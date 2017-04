Die Görlitz Peterskirche in 3-D Vor ihrer Sanierung sollen die beiden Türme vermessen werden. Das passiert demnächst mit modernster Technik.

Solche maßstabsgerechten Zeichnungen entstehen aus den Fotos der Drohne. © Zeichnung: Messbildstelle GmbH

Görlitz. Wenn es nach Andreas Bruschke gegangen wäre, hätten die Bilder schon im Kasten sein können: In den Tagen vor Ostern wollte der Geschäftsführer der Messbildstelle aus Dresden die beiden Türme der Görlitzer Peterskirche mit einer Drohne befliegen, einem sogenannten Multikopter. „Alle Genehmigungen haben wir“, sagt er. Allerdings war es zu windig. Und auch nach Ostern sehen die Prognosen nicht gut aus. „Sobald das Wetter aber passt, geht es los“, bestätigt Bruschke.

Fakt ist: Die beiden Türme haben Risse, die behoben werden müssen. Schuld sind Minerale, die sich gebildet haben. Für die Sanierung rechnet Pfarrer Hans-Wilhelm Pietz mit Kosten von etwa 600 000 Euro. Und jetzt, da Schaden, Ursache und Kosten feststehen, ist die Vermessung der nächste Schritt. Genau dafür soll die Drohne zum Einsatz kommen. „Aus zwölf Metern Entfernung nehmen wir von allen Turmseiten Bildfolgen auf, die auch winzige Details zeigen“, sagt Bruschke. Der Multikopter sei notwendig, um die Fialtürmchen, das Maßwerk und die Kreuzblumen aus frontaler Position lückenlos erfassen zu können: „Früher mussten dafür schwere und teure Hubarbeitsbühnen verwendet werden.“

Danach kommt die 3-D-Fotogrammetrie zum Einsatz. Das ist ein Verfahren der vermessungstechnischen Auswertung von Bildern. Im Ergebnis entstehen exakte und maßstabsgerechte Zeichnungen. Die sehr detaillierten Bestandspläne im Maßstab 1:25 werden als Grundlage für die Kartierung von Zustand, Schäden und weiteren Befunden, für die Planung der Sanierung und die Mengenermittlung für Ausschreibungen benötigt. Bruschke erstellt also Zeichnungen und gibt diese an Sven Klingebiel von der Planungsgesellschaft Heidelmann & Klingebiel aus Dresden weiter.

Das Büro war schon für die erste Sanierung in den Jahren 2000 bis 2002 verantwortlich. „Damals gab es kein Geld für solche Zeichnungen“, sagt Klingebiel. Die ursprünglichen Pläne der Peterskirche seien nicht mehr vorhanden: „Das sind Kriegsverluste.“ Stattdessen sei bei der ersten Turmsanierung vom Gerüst aus aufgemessen worden: „Aber man kann nie das Ganze zeichnen, wenn man vor einem Detail steht.“ Insofern sei er froh, dass die Messbildstelle jetzt gute Zeichnungen anfertigt: „Das ist die Voraussetzung für Bauunterhalt, Pflegemaßnahmen und Schadenskartierungen in den nächsten Jahrzehnten.“ Wenn Klingebiel die Zeichnungen der Messbildstelle vorliegen hat, will er einen Sanierungsplan erstellen. Der Verfüllmörtel aus dem Jahr 2002 muss restlos entfernt werden. Für den Neuaufbau gibt es mehrere technologische Möglichkeiten.

Nach Aussage von Pietz waren vor zehn Tagen auch wieder Industriebergsteiger auf der Kirche. Das passiere derzeit jedes Jahr: „Voriges Jahr haben sie keine zusätzlichen, auffälligen Schäden gefunden, für dieses Jahr warten wir noch auf die Ergebnisse.“ Wie schnell die Sanierung anläuft, sei in erster Linie vom Geld abhängig. Etwa 300 000 Euro Fördermittel für den denkmalpflegerischen Mehraufwand stehen vom Landesamt für Denkmalpflege in Aussicht, sagt Pietz. Die anderen 300 000 Euro sind völlig ungeklärt: „Dafür benötigen wir Eigen- oder Drittmittel.“ Ein Zeitraum, bis wann das Geld zusammen ist, sei derzeit nicht abzusehen: „Aber wir müssen es möglich bald schaffen.“ Dafür hat die Kirche ein Spendenkonto eingerichtet – und hofft, dass es sich schnell füllt.

Kontoinhaber: Ev. Kirchenkreisverband Lausitz, IBAN: DE29 8559 1000 4630 6100 15, BIC: GENODEF1GR1, Zweck: RT 7 - Spende Türme Peterskirche

