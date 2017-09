Die Goldene Gans ist Winnetou auf den Fersen 58 000 Zuschauer zählte die Felsenbühne in dieser Saison, die zwei Wochen kürzer war als sonst. Nun wird am Weg gebaut.

Mit dem von Peter Kube geschriebenen und inszenierten Märchen „Die Goldene Gans“, hier eine Szene mit Felix Lydike (Klaus), Julia Vincze (Käthe) – und Gans, endete am Sonntag die Saison auf der Felsenbühne Rathen. © Thomas Morgenroth

Bedächtig schraubt Andreas Gärtner den Deckel von der schmalen weißen Hülse ab und holt eine Zigarre mit roter Bauchbinde heraus. Mit einem extra dafür entwickelten Werkzeug, Cutter genannt, schneidet der 57-Jährige das Ende der echten Havanna ab. Er steckt sie an und stößt kurz darauf die ersten Rauchkringel in den Himmel über dem Wehlgrund in Kurort Rathen.

„Das gönne ich mir jetzt“, sagt der Chef der Felsenbühne und grient zufrieden. Andreas Gärtner genießt die Zeremonie und den kubanischen Tabak – dabei ist er eigentlich Nichtraucher. Aber zu besonderen Anlässen greift der Rathener zu einer H. Upmann, und ein solcher Anlass war am vergangenen Sonntagabend: Mit einer furiosen Aufführung der „Goldenen Gans“, bei der die Schauspieler vor Spielfreude förmlich strotzten, endete vor mehr als 1 200 begeisterten Zuschauern die diesjährige Spielzeit der Landesbühnen Sachsen in Europas schönstem Naturtheater.

Andreas Gärtner bilanziert 58 000 Zuschauer bei rund achtzig Veranstaltungen in dreieinhalb Monaten. Das sind zwar um die 5 000 weniger als im Jahr zuvor, dafür aber war ja auch die Saison zwei Wochen kürzer als sonst. „Uns fehlen mindestens sechs Veranstaltungen“, sagt Gärtner.

Normalerweise wird auf der Felsenbühne bis Mitte September gespielt, in diesem Jahr aber lösen Bauleute die Schauspieler und Sänger ab, und der Polier führt Regie: Der Weg zur und von der Felsenbühne wird verbreitert, aus Sicherheitsgründen, es ist die einzige Zufahrt. Nach dem ersten Abschnitt im oberen Bereich wird in diesem Herbst und im nächsten Frühjahr nun der zweite Teil in Angriff genommen. Auf einen Fertigstellungstermin will sich Manuel Schöbel, der Intendant der Landesbühnen, allerdings nicht festlegen: „Das hängt stark von der Witterung ab.“

Ja, wie auch das Theater selbst, die Natur macht noch immer, was sie will. Fünf Vorstellungen sind in diesem Jahr dem schlechten Wetter zum Opfer gefallen. Andreas Gärtner schmerzte besonders die Absage der Oper „Der Freischütz“ Anfang August, als er wegen Regens 1 200 Gäste nach Hause schicken musste. Nicht weniger schade war es, dass die Premiere des Lakomy-Musicals „Die Sonne“ Ende Juni wegen der misslichen Wetterlage verschoben wurde. Wenigstens wusste Gärtner anhand der Vorhersagen da schon Stunden vorher, dass die Uraufführung am Nachmittag nicht stattfinden kann. Da reisten die Zuschauer gar nicht erst an. Ausgerechnet „Die Sonne“ kam dann noch einmal in den Regen, nämlich bei der Premiere mit dem Musiktheater, das Mitte Juli bis Mitte August das Stück spielt, wenn das Schauspiel im verdienten Sommerurlaub ist.

„Es war eine gute Saison“, resümiert Manuel Schöbel, der damit nicht nur die Zuschauerzahlen meint: „Ich bin mit dem Ensemble sehr zufrieden“, sagt der Intendant, der die Inszenierungen auf einem „hohen Niveau“ sieht. Das Publikum hat natürlich seine Favoriten. An der Spitze liegt nach wie vor Karl May, so hält denn auch Olaf Hörbes Abenteuerstück „Winnetou I“ mit 1 431 Zuschauern am 24. Juni den diesjährigen Tagesrekord, gefolgt von Mozarts „Zauberflöte“ mit 1 286 Gästen am 30. Juli und der „Golden Gans“ am letzten Spieltag mit genau 1 246 Besuchern. „Schöner konnte der Ausklang nicht sein“, sagt Andreas Gärtner und zieht genüsslich an seiner „Saisonabschlusszigarre“.

