunde in Lohmen, der einzige Wettbewerb im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Interessierte können sich dafür das Wochenende 26. und 27. November vormerken. (df)

