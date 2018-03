Die Görlitzer Frost-Woche

Weil der Diesel geliert, bleiben Autofahrer stehen

Auto fährt nicht mehr, Diesel eingefroren. So mancher frustrierte Kraftfahrer hat so oder ähnlich in dieser Woche seine Werkstatt oder seinen Chef angerufen. Thomas Hain, Serviceleiter beim Autohaus Geißler in Hagenwerder, berichtet von einer besonders arbeitsreichen Woche für das Werkstatt-Team. „Vor allem Dienstag und Mittwoch, als es so richtig los ging mit der Kälte, hatten wir Anrufe wegen geliertem Diesel“, sagt er. Denn der Diesel gefriert nicht, wie viele fälschlicherweise sagen, sondern wird wie Gel. „Normalerweise springt das Auto kurz an, fährt dann aber nicht weiter.“ Winterdiesel hat deswegen eigentlich Fließverbesser mit drin, der bis minus 15 oder minus 20Grad für problemloses Fahren sorgt. Aber je nachdem, wo getankt wurde, sei eben auch das unterschiedlich. Gegenmaßnahme: über Nacht im Warmen stehen lassen und Dieselleitung säubern. Auch viele Batterien waren in den Autohäusern der Stadt diese Woche zu wechseln. 50 bis 60 Stück allein im Autohaus Geißler. Zudem hätte bei etlichen Autos das Reifenkontrollsystem verrückt gespielt. „Da kam die Anzeige eben bei minus 15 Grad, obwohl alles in Ordnung war.“

Weil es draußen nicht auszuhalten ist, bleiben viele Menschen drin

Fast wie leer gefegt erschienen Straßen und Plätze diese Woche. Wer nicht unbedingt raus musste oder nicht sowieso schon grippekrank ans Bett gefesselt war, blieb trotzdem lieber drin. „Wir haben das gemerkt, es war sehr ruhig. Ein deutlicher Unterschied zu den beiden Ferienwochen davor“, heißt es aus der Thalia-Buchhandlung auf der Berliner Straße. Hier ist man schon ganz auf Ostern eingestellt. Kaum Kundschaft verirrte sich auch zum Modegeschäft S18 an der Ecke Berliner/Hospitalstraße. „Es war noch weniger los als sonst an ruhigen Tagen“, so Verkäufer Marco Zahn. Langeweile kam trotzdem nicht auf, die Frühjahrs- und Sommermode muss schließlich auf die Bügel.

Weil die Arbeit ruft, müssen Andere trotzdem raus Gähnende Leere auch auf dem Wochenmarkt auf der Elisabethstraße – nur ganz wenige Kunden, aber auch kaum Händler harrten bei diesen Temperaturen noch aus. Sie gehörten diese Woche wohl zu den bedauernswertesten, schlichtweg, weil sie draußen arbeiten. Den zugigsten Arbeitsplatz auf dem Wochenmarkt dürfte der Mann mit der Bratwurst haben: „Wurst Flori“ alias Florian Blanasch. Doch er nahm’s gelassen. Schließlich hat er auch schon bei minus 18 Grad seine Thüringer Bratwürste verkauft. „Ein Pullover mehr ist schon nötig“, räumt er aber ein. Und kalkulieren muss er auch anders, wenn so wenig Leute kommen wie in dieser Woche. Sie sind ebenfalls nicht zu beneiden: All die Arbeiter von Baufirmen, die derzeit in kalten Häusern arbeiten, mitunter sogar noch draußen auf den Rüstungen stehen. Auf der Baustelle zur Erweiterung des Filmpalastes hat die Ludwigsdorfer Metallbaufirma Weiner eine Truppe. „Ohne Zwischenschichten wie eine Fleecejacke oder ohne Handschuhe geht es natürlich nicht“, sagt Chef Knut-Heinz Weiner. Und da redet er von drinnen. Draußen könne derzeit kaum etwas gemacht werden – nur, was ganz dringend ist. „Reine Winterbaustellen haben wir eigentlich kaum. Wir achten schon darauf, dass die Leute wenigstens ein Dach drüber haben.“ Die Arbeiten an einem Hallenbau in Rothenburg ruhen deshalb zurzeit, bei minus zehn Grad sei das nicht mehr zumutbar. „Vor Weihnachten haben wir bei null, minus ein Grad gearbeitet, und selbst das war schon richtig hart“, so Weiner.

Obdachlose kommen in den Bahnhof, weil sie durchgefroren sind

Wie werden sich da erst diejenigen fühlen, die morgens um acht durchgefroren in die Bahnhofsmission kommen, um sich mit heißem Tee zu erwärmen. „Es gibt tatsächlich welche, die auch jetzt die Nacht in Abrisshäusern verbringen, Polen zumeist“, sagt Mitarbeiterin Heike Neumann. Neben etwas Warmem im Bauch gibt’s von ihr und ihren Kolleginnen schon auch mal eine Decke mit oder ein kleines Verpflegungspaket fürs Wochenende. Deutsche Obdachlose kommen in der Unterkunft auf der Rothenburger Straße unter.

Weil es selbst Kriminellen wohl zu kalt ist, gibt es auffällig wenige Einbrüche

Auf die Ärmsten der Stadt haben die Streifen des Görlitzer Reviers und der Sächsischen Sicherheitswacht in diesen Tagen ein besonderes Auge. „Um Gefahren, die sich durch die tiefen Temperaturen ergeben, von diesem Personenkreis abzuwenden“, sagt Pressesprecher Thomas Knaup. Aufgefallen ist der Polizei kältebedingt aber noch etwas: „Wir stellen fest, dass es in den zurückliegenden Tagen und Nächten offenbar auch manchen Einbrechern und Dieben zu kalt gewesen ist.“