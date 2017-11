Die Görlitzer Tanne steht Mittwochvormittag wurde der Baum für den Christkindelmarkt in Biesnitz geschlagen und auf den Untermarkt bugsiert.

Seit Mittwochvormittag steht der Christbaum auf dem Untermark. Die Tanne kommt aus Biesnitz, wuchs hier 32 Jahre. Besitzerin Brigitte Nicht hatte sich von vom Baum trennen müssen: Er wuchs ihr im wahrsten Sinne des Wortes über den Kopf.

Andreas Täubel vom städtischen Betriebshof hatte mit der Säge alle Hände voll zu tun,.

Per Kran schwebte die Tanne vom Grundstück am Amselgrund auf einen Tieflader.

Der Transport verlief problemlos – auch wenn es wie hier an der Brüderstraße eng wurde.

Zeit zum Wachsen hatte sie genug. 32 Jahre lang sogen und zogen die Wurzeln der Tanne am Amselgrund Biesnitzer Wasser. Bis gestern früh. „Wir haben den Baum von Freunden zur Silberhochzeit bekommen“, erzählt Brigitte Nicht. Die Görlitzerin steht an der Eingangstür ihres Hauses und fröstelt. Es ist frisch am Mittwochmorgen. Kurz nach sieben, es ist noch recht duster, kommt der Kran der Firma Felbermayr. Es dauert eine Weile, bevor er einen festen Standpunkt auf der schmalen abschüssigen Straße gefunden hat. Brigitte Nicht rätselt derweil: „Wie wird denn der Baum abtransportiert?“

Die Lösung steht gegenüber auf der Fröbelstraße. Partnertrans Schlesien hat hier seinen Tieflader zwischengeparkt. Später wird das Fahrzeug vorsichtig rückwärts über die Kreuzung manövriert, dort wo die Biesnitzer Straße zur Promenadenstraße wird. Es ist alles ein bisschen eng. Tino Wallor winkt ab. „Kein Problem“, sagt der Mann von der Kulturservicegesellschaft. Er ist sozusagen der städtische Christbaum-Experte und hat schon einige auch schwierige Fällaktionen und Transporte erlebt. Seit 2011 ist Tino Wallor der Experte für den Christbaum auf dem Untermarkt. In diesem Jahr standen ihm etwa 20 Exemplare zur Auswahl, allesamt Bäume, die Görlitzer zur Verfügung stellen wollten. Ende September, Anfang Oktober schaute sich Tino Wallor die Tanne am Amselgrund an. „Sie war einer der letzten Bäume auf meiner Besichtigungsrunde“, sagt er schmunzelnd. Tinor Wallor wusste dann allerdings sofort: Das ist sie.

Inzwischen ist es acht Uhr am Mittwoch, und Andreas Täubel hat so seinen Ärger. Zu sehen ist er nicht, also weder Herr Täubel noch sein Ärger, aber zu hören. „So eine Dürre“, schallt es aus dem Geäst der Tanne. Andreas Täubel meint dabei nicht die Beschaffenheit des künftigen Untermarkt-Christbaums, die ist wirklich völlig in Ordnung, sondern die Temperatur. Denn der Mann vom städtischen Betriebshof hat ganz ohne technische Hilfsmittel die Tanne erklommen und wartet darauf, die Kette des Krans um den Stamm zu legen. Das dauert allerdings. Denn der Ausleger muss seinem Namen alle Ehre machen und sehr weit über das Amselgrund-Grundstück herausfahren. Ob das überhaupt funktioniert? Ein wenig kommen Zweifel bei den Kran- und Baumfäll-Experten auf. Zehn Meter groß ist die Tanne, drei Meter kleiner damit als der Baum vom Vorjahr von der Rauschwalder Paul-Taubadel-Straße. Aber weniger Größe bedeutet nicht zwangsläufig auch weniger Gewicht. Zweieinhalb Tonnen meldet der Kranführer später, hat er gerade am Haken.

Denn Andreas Täubel hat es geschafft, den Schlupf, so heißt die Schlinge zum Krantransport in der Fachsprache, um den Stamm zu wickeln. „Und Jungs, wie sieht es von unten aus?“, fragt er sicherheitshalber und immer noch unsichtbar zwischen den Ästen. Alles klar, weiter hoch musst du nun wirklich nicht klettern, kommt der gute Rat von der Bodenmannschaft. Baumsteiger Täubel kraxelt abwärts und wirft die Motorsäge an. Ein wenig schief steht die Tanne knapp über dem Erdboden. Das ist aber kein Problem. Der Stamm wird dann begradigt, wenn er in die Hülse auf dem Untermarkt rutscht. Es ist Viertel neun, die Tanne schwebt von dannen. „Hervorragende Arbeit“, bescheinigt Baum-Experte Tino Wallor allen Beteiligten. Inzwischen ist auch die Polizei da, die den Transport unter Aufsicht nimmt. Bis Maria Lichtmess Anfang Februar wird die Tanne aus Biesnitz nun auf dem Untermarkt stehen. Die Geschenkpäckchen, mit denen sie verziert wird, sind schon vorbereitet. Einige stammen noch aus dem vergangenen Jahr, erzählt Tino Wallor.

Brigitte Nicht sieht den Abtransport ihres Baumes mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Es war schön, wenn ich früh ins Grüne schauen konnte“, sagt sie. Andererseits sei es auch Zeit gewesen, die Tanne zu fällen. „Sie wurde einfach zu groß“, sagt Brigitte Nicht. Und ein paar andere Bäume hat sie ja noch rund ums Haus. Auf jeden Fall will sie ihren Baum auf dem Untermarkt besuchen. „Es ist doch schön, wenn ich der Stadt so ein Geschenk machen kann“, findet sie.

