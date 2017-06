Die Grenzkontrolle ist zurück Ab sofort wird jeder Wagen auf der A 17 genau angeschaut. Der Bund will gewaltbereite Störer vom G-20-Gipfel fernhalten.

Halt, Polizei: Seit Mittwoch kontrolliert die Bundespolizei auf der A 17 vor der Abfahrt Bad Gottleuba wieder jedes Auto. © Egbert Kamprath

Reisende, die in den kommenden drei Wochen nach Tschechien fahren, sollten an einen gültigen Personalausweis oder einen Reisepass denken. Es kann nämlich passieren, dass sie bei der Rückreise nach Deutschland an der A 17 von Bundespolizisten kontrolliert werden.

Wegen erhöhter Sicherheitsvorkehrungen vor dem G-20-Gipfel, den Deutschland als Gastgeber am 7. und 8. Juli in Hamburg austrägt, hat die Bundesrepublik wieder Grenzkontrollen eingeführt. Sie sollen „die Anreise potenzieller Gewalttäter in das Bundesgebiet verhindern und zu einem störungsfreien Verlauf der Veranstaltung beitragen“, teilte das Bundesinnenministerium mit. Kontrolliert werden die Grenzen bis zum 11. Juli. Das sei mit der EU-Kommission und den Nachbarländern Deutschlands abgesprochen.

Am Mittwoch hat die Bundespolizei Berggießhübel an der A 17 ihre Kontrollstelle aufgebaut. „Wir haben die erlaubte Höchstgeschwindigkeit gesenkt, von 100 auf 40 Stundenkilometer“, sagt Bundespolizist Steffen Ehrlich. Kurz hinter der tschechischen Grenze wird die Fahrbahn in Richtung Dresden auf eine Spur verengt und dann über den Parkplatz am Heidenholz geführt. „Dort machen wir Sichtkontrollen“, so Ehrlich. Verdächtige Autos werden zur Seite gewunken. Reisebusse oder Autos mit verdunkelten Scheiben werden immer komplett kontrolliert. „Wir wollen verhindern, dass gewaltbereite Störer nach Deutschland einreisen“, sagt Ehrlich.

Wie viele Beamte genau vor Ort sind, will die Bundespolizei nicht verraten. „Wir sind an der Kontrollstelle 24 Stunden täglich stark besetzt“, sagt Steffen Ehrlich. Ziel sei es, möglichst wenig in den Verkehr einzugreifen. Dass sich durch die Kontrollen auf der A 17 doch mal ein Stau bildet, lasse sich nicht vermeiden. Doch die Bundespolizei wird nicht nur die Autobahn kontrollieren, sondern teils auch die Landstraßen – vor allem die B 170 und die B 172.

Neben den eigentlichen Grenzkontrollen wird die Polizei noch mehr tun. Die Beamten werden beispielsweise verdächtige Fahrzeuge nach Drogen- oder Waffen durchsuchen oder überprüfen, ob nach Vorbeireisenden möglicherweise europaweit gesucht wird.

Bereits am ersten Tag konnten die Polizisten bei ihren Kontrollen eine vermisste Französin auffinden. Zudem hielten sie einen Rumänen und einen Bulgaren an, die von deutschen Behörden wegen des Verdachts auf Straftaten gesucht wurden.

