Die größten Baustellen 2017

Für das neue Jahr hat die Stadt wieder einige Baustellen auf der Liste. Schwerpunkte liegen in der Infrastruktur – besonders bei einem Sorgenkind, das Riesa nun ein für alle Mal loswerden will – und den Schulen. Die SZ wirft schon mal einen Blick voraus auf die größten Vorhaben 2017.

Mehr Licht, neuer Asphalt

Es werde Licht: Anwohner der Kirchstraße, des Gartenwegs und des Dammwegs in Gröba können sich auf neue Straßenbeleuchtung, neuen Asphalt und Gehwege freuen. Die Kirchstraße hat während der Flut 2013 erheblichen Schaden genommen. Deshalb wird die Straße einschließlich der Versorgungsleitungen mit Fluthilfemitteln vollständig erneuert. Dazu gehört eben auch die neue Straßenbeleuchtung, für die sich die Anwohner seit Jahren einsetzten. Diese wird allerdings nicht mit Flutgeldern finanziert. Im Dezember hatten Anwohner noch verstört darauf reagiert, dass die Solarlaternen der Esam im vorderen Bereich Richtung Strehlaer Straße abmontiert wurden – Vorbereitungen auf den Baustart. Die bittere Pille: Mehr als ein halbes Jahr dauert der erste von zwei Bauabschnitten. Ende Februar beginnen die Arbeiten. Die Straßen werden dann für den Verkehr vollgesperrt. Den Anwohnern soll die Zufahrt zu ihren Häusern aber nach Möglichkeiten erlaubt bleiben. Der zweite Bauabschnitt ist für 2018 geplant. Auch in der Innenstadt sollen die Bagger rollen: Im vergangenen Jahr wurde der Ausbau der Dr.-Scheider-Straße zwischen Friedrich-Engels-Straße und Goethestraße beschlossen. Wann die Arbeiten im Bereich der Bushaltestelle beginnen werden, steht jedoch noch nicht fest. Die Straße ist der Belastung durch die Busse nicht mehr gewachsen, was an den tiefen Spurrillen erkennbar ist. Im Zuge der Arbeiten werden laut Stadtverwaltung auch der Abwasserkanal ausgetauscht, der Straßenaufbau neu gemacht und eine separate Busspur eingerichtet. Die Haltestellen werden barrierefrei. Zudem wird der Gehweg gegenüber an der Förderschule neu gemacht. Große Bauvorhaben, für die aber noch keine Förderung sichergestellt ist, sind die Sanierung der Nickritzer Straße, der Auenwaldstraße und der Bahnhofstraße. Nähere Informationen zum Zeitablauf kann die Stadt noch nicht geben.

Abriss der Brücke Lange Straße: Vollsperrung ab Juni

Die Querung über den Gleisen in Richtung Chemnitz wird abgerissen und neu gebaut. Die Standfestigkeit des Bauwerks ist nicht mehr sichergestellt. Die Stadt hat sich mit der Deutschen Bahn auf einen Zeitplan verständigt – und auch die Finanzierung ist nun gesichert. Laut Stadtverwaltung werden die Arbeiten Anfang April 2017 beginnen. Bis zum Sommer soll die alte Brücke verschwunden sein. Ab August wird dem Plan nach der Neubau beginnen. Autofahrer müssen sich auf eine fast einjährige Umleitung einstellen: Voraussichtlich vom 6. Juni 2017 bis zum 19. Juni 2018 ist die Verbindung nach Weida gesperrt. Wo die Umleitung lang geht, ist noch nicht klar. Für die Fußgänger und Radfahrer wird eine „Behelfsbrücke“ gebaut. Das Projekt ist mit knapp dreieinhalb Millionen Euro eines der teuersten Bauvorhaben in den Jahren 2017/18. Der Bauablauf muss dringend eingehalten werden, da die Stadt die lang im Vorfeld abgesprochenen Nachtsperrpausen im Mai einhalten muss. Neue Sperrpausen würde die Bahn laut Stadtverwaltung frühestens für das Jahr 2020 vergeben. Bereits seit Januar 2015 ist die Brücke derart marode, dass Netze an der Unterseite angebracht werden mussten, damit kein Beton auf die Gleise bröckelt.

Vorbereitungen für den großen „Schultausch“ laufen

Die Oberschule „Am Merzdorfer Park“ wird laut Stadtverwaltung 2017 „brandschutztechnisch ertüchtigt und mit einer Behindertentoilette versehen“. Der Terminplan für die Schulsanierungen sieht außerdem vor, von September 2017 bis Juli 2018 das Schulgebäude „Am Storchenbrunnen“ an der Alleestraße energetisch zu sanieren und für eine interimsweise Nutzung als Oberschule vorzubereiten. Die Oberschüler könnten das Gebäude dann zum Schuljahr 2018/2019 beziehen und dort zwei Jahre lang lernen, während die Oberschule „Am Merzdorfer Park“ grundlegend „fit gemacht“ wird. Langfristig sollen die Grundschüler von der Breitscheidstraße „Am Storchenbrunnen“ einziehen.

