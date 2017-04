Die größte Zellteilung der Welt Der Saurierpark in Kleinwelka hat ein neues Besucherzentrum. Am Sonnabend wird das beeindruckende Gebäude eröffnet.

Schüler der Sorbischen Grundschule durften schon mal ins Mitoseum reinschauen. © Uwe Soeder

Die Kinder aus der Sorbischen Grundschule in Bautzen sind die ersten, die dem lebensechten Spinosaurus ganz nahe kommen können. Sie dürfen vorab schon mal einen Blick in das neue Besucherzentrum werfen. Zum Saisonstart an diesem Sonnabend wird der 15 Meter lange und über fünf Meter hohe Urzeitriese dann alle Besucher des Saurierparks Kleinwelka unter der Kuppel der wohl größten Keimzelle der Welt begrüßen.

Zwei Jahre hat Geschäftsführer Volker Bartko auf diesen Augenblick gewartet. So lange hat es gedauert vom ersten Spatenstich bis zur Eröffnung. Und noch länger als der komplizierte Bau selbst hat die Vorbereitung gedauert. Kein Wunder bei diesem Bauwerk, das viel mehr ist als nur ein Eingangsgebäude mit Kassen, Toiletten, Bistro, Multimedia-Kino und Souvenirshop. Das Gebäude an sich ist schon ein Erlebnis:

Der außergewöhnlichste Vorschlag

Ganz bewusst, sagt Volker Bartko, habe sich die Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft Bautzen (BBB) für den mutigsten und außergewöhnlichsten aller Vorschläge im Architektenwettbewerb entschieden. Und für den bautechnisch am schwierigsten umsetzbaren Vorschlag, gibt Bartko gerne zu. Die Luftkissenkonstruktion der Münchener Allianz-Arena, mit der das neue Besucherzentrum gern verglichen wird, sei dagegen ein Leichtes gewesen. „Wir sind wirklich sehr stolz und glücklich, dass wir das geschafft haben“, sagt der Geschäftsführer im Nachhinein.

Das neue Besucherzentrum ist nun zugleich auch das neue Wahrzeichen des Familienerlebnisparks. Die drei riesengroßen Kuppeln aus 84 Tonnen Stahl und 460 transparenten Luftfolienkissen sind weithin sichtbar. Sie sollen die Zellteilung als Ursprung des Lebens symbolisieren. Vom lateinischen Begriff Mitose ist deshalb auch der Name „Mitoseum“ für das künftige Tor in die Urzeit abgeleitet. 1,9 Millionen Euro hat die städtische Betreibergesellschaft BBB in den Bau investiert. Weitere 700 000 Euro werden in eine neue Themenwelt fließen, die sich ab der nächsten Saison an das Mitoseum anschließen wird.

In der „Ursuppe“ werden Besucher künftig einen lebendigen Eindruck von der Entstehung der Erde und des ersten, einfachen Lebens erhalten. Soviel kann Bauleiter Walter Morlock vorab schon mal verraten: „In der Ursuppe wird es ordentlich brodeln und zischen – sogar aus einem täuschend echten, zwölf Meter hohen Vulkan.“ Geplant ist auch noch eine Pflanzenwelt wie zu Sauriers Zeiten. Trotz der großen Investitionen sind die Eintrittspreise in den Saurierpark nicht gestiegen.

Erlebnis für die ganze Familie

Mehr als 220 000 Besucher zieht es jedes Jahr in das Urzeit-Land vor den Toren Bautzens. Seit die BBB den Saurierpark, dessen Grundstein 1980 vom Bildhauer Franz Gruß gelegt wurde, vor 16 Jahren übernommen hat, hat sich das Areal von einem reinen Freiluftmuseum zu einem Rundum-Erlebnis für die ganze Familie entwickelt: Vom Krabbelspielplatz für die Allerkleinsten, über einen Kletterurwald für die Größeren bis hin zur „Vergessenen Welt“, einem einzigartigen Themenareal für die Allermutigsten, in dem die Urzeit tatsächlich mit allen Sinnen erlebbar aufersteht, reichen die Angebote für alle Altersgruppen und Generationen.

Der Saurierpark ist einer der fünf großen Freizeit- und Familienparks in Sachsen, die jetzt alle an einem Strang zeihen wollen. Gemeinsam mit dem Freizeitpark Plohn im vogtländischen Lengenfeld, dem Sonnenland Lichtenau bei Chemnitz, der Kulturinsel Einsiedel nördlich von Görlitz und des Freizeitparks Belantis bei Leipzig haben sich die Bautzener zu einer Interessensgemeinschaft zusammengeschlossen. „Wir werden unsere Marketing-Aktivitäten bündeln und in Zukunft noch weiter ausdehnen“, kündigt Volker Bartko an. Unter der Dachmarke „Sächsische Familien- und Freizeitparks“ werden sie sich künftig auf einer gemeinsamen Internetplattform präsentieren und auch gemeinsam in anderen Bundesländern und in Polen und Tschechien werben.

Geöffnet ist der Saurierpark Kleinwelka vom 8. April bis 5. November täglich von 9 bis 18 Uhr, im Juli und August bis 19 Uhr. Erwachsene zahlen 13, Kinder 8 Euro. Familienkarten kosten 35 Euro.

