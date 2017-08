Die große Füchse-Show

Banner: Eissporttradition im Cinemascope-Format Wenn der Eissport Jubiläum feiert, sollen das auch alle sehen, fand der Werbegrafiker und Füchse-Fan Moises Mogollones. Er entwarf ein Riesenbanner, trommelte zehn Sponsoren zusammen und ließ das Poster drucken. Seit dieser Woche hängt es an der Rückseite der AEZ-Halle in der Berliner Straße. Es zeigt eine Spielszene mit den Füchsen in der 2013 eingeweihten neuen Eisarena, aufgenommen von Mogollenes selbst, und historische Fotos vom ersten Eisstadion in der Teichstraße sowie vom 1950 erbauten Freiluftstadion „Wilhelm Pieck“. Zur feierlichen Enthüllung am Dienstag sprachen unter anderem Thomas Jurk, der für die SPD im Bundestag sitzt, und der CDU-Landespolitiker Lothar Bienst. „Vielleicht sind wir ja mal die Nummer Eins in der Tabelle“, wünschte Bienst den Füchsen und aus lauter Lokalpatriotismus auch irgendwie sich selbst.. In Chile gibt es keine Eishockeytradition. Moises Mogollones stammt von dort. Als er 1976 nach Weißwasser kam, musste er viel lernen. An einiges erinnert er sich noch: „Schmeiß mal den Ball rüber, sagte ich damals und zeigte auf einen Puck.“ Das ist ihm seither nicht mehr passiert.

Party: Drei Tage lang auf dem Eis mit Sponsoren und Fans Die offizielle Feier steigt am 15. Dezember mit geladenen Gästen, also genau 85 Jahre nach Gründung. Es werden Festreden geschwungen, Erinnerungen wachgehalten und Sponsorenkontakte gepflegt. Einen Tag später feiern die Füchse mit den Fans auf dem Eis. Es gibt ein Altherrenspiel, Nachwuchspartien, ein gemeinsames Eislaufen und eine Tombola. Und natürlich Überraschungen für die Fans. „Wir haben viele Ideen und prüfen gerade, was davon umsetzbar ist“, so Füchse-Teammanager Dirk Rohrbach. Am 17. Dezember klingt das Jubiläumswochenende mit dem Heimspiel gegen die Wölfe Freiburg aus.

Ausstellung: Fotos und Texte, die bleiben Eine Jubiläumsschau blickt zurück auf die vergangenen Jahrzehnte. Die Fotos und Texte werden im Format Din-A-0 präsentiert und überall in der Lausitz gezeigt. Auch diese Idee stammt von Moises Mogollones, die Finanzierung übernehmen der EHC Lausitzer Füchse und der Eissportverein Weißwasser (ESW). Die Schau wird heute im Rahmen eines Sponsorenabends eröffnet. Von Donnerstag an ist sie bis zum 26. August in der Reithalle der Reinert Ranch Trebendorf zu sehen. Die nächste Station ist Schwarze Pumpe. Weitere Ausstellungsorte sind in Vorbereitung.

Buch: Eine Chronik der Leidenschaft zum Eishockey-Geburtstag Die 85 Jahre währende Leidenschaft für Eishockey wird auch in einer Chronik verewigt. Am 30. November wird sie bei der Verleihung des Lausitzer Existenzgründerpreises Lex in der Eisarena vorgestellt. Sie wird um die 20 Euro kosten. „Passt unter den Weihnachtsbaum“, so Dirk Rohrbach.

Fans: Über 400 neue Mitglieder für den ESW Das Ziel ist klar: Anlässlich des 85. Geburtstag haben sich die Lausitzer Füchse und der Eissportverein vorgenommen, die Marke von 850 Vereinsmitgliedern zu knacken. Der Weg ist vermutlich nicht einfach: Derzeit sind es etwas über 420.