Die gleichen Probleme wie vor 90 Jahren Als die Christuskirche 1927 geweiht wurde, war sie nur halb fertig. Es fehlte Geld, wie heute auch. Doch 2017 hat man Geduld.

Die Christuskirche bleibt länger als zunächst geplant Baustelle. Wahrscheinlich wird sie dieses Jahr nicht mehr wieder eingeweiht. © Lässig

Den Winter hat die Christuskirche ohne Pause am Bau überstanden. Doch nun fehlt Geld. Zwar gehen die Arbeiten weiter, doch die Fertigstellung und damit Wiedereinweihung des künftigen Gemeindezentrums ist erst einmal auf unbestimmte Zeit verschoben. 1927 war die Situation ähnlich. Damals wurde die Kirche als Notkirche in einem ehemaligen Fabrikgebäude eröffnet. Den Bildern nach ohne fertiggestellte Außenanlagen. Auch der Glockenturm wurde später gebaut, sagt Uwe Lässig, der Bauverantwortliche der Kirchgemeinde. „Es mangelte auch damals nach der Inflation und der Weltwirtschaftskrise an Geld, dies haben wir heute noch an verschiedenen Stellen am Gebäude feststellen müssen“, sagt er. Diesmal geht es unter anderem um Geld für die Außengestaltung. Ingesamt fehlen rund 400 000 Euro. Denn geplant wurde mit 1,4 Millionen Euro, nun ist man bei rund 1,8 Millionen. Grund ist eine sparsame und zum Teil nicht vollständige Planung gewesen, sagen Bauverantwortlicher und Pfarrerin Erdmute Gustke.

Langer Behördenweg

Entsprechende Anträge um Erhöhung der Förderungen sind inzwischen gestellt. Die Stadt hat ihren Anteil bereits per Stadtratsbeschluss höht. „Die zugesagte Unterstützung der Stadt, die sehr wichtig ist, ist aber nur ein Baustein in der Gesamtfinanzierung“, sagt Lässig. „Leider zieht sich der Behördenweg für den Nachtrag doch so in die Länge, dass mittlerweile eine vollständige Fertigstellung des Gemeindezentrums in diesem Jahr nicht mehr realistisch scheint.“ Erdmute Gustke hatte zunächst damit geliebäugelt, die Kirche zu Weihnachten wieder nutzen zu können.

Seit Anfang 2016 ist die Christuskirche Baustelle. Der Innenausbau ist in vollem Gange, und das sieht man. Die Decken in allen Räumen sind erneuert, Elektriker, Klempner, Maurer, Heizungs- und Trockenbauer haben die meisten Arbeiten erledigt. Die Entwässerungsleitungen rund um das Gebäude sind komplett erneuert, Strom-, Wasser- und Telefonanschlüsse hergestellt. Nun folgen die Fassade und der Anbau für das Foyer. „Viel muss noch bedacht, organisiert und getan werden“, sagt Lässig. „Doch die Vorfreude auf die neue Christuskirche als Ort der Begegnung für viele Menschen unserer Stadt und ihrer Gäste gibt uns weiter die Kraft zum Durchhalten.“ Einen Vorgeschmack gibt es am 25. Juni nach dem Gottesdienst bei einer Baustellenbegehung. Dann hoffen Erdmute Gustke und Uwe Lässig vielleicht auch schon auf neue Informationen zur weiteren Finanzierung und zum Baufortschritt.

Zur Finanzierung gehören auch weiterhin Spenden, für den Eigenanteil der Gemeinde und „damit zur Eröffnung alle erforderlichen Einrichtungsgegenstände vorhanden sind“. Bei den Stühlen hatte sich die Kirche nämlich auch etwas verschätzt.

Eigentlich hätte man – wie auch 1927 – erst einmal einfach eröffnen können. Immerhin wäre es dann im Jubiläumsjahr erfolgt. Doch die Heidenauer wollen nicht wieder mit einer Notlösung beginnen, sondern das Gemeindezentrum möglichst innen und außen komplett fertig an die Nutzer übergeben.

Und dafür nimmt die Kirche auch etwas mehr Zeit in Kauf.

