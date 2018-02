Die Glasfaserpläne der Telekom Wenn ein Drittel der Firmen mitmacht, bekommt das Gewerbegebiet in Reinholdshain superschnelles Internet.

Wenn genug Firmen zustimmen, erhält das Gewerbegebiet Glasfaseranschlüsse. © Archiv/SZ

Dippoldiswalde. Die Telekom geht in die Offensive, um im Gewerbegebiet Reinholdshain ihr Angebot für eine Glasfaserverkabelung zu vermarkten. Schaltkästen in Reinholdshain sind magentafarben dekoriert, Werbewagen stehen im Gewerbegebiet und am Donnerstag, dem 15. Februar, sind alle interessierten Firmen zu einem Informationsabend in das Kulturzentrum Parksäle eingeladen, wie Georg von Wagner, der Telekom-Pressesprecher informiert.

Die Telekom hat sich eine Frist gesetzt bis 2. März. Wenn sich bis dahin 30 Prozent der Unternehmen, die im Gewerbegebiet ansässig sind, für einen Glasfaseranschluss entscheiden, dann wird das Areal rings um den Industriering und Gewerbering mit Glasfaseranschlüssen bis in die Gebäude ausgebaut. Über 60 Firmen sind in diesem Areal ansässig.

Mit Glasfaser sind wesentliche schnellere Datenverbindungen möglich als über den herkömmlichen Kupferdraht. Wenn genug Interesse vorhanden ist, will die Telekom noch dieses Jahr rund neun Kilometer Glasfaser verlegen. Dabei soll das sogenannte Trenching-Verfahren angewendet werden. Dabei werden schmale Schlitze in die Erde gefräst, in denen die Kabel dann verlegt werden. Das ist schnell und kostengünstig.

Infoveranstaltung zum Glasfaserausbau am 15. Februar, 18 Uhr, Kulturzentrum Parksäle in Dippoldiswalde.

