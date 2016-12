Die größten Baustellen 2017 Zwölf Haupt- und elf Nebenstraßen: In Dresden wird kräftig gebaut – für Autos, Straßenbahnen und Radfahrer.

Die Albertbrücke ist fertig saniert, jetzt kommt die Augustusbrücke dran: Ab Frühjahr wird die traditionsreichste Elbquerung Dresdens erneuert. Deshalb wird sich das Stadtfest 2017 auch auf die Altstädter Elbseite beschränken. © Sven Ellger

Die Dresdner müssen sich im nächsten Jahr auf zahlreiche Verkehrseinschränkungen einstellen. Insgesamt zwölf Hauptstraßen will die Stadt 2017 sanieren Das sind die größten Baustellen:

Baustelle 1: Augustusbrücke wird zwei Jahre lang saniert.

Wer noch einmal mit dem Auto über die Augustusbrücke fahren möchte, sollte sich beeilen. Ab März 2017 will die Stadt die Elbquerung sanieren. Zwei Jahre werden die Arbeiten dauern. Auch nach der Wiedereröffnung bleibt die ohnehin wenig befahrene Brücke autofrei. Ausnahmen gibt es dann nur noch für Rettungswagen, Stadtrundfahrten und Taxis. Fußgänger und Radfahrer müssen während der Sanierung nicht auf andere Brücken ausweichen, um die Elbseite zu wechseln. So ist eine Behelfsbrücke neben dem ersten Brückenbogen über das Terrassenufer vorgesehen. Die Straßenbahn-Linien 4, 8 und 9 sollen bis zum Sommer fahren und anschließend auf die benachbarten Brücken ausweichen. Rund 23 Millionen Euro wird die Sanierung kosten. Ein Großteil der Kosten wird über Fördermittel beglichen.

Baustelle 2: Radeburger Straße wird endlich ihre Schlaglöcher los.

Eine Holperpartie dürften schon einmal all jene erlebt haben, die zum Flughafen gefahren sind und die Radeburger Straße für den besten Weg gehalten haben. Auf dem Abschnitt zwischen der Autobahnabfahrt Hellerau und der Kreuzung Saßnitzer Straße reiht sich ein Schlagloch ans andere – mal mehr, mal weniger tief. 2017 will die Stadt nun endlich für eine ruhigere Fahrt sorgen und den Asphalt austauschen.

Baustelle 3: Oskarstraße wird für neue Straßenbahn umgebaut.

Für den ersten Bauabschnitt der neuen Straßenbahntrasse zwischen Strehlen und Löbtau hat die Landesdirektion Sachsen bereits grünes Licht gegeben. Die Genehmigung für den 1,2 Kilometer langen Abschnitt zwischen Großem Garten und Wasaplatz ist erteilt. Am 1. März 2017 sollen die Bauarbeiten offiziell starten. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) rechnen damit, dass 2018 die ersten Bahnen über die Tiergarten- und die Oskarstraße rollen werden.

Baustelle 4: Kesselsdorfer Straße wird zum Fußgänger-Boulevard.

Auch der Abschnitt der Kesselsdorfer Straße zwischen Tharandter und Reisewitzer Straße gehört zum Stadtbahn-Projekt. Mit täglich 30 000 Ein- und Aussteigern ist die „Tharandter Straße“ die am meisten frequentierte Haltestelle außerhalb des Innenstadtringes. Der Ausbau des 300 Meter langen Teilstücks mit der neuen Zentralhaltestelle steht ab September 2017 auf dem Plan. Dann entsteht ein Fußgängerboulevard. Die Haltestellen erhalten eine Überdachung ähnlich den Haltestellen am Altmarkt. Wenn alles klappt, soll dieser Abschnitt Ende 2018 freigegeben werden.

Baustelle 5: Wehlener Straße bekommt eine Gleisschleife.

Baufinale im Dresdner Osten: 2017 wird der vierte Abschnitt der Wehlener Straße zwischen Ankerstraße und Schlömilchstraße ausgebaut. In diesem Zuge errichten die DVB auch eine Gleisschleife. Die Arbeiten sollen im Sommer beginnen und bis 2018 dauern.

Baustelle 6: Sanierung Bautzner Straße könnte auf 2018 verschoben werden.

Die Bautzner Straße soll zwischen Glacisstraße und Hoyerswerdaer Straße komplett erneuert werden. Rund 300 Meter ist der Abschnitt lang. Auf beiden Seiten der Straße sollen Radwege entstehen, dafür wird die „Kleine Bautzner“ vor den Geschäften an der Nordseite der Bundesstraße umgebaut. Auf der anderen Straßenseite sollen Fuß- und Radweg künftig zwischen der Baumreihe und der Grünanlage untergebracht werden. Am Albertplatz ist außerdem eine neue Ampel für Fußgänger und Radfahrer zur Glacisstraße geplant. Eigentlich sollten die Arbeiten 2017 starten. Doch auf dem Abschnitt stehen Eibenbüsche, die zu einem geschützten Denkmal gehören. Im Januar will das Landesdenkmalamt seine Position in einem Gutachten schildern. Die DVB rechnen schon jetzt damit, dass der Bau 2017 nicht beginnen wird. (mit SZ/phi, noa, csp)

