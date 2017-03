Die Gitarristin und ihre 1 000 Kinder Maria Gerloff hat vor 25 Jahren den Musikverein Paukenschlag gegründet. Der ist mittlerweile eine Institution.

Musik für Kinder und Jugendliche bietet Maria Gerloff an. Mit ihrem Verein gibt sie Kurse im Dresdner Norden. © Sven Ellger

Das Spiel mit den Saiten beherrscht Maria Gerloff perfekt. Präzise sind ihre Finger auf dem Griffbrett positioniert, der Anschlag stimmt. Seit Monaten probt sie mit ihren Schülern einen Auszug aus Haydns 94. Sinfonie. Dabei ist Können gefragt. Doch beim Thema Musik geht es für die 68-Jährige um viel mehr als technische Perfektion. Um ihr Ideal vom Musikunterricht zu verwirklichen, hat sie Anfang der 1990er-Jahre den freien Musikverein Paukenschlag in Klotzsche gegründet.

„Zu DDR-Zeiten waren die Musikschulen Kaderschmieden für die Orchester“, erzählt die studierte Gitarristin. Sie sah im Instrumentalunterricht aber schon immer einen wichtigen Baustein für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen. Mit ihrem Konzept suchte Gerloff nach Unterstützung. Die fand sie unter anderem bei Ludwig Güttler sowie dem damaligen Finanzbürgermeister. Aus dem Hause Güttler kamen Mietgeigen für die Schüler, von der Stadt gab es eine finanzielle Förderung. So konnte Maria Gerloff 1992 zusammen mit 20 Gründungsmitgliedern den Musikverein ins Leben rufen.

Die Anfangszeiten waren abenteuerlich, geprobt wurde zunächst in einem alten Saal im Erbgericht Klotzsche. Weil der Platz für Einzelunterricht fehlte, wurden die 135 Schüler zu Ensemblegruppen zusammengeschlossen. Im Vordergrund stand die Grundausbildung mit Singen, Tanzen und Musizieren.

Nach wenigen Jahren lief die Betriebserlaubnis für das alte Gebäude aus, und Gerloff und ihre Kollegen zogen an die Wetterwarte. Dort hatte eine Kita unter dem Geburtenrückgang zu leiden, und eine ganze Etage stand leer. Die Schüler lernten Klavier, Cello oder Gitarre, mittlerweile gab es den typischen Einzelunterricht. „Denn die Eltern wollten schnelle Ergebnisse sehen“, sagt Gerloff. Die Stadt zahlte weiterhin die Miete. Doch für den Verein begann eine schwierige Zeit. Die Kita lag mitten im Wald, viele Eltern wollten ihre Kinder nicht mehr allein zum Unterricht schicken. Auf der Suche nach einer Einnahmequelle beschlossen die Vereinsmitglieder, die Kita zu übernehmen. Maria Gerloff sah darin auch eine Möglichkeit, ihr Ideal von musischer Bildung zu verwirklichen und schon den Kleinsten erste Berührungen mit der Musik zu ermöglichen. Doch kurz darauf lief die Förderung der Stadt aus, plötzlich war die Musikschule finanziell auf sich allein gestellt. Die Rettung bestand schließlich in der Entwicklung des Dresdner Nordens zum Technologie-Standort. Mit den Fachkräften kamen zahlungskräftige Kunden, die froh über das Angebot waren. Die Musikschule zog ins Fontane-Center, wo noch heute unterrichtet wird.

Mittlerweile betreibt der Verein vier Kitas mit musischem Profil in Klotzsche und Gruna. Außerdem bieten die Paukenschlag-Lehrer im gesamten Stadtgebiet musikalische Früherziehung an. „Kinder sollten mit Musik aufwachsen können“, sagt Gerloff. Im Verein werden nur studierte Musiker und Pädagogen als Lehrer beschäftigt. Mittlerweile hat der Verein 100 Mitglieder und 1 100 Schüler aller Altersgruppen. Sie kommen auch aus Langebrück, Ottendorf und Moritzburg. Für Familien mit kleinem Einkommen gibt es Rabatt.

Das 25-jährige Jubiläum feiert der Verein zusammen mit Gästen und Freunden mit einem großen Konzert in Langebrück. Dann bringen die verschiedenen Instrumentengruppen Haydns 94. Sinfonie auf die Bühne. Besser bekannt ist sie unter dem Spitznamen „Paukenschlagsinfonie“. Zum Jubiläum wünscht sich Maria Gerloff, dass der Verein künftig mehr in der Stadt wahrgenommen wird und auch bei kulturpolitischen Entscheidungen Beachtung findet. „Aber da müssen wir auch an uns arbeiten und mehr Gesicht zeigen“, sagt die Musikerin. Ein Paukenschlag wäre dafür gut.

Mehr unter www.musikverein-paukenschlag.de

zur Startseite