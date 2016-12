Die geteilte Stadt Die Bahn will jetzt plötzlich deutlich mehr sperren, als sie angekündigt hat. Ein radikaler Vorschlag kommt.

Die Berliner Straße in Großenhain endet am Bahndamm neben dem Fußgängertunnel als kurze Sackgasse. Kommt hier ein neuer Durchgang? © Klaus-Dieter Brühl

Frank Gießmann fällt ein Stein vom Herzen. Sein Baumarkt bleibt für die Kunden erreichbar. Denn zunächst hatte es aus dem Großenhainer Rathaus geheißen: Parkstraße und Auenstraßen werden durch den Gleisbau geschlossen. „Da hätte ich gleich meinen Laden dichtmachen können“, sagt Frank Gießmann im Nachgang. Doch auch wenn der Schreck gerade verdaut ist – die Stadtverwaltung ist keineswegs entspannt.

Matthias Schmieder, mit zuständig für die gesamte Verkehrsführung während der Bauzeit, teilt mit, dass man gerade erfahren habe, dass die Deutsche Bahn AG aber die beiden Tunnel in der Park- und Auenstraße ein Jahr lang sperren will. Davon war bisher nicht die Rede gewesen. Die Bahn wollte vom 11. zum 12. Dezember die Berliner Strecke außer Betrieb nehmen, dann Signale und Oberleitungen abreißen, die Gleise entfernen, letzte Bäume fällen und die Brücken abgetragen. Dann sollen Stützwände gesetzt werden. Und ab 3. Februar sollte es für Fußgänger und Radfahrer eine Holzeinhausung um einen Durchlass durch beide Tunnel geben. Die andere Stadtseite wäre so wieder erreichbar gewesen. Nun soll das wegfallen.

Ob die Bahn den Aufwand der Einhausung nicht machen will oder es plötzlich bauliche Bedenken gibt, war gestern nicht vom Großenhain-Ansprechpartner Klaus Riedel zu erfahren. Seit Tagen landen Anrufe auf der Mailbox. Mehr nicht. „Ja, das Problem haben wir auch. Von der im Alberttreff versprochenen Verbesserung der Kommunikation merken wir nichts“, sagte Rathaussprecherin Diana Schulze.

Baufirmen stehen auch dumm da

Die Nicht-Kommunikation des Staatsbetriebes Bahn geht sogar so weit, dass Baufirmen nun schon im Großenhainer Rathaus anfragen, ob ihnen das Bauamt diese oder jene Pläne zur Verfügung stellen könnte. Dabei sind die Streckenarbeiten allein Baustelle der Bahn. Stadtbaudirektor Tilo Hönicke platzt der Kragen. Er war schon zur Einwohnerversammlung hart mit der Bahn und deren Bau-Gebaren ins Gericht gegangen. Nun kontert er mit einer unglaublichen Idee: Wenn die Bahn Großenhain zur geteilten Stadt mache, müsste eben der Berliner Bahnübergang wieder aufgemacht werden! Es sei jedenfalls nicht hinnehmbar, dass Fußgänger und Radfahrer so riesige Umwege laufen bzw. fahren.

Schlimmer noch, sagt Ordnungsamtschef Matthais Schmieder. Weil der Tunnel an der Berliner Straße für solch einen plötzlichen Andrang in zwei Richtungen gar nicht ausgelegt ist, da er schwer einsehbar und schmal ist, fürchtet die Stadt hier einen erheblichen Unfallschwerpunkt.

Und die Autofahrer? Die können nach jetzigem Stand wohl nicht damit rechnen, dass auch sie am Berliner Bahnübergang plötzlich einen Durchschlupf bekommen. „Ausschließen will ich aber nichts“, so Schmieder. Denn den motorisierten Verkehrsteilnehmern dürfte das Lachen ebenso vergehen. Bisher hieß es, die Großraschützer Straße wird vom 1. Februar bis zum 10. März voll gesperrt – danach sollte neben der abgerissenen Großraschützer Brücke eine temporäre Umgehung entlang führen. Ob die allerdings ein- oder zweispurig werde, wusste die Bahn nach eigenen Worten zur Einwohnerversammlung noch nicht. Nun ist sich Matthias Schmieder nicht sicher, ob die Umfahrung überhaupt kommt. Der Grund: Die Bahn hat festgestellt, dass links und rechts des Tunnels zu wenig Platz für eine Schleppkurve bleibt. Da keine freie Sicht besteht, nützt auch eine Vorrangregelung für eine einspurige Lösung nichts, so Schmieder. Und auch eine Ampel scheidet nach seiner Meinung aus. Denn das würde zum Rückstau bis in den Gleisbereich der Cottbuser Bahnstrecke oder – auf der Stadtseite – in den Kreuzungsbereich hinein führen.

Die Stadt hat nun einen Forderungskatalog zur Bahn geschickt. Bauzeiten und -abläufe sind zu klären, eine Umfahrung in Großraschütz ist zu sichern und die Behelfszufahrt über die Bäckerwiesen ist wie vorgesehen zu bauen, aber bevor die Tunnel Auen- und Parkstraße für ein ganzes Jahr gesperrt werden.

Ach ja, die Kreuzungsvereinbarung mit der Stadt ist auch noch nicht unterschrieben von der Bahn – doch ohne Vertrag kann die Stadt nicht einmal Aufträge für die neue Straßenbeleuchtung vergeben.

zur Startseite